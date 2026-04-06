Апрельский чек на жильё: разница в стоимости суток между Москвой и Краснодаром бьёт рекорды

Сервис бронирования жилья ТВИЛ.РУ представил рейтинг наиболее популярных направлений для аренды апартаментов в апреле 2026 года. Первые позиции по числу бронирований разделили Москва и Санкт-Петербург, удерживая по 10% спроса каждый. В тройку лидеров также вошел Краснодар с показателем 6%. Аналитики подсчитали среднюю стоимость проживания и типичную продолжительность поездок для десяти наиболее востребованных городов страны.

Лидеры бронирований и ценовые показатели

В текущем апрельском рейтинге спрос на краткосрочную аренду стал более предсказуемым. Москва традиционно остается наиболее дорогим направлением из первой тройки: за одну ночь гостям приходится платить порядка 5521 рубля при средней длительности пребывания три дня. Петербургские апартаменты обходятся путешественникам дешевле — около 4277 рублей, однако срок проживания там обычно составляет четыре ночи.

Казань закрепилась на второй строчке по популярности, предлагая варианты размещения по средней стоимости 4695 рублей. Туристы выбирают здесь жилье преимущественно на четыре ночи. Столь выраженная разница в цене объясняется не только сезонностью, но и готовностью номерного фонда к приему гостей в пиковые периоды.

Статистика сервиса наглядно демонстрирует предпочтения путешественников относительно комфорта. В то время как столичные гости стремятся к коротким интенсивным поездкам, менее крупные туристические центры выбирают для более размеренного отдыха, увеличивая срок пребывания, что напрямую влияет на итоговый чек.

Особенности аренды в южных регионах

Южные направления, включая Краснодар и Сочи, показывают принципиально разную ценовую политику. Краснодар предлагает наиболее демократичные условия среди топ-городов: ночь здесь обойдется арендатору в 3371 рубль. Большинство путешественников останавливаются в этом городе на три ночи, что характерно для формата деловых поездок или короткого городского туризма.

"Апрельская динамика спроса в южных регионах отражает готовность инфраструктуры к приему потока туристов до наступления высокого летнего сезона. Доступность цен на юге обусловлена широким предложением частного сектора, который активно конкурирует с сетевыми отелями. При этом средняя продолжительность визитов в пять ночей в Сочи и городах Кавминвод свидетельствует о спросе именно на качественный отдых и оздоровление. Анализ цен позволяет гостям заранее планировать расходы на весенний период." Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Сочи, занявший шестую позицию, стоит дороже — около 3993 рублей за ночь. Учитывая курортный статус, типичный срок бронирования здесь повышен до пяти суток, что выводит город в категорию направлений для полноценного отдыха. Разрыв в цене между Краснодаром и Сочи достигает почти 20%, что вполне логично для города, ориентированного на морской досуг.

Калининград, включенный в пятерку наиболее востребованных направлений, также демонстрирует тягу аудитории к длительному пребыванию. При цене 3650 рублей за сутки спрос держится на показателе пять ночей, что подтверждает устойчивый интерес к региону в весенний период.

Динамика спроса в городах страны

Во вторую половину десятка вошли города Кавказских Минеральных Вод. Кисловодск показывает средний чек в 4069 рублей, Пятигорск — 3682 рубля. В обоих случаях туристы предпочитают останавливаться на пять ночей, что подтверждает важность бальнеологического фактора для весеннего турпотока.

Крымская Ялта занимает девятую строчку, где средняя стоимость ночи зафиксирована на уровне 3864 рублей при стандартном пятидневном заезде. Эти цифры подчеркивают стабильность интереса к крымским курортам, несмотря на логистические особенности текущего времени, сохраняя позиции в конкуренции с материковыми направлениями.

Волгоград замыкает десятку самых популярных мест для аренды в апреле. Стоимость ночи составляет 3414 рублей, при этом средняя продолжительность поездки не превышает трех ночей. Это завершает картину, где российские туристы в апреле выбирают либо короткие переезды в крупные мегаполисы, либо более продолжительный отдых в городах с выраженной курортной или исторической спецификой.