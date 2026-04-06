© commons.wikimedia.org by Hans
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:55

Апрельский чек на жильё: разница в стоимости суток между Москвой и Краснодаром бьёт рекорды

Сервис бронирования жилья ТВИЛ.РУ представил рейтинг наиболее популярных направлений для аренды апартаментов в апреле 2026 года. Первые позиции по числу бронирований разделили Москва и Санкт-Петербург, удерживая по 10% спроса каждый. В тройку лидеров также вошел Краснодар с показателем 6%. Аналитики подсчитали среднюю стоимость проживания и типичную продолжительность поездок для десяти наиболее востребованных городов страны.

Лидеры бронирований и ценовые показатели

В текущем апрельском рейтинге спрос на краткосрочную аренду стал более предсказуемым. Москва традиционно остается наиболее дорогим направлением из первой тройки: за одну ночь гостям приходится платить порядка 5521 рубля при средней длительности пребывания три дня. Петербургские апартаменты обходятся путешественникам дешевле — около 4277 рублей, однако срок проживания там обычно составляет четыре ночи.

Казань закрепилась на второй строчке по популярности, предлагая варианты размещения по средней стоимости 4695 рублей. Туристы выбирают здесь жилье преимущественно на четыре ночи. Столь выраженная разница в цене объясняется не только сезонностью, но и готовностью номерного фонда к приему гостей в пиковые периоды.

Статистика сервиса наглядно демонстрирует предпочтения путешественников относительно комфорта. В то время как столичные гости стремятся к коротким интенсивным поездкам, менее крупные туристические центры выбирают для более размеренного отдыха, увеличивая срок пребывания, что напрямую влияет на итоговый чек.

Особенности аренды в южных регионах

Южные направления, включая Краснодар и Сочи, показывают принципиально разную ценовую политику. Краснодар предлагает наиболее демократичные условия среди топ-городов: ночь здесь обойдется арендатору в 3371 рубль. Большинство путешественников останавливаются в этом городе на три ночи, что характерно для формата деловых поездок или короткого городского туризма.

"Апрельская динамика спроса в южных регионах отражает готовность инфраструктуры к приему потока туристов до наступления высокого летнего сезона. Доступность цен на юге обусловлена широким предложением частного сектора, который активно конкурирует с сетевыми отелями. При этом средняя продолжительность визитов в пять ночей в Сочи и городах Кавминвод свидетельствует о спросе именно на качественный отдых и оздоровление. Анализ цен позволяет гостям заранее планировать расходы на весенний период."

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Сочи, занявший шестую позицию, стоит дороже — около 3993 рублей за ночь. Учитывая курортный статус, типичный срок бронирования здесь повышен до пяти суток, что выводит город в категорию направлений для полноценного отдыха. Разрыв в цене между Краснодаром и Сочи достигает почти 20%, что вполне логично для города, ориентированного на морской досуг.

Калининград, включенный в пятерку наиболее востребованных направлений, также демонстрирует тягу аудитории к длительному пребыванию. При цене 3650 рублей за сутки спрос держится на показателе пять ночей, что подтверждает устойчивый интерес к региону в весенний период.

Во вторую половину десятка вошли города Кавказских Минеральных Вод. Кисловодск показывает средний чек в 4069 рублей, Пятигорск — 3682 рубля. В обоих случаях туристы предпочитают останавливаться на пять ночей, что подтверждает важность бальнеологического фактора для весеннего турпотока.

Крымская Ялта занимает девятую строчку, где средняя стоимость ночи зафиксирована на уровне 3864 рублей при стандартном пятидневном заезде. Эти цифры подчеркивают стабильность интереса к крымским курортам, несмотря на логистические особенности текущего времени, сохраняя позиции в конкуренции с материковыми направлениями.

Волгоград замыкает десятку самых популярных мест для аренды в апреле. Стоимость ночи составляет 3414 рублей, при этом средняя продолжительность поездки не превышает трех ночей. Это завершает картину, где российские туристы в апреле выбирают либо короткие переезды в крупные мегаполисы, либо более продолжительный отдых в городах с выраженной курортной или исторической спецификой.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Горные реки поймают в каменные ловушки: на Южном берегу Крыма решают вечную проблему дефицита воды вчера в 14:48

На полуострове приступили к созданию объектов, которые изменят схему распределения природных ресурсов и защитят засушливые районы от сезонных ограничений.

Читать полностью » Искусственный интеллект меняет акцент: уникальная база данных учит алгоритмы понимать Крым вчера в 14:47

Специалисты начали масштабную загрузку данных в программные алгоритмы для возрождения редких речевых конструктов и технических терминов в цифровой среде.

Читать полностью » Карта комфорта расширяет свои границы: в Лазаревском и Адлере появятся новые точки притяжения 04.04.2026 в 21:39

Власти курорта распределили бюджетные средства на развитие инфраструктуры, опираясь на пожелания горожан, и установили четкие временные рамки для подрядчиков.

Читать полностью » Всевидящее око на помойках: цифровой разум начинает следить за каждым брошенным пакетом в Сочи 04.04.2026 в 21:35

В курортном городе запускают масштабную систему видеонаблюдения нового типа, которая позволит решить застарелую проблему блокировки подъездов к важным объектам.

Читать полностью » Новая экономическая ось: как кубанский опыт меняет инвестиционный климат соседней республики 04.04.2026 в 7:44

В столице союзной республики состоялся диалог, который обещает перекроить экономическую карту двух соседних регионов на ближайшие годы развития.

Читать полностью » Небо над Сочи заговорит на китайском: переговоры о прямых перелётах перешли в горячую фазу 03.04.2026 в 15:17

Южная воздушная гавань готовится к приему новых международных рейсов ради укрепления деловых связей и привлечения колоссального потока путешественников.

Читать полностью » Золотые стены с гнилой начинкой: сочинские новостройки массово огорчают владельцев скрытым браком 03.04.2026 в 15:15

На южном рынке жилья сложилась тревожная тенденция, когда почти каждый переданный объект скрывает изъяны, способные превратить жизнь на курорте в череду судов.

Читать полностью » Железный экспресс против авиации: дорога до Адлера скоро перестанет быть испытанием на прочность 03.04.2026 в 15:14

Масштабная модернизация транспортных артерий позволит сократить время в пути до черноморских курортов в несколько раз благодаря внедрению технологий будущего.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Небо словно открыло шлюзы: весенние ливни спровоцировали рекордное затопление в Дагестане
СКФО
Старые маршруты обретут новый облик: Северная Осетия готовит масштабное обновление автопарка
СКФО
Возле мечети Сердце Чечни вырастет нечто новое: проект в Грозном соединит берега и смыслы
СКФО
Ледник отступил — память осталась: путь через Кармадонское ущелье оживёт спустя четверть века
ДФО
Дальневосточные регионы в ипотечном раю: почему Амурская область и Приморье лидируют по ставкам
ДФО
Берега стали ближе, чем когда-либо: сотни тысяч гостей из Китая готовятся штурмовать Амурскую область
ДФО
Амурская волна зовёт: речные ворота на Восток открываются для больших путешествий в новом сезоне
ДФО
Диплом больше не догадка: школьники Хабаровска примеряют будущие профессии в цехах
