Слухи против фактов: настоящая разница в возрасте между Расселом Кроу и его девушкой шокировала поклонников

61-летний актер Рассел Кроу недавно обратился к слухам о том, что между ним и его девушкой Бритни Териот огромная разница в возрасте. Многие в сети утверждали, что это около 30 лет, однако Кроу объяснил, что на самом деле она составляет лишь 18 лет.

"Я много раз это разъяснял, но некоторые предпочитают вымысел, — заявил он. — Это так не по-джентльменски. Однако моей прекрасной Бритни 42 года. Мне 61".

Как начался роман

Рассел и Бритни впервые встретились на съемках фильма "Город порока” в 2013 году, однако тогда их отношения носили исключительно рабочий характер. Романтическая история между ними началась лишь в 2020 году, после того как Бритни ушла из киноиндустрии и начала работать агентом по недвижимости. В 2022 году пара впервые появилась на красной дорожке как официальные спутники друг друга, вызвав большой интерес публики.

Слухи о помолвке

Летом поклонники заметили Бритни на Уимблдоне с кольцом, напоминающим обручальное, и сразу же предположили, что Рассел сделал ей предложение. Однако актер решил разъяснить ситуацию в эфире программы "60 Minutes”.

"Все эти слухи о том, что мы с Бритни помолвлены и я собираюсь снова жениться — неправда, — пояснил Кроу. — Моя жизнь радостная и счастливая, зачем ее портить свадьбой? Я больше не женюсь. Один раз — это, конечно, здорово, но я не хочу жениться снова. Я знаю, чем это может закончиться и к чему это может привести".

