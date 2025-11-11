Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рассел Кроу
© commons.wikimedia.org by Quejaytee is licensed under CC BY 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 15:34

Слухи против фактов: настоящая разница в возрасте между Расселом Кроу и его девушкой шокировала поклонников

61-летний актер Рассел Кроу недавно обратился к слухам о том, что между ним и его девушкой Бритни Териот огромная разница в возрасте. Многие в сети утверждали, что это около 30 лет, однако Кроу объяснил, что на самом деле она составляет лишь 18 лет.

"Я много раз это разъяснял, но некоторые предпочитают вымысел, — заявил он. — Это так не по-джентльменски. Однако моей прекрасной Бритни 42 года. Мне 61".

Как начался роман

Рассел и Бритни впервые встретились на съемках фильма "Город порока” в 2013 году, однако тогда их отношения носили исключительно рабочий характер. Романтическая история между ними началась лишь в 2020 году, после того как Бритни ушла из киноиндустрии и начала работать агентом по недвижимости. В 2022 году пара впервые появилась на красной дорожке как официальные спутники друг друга, вызвав большой интерес публики.

Слухи о помолвке

Летом поклонники заметили Бритни на Уимблдоне с кольцом, напоминающим обручальное, и сразу же предположили, что Рассел сделал ей предложение. Однако актер решил разъяснить ситуацию в эфире программы "60 Minutes”.

"Все эти слухи о том, что мы с Бритни помолвлены и я собираюсь снова жениться — неправда, — пояснил Кроу. — Моя жизнь радостная и счастливая, зачем ее портить свадьбой? Я больше не женюсь. Один раз — это, конечно, здорово, но я не хочу жениться снова. Я знаю, чем это может закончиться и к чему это может привести".

Советы шаг за шагом: как реагировать на слухи о личной жизни

  1. Игнорируйте необоснованные сообщения в сети.

  2. Сохраняйте честность в ответах — объясняйте факты, если необходимо.

  3. Не позволяйте слухам влиять на ваши решения о личной жизни.

  4. Используйте проверенные источники информации, чтобы развеять мифы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять каждому слуху о знаменитостях.
    Последствие: неправильное восприятие фактов.
    Альтернатива: следовать официальным заявлениям и интервью.

А что если…

…люди перестанут верить слухам и станут проверять информацию перед тем, как делиться ею? Это бы помогло уменьшить количество недоразумений вокруг личной жизни знаменитостей и создало более уважительную среду в социальных сетях.

FAQ

Как выбрать подходящий момент, чтобы раскрывать отношения публично?
Лучше дождаться стабильного этапа отношений и быть уверенным в готовности партнёра.

Сколько лет разница между Расселом и Бритни?
Разница составляет 18 лет: ему 61, ей 42.

Что лучше: игнорировать слухи или отвечать на них?
Если слухи касаются вашей жизни и создают недопонимание, лучше честно разъяснить факты.

Три интересных факта

  1. Рассел Кроу впервые встретил Бритни на съемках фильма, но отношения развились только спустя семь лет.

  2. Бритни Териот ушла из кино, чтобы работать агентом по недвижимости.

  3. Пара впервые вышла вместе на красную дорожку в 2022 году, официально подтвердив свои отношения.

