Слухи против фактов: настоящая разница в возрасте между Расселом Кроу и его девушкой шокировала поклонников
61-летний актер Рассел Кроу недавно обратился к слухам о том, что между ним и его девушкой Бритни Териот огромная разница в возрасте. Многие в сети утверждали, что это около 30 лет, однако Кроу объяснил, что на самом деле она составляет лишь 18 лет.
"Я много раз это разъяснял, но некоторые предпочитают вымысел, — заявил он. — Это так не по-джентльменски. Однако моей прекрасной Бритни 42 года. Мне 61".
Как начался роман
Рассел и Бритни впервые встретились на съемках фильма "Город порока” в 2013 году, однако тогда их отношения носили исключительно рабочий характер. Романтическая история между ними началась лишь в 2020 году, после того как Бритни ушла из киноиндустрии и начала работать агентом по недвижимости. В 2022 году пара впервые появилась на красной дорожке как официальные спутники друг друга, вызвав большой интерес публики.
Слухи о помолвке
Летом поклонники заметили Бритни на Уимблдоне с кольцом, напоминающим обручальное, и сразу же предположили, что Рассел сделал ей предложение. Однако актер решил разъяснить ситуацию в эфире программы "60 Minutes”.
"Все эти слухи о том, что мы с Бритни помолвлены и я собираюсь снова жениться — неправда, — пояснил Кроу. — Моя жизнь радостная и счастливая, зачем ее портить свадьбой? Я больше не женюсь. Один раз — это, конечно, здорово, но я не хочу жениться снова. Я знаю, чем это может закончиться и к чему это может привести".
Советы шаг за шагом: как реагировать на слухи о личной жизни
-
Игнорируйте необоснованные сообщения в сети.
-
Сохраняйте честность в ответах — объясняйте факты, если необходимо.
-
Не позволяйте слухам влиять на ваши решения о личной жизни.
-
Используйте проверенные источники информации, чтобы развеять мифы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: доверять каждому слуху о знаменитостях.
Последствие: неправильное восприятие фактов.
Альтернатива: следовать официальным заявлениям и интервью.
А что если…
…люди перестанут верить слухам и станут проверять информацию перед тем, как делиться ею? Это бы помогло уменьшить количество недоразумений вокруг личной жизни знаменитостей и создало более уважительную среду в социальных сетях.
FAQ
Как выбрать подходящий момент, чтобы раскрывать отношения публично?
Лучше дождаться стабильного этапа отношений и быть уверенным в готовности партнёра.
Сколько лет разница между Расселом и Бритни?
Разница составляет 18 лет: ему 61, ей 42.
Что лучше: игнорировать слухи или отвечать на них?
Если слухи касаются вашей жизни и создают недопонимание, лучше честно разъяснить факты.
Три интересных факта
-
Рассел Кроу впервые встретил Бритни на съемках фильма, но отношения развились только спустя семь лет.
-
Бритни Териот ушла из кино, чтобы работать агентом по недвижимости.
-
Пара впервые вышла вместе на красную дорожку в 2022 году, официально подтвердив свои отношения.
