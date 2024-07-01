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Косметика русофобского Lamel вернулась в РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:25

Косметика русофобского Lamel вернулась в РФ

Косметика британского торгового бренда Lamel, который выразил поддержку теракту на Крымском мосту, появилась в российских онлайн-магазинах.

Соответствующие продукты представлены на платформах Ozon и в сервисе "Яндекс Маркет".

На первом из упомянутых веб-ресурсов можно найти стик-базу под макияж, тушь для ресниц, иллюминатор, блеск для губ, а также карандаши для глаз и тени.

В то же время на "Яндекс Маркете" представлены лишь два товара — увлажняющий бальзам для губ и блестки.

9 октября 2022 года, на следующий день после террористического акта ВСУ на Крымском мосту, администраторы инстаграм-аккаунта бренда (признанного экстремистским и запрещенного в РФ за принадлежность к корпорации Meta) опубликовали в историях коллекцию "зажигательных макияжей".

Кроме того, компания назвала день происшествия на Крымском мосту "праздником пиротехники".

10 октября продукцию Lamel исключили из ассортимента российских магазинов, включая "Золотое яблоко" и "Рив Гош".

Позднее Министерство промышленности и торговли России направило письмо российским интернет-магазинам, выражая поддержку компании Lamel в отношении террористических актов.

В документе говорилось, что она "публично оказывает информационную поддержку атакам на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации".

Фото: www.flickr.com/James Petts (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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