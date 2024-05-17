Согласно предположениям бывшего консультанта Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в случае отказа киевского правительства от переговоров российские войска могут продвинуться до города Одессы.
Он отметил, что, возможно, придется идти за город Одессу, поскольку нет интереса во взаимодействии на другой стороне реки Днепр, но в целом, по его мнению, продвижение продолжится в случае отсутствия действий со стороны Киева.
Власти Украины получили предупреждение от Макгрегора о том, что в противном случае российские войска могут занять позиции на передовой с востока от реки Днепр и установить нейтральную демилитаризированную зону. Согласно эксперту, такой ход действий России приведет к образованию указанной зоны.
Министерство обороны на следующий день сообщило об активном продвижении российских военных в глубь обороны ВСУ в Харьковской области.
С начала недели российская армия активно наступала в Харьковской области, с результатом в освобождении таких населенных пунктов, как Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Также сообщалось об установлении контроля над Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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