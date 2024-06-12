Россия планирует отменить визовый режим с рядом стран Ближнего востока и Юго-Восточной Азии до конца 2024 года, сообщает в рамках туристического форума министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. С Мьянмой обсуждаем этот вопрос. Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года", - заявил министр.

Решетников заявил о дальнейшем курсе на упрощение визы и снижении её стоимости. Министр отметил, что с Китаем и Ираном уже запущены механизмы группового въезда и сейчас подобное находится в разработке межуд Россией и Индией.

400 тысяч иностранных туристов посетили Россию по программе, запущенной в августе прошлого года. Она заключается в безвизовых обменах и введении электронных виз.

В Москве на ВДНХ стартовал форум «Путешествуй!». Он продлится с 12 по 16 июня и объединит в себе деловую программу и туристический фестиваль. Ожидается, что всего в мероприятии примут участие более 55 тысяч человек, включая участников деловой программы и посетителей фестиваля, а в павильоне №75 свои возможности в сфере туризма смогут представить 89 российских регионов.

В форуме примут участие представители всех регионов России, а также гости из Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы и Уганды. В Минэкономразвития РФ считают, что форум стал важным событием в сфере туризма и гостеприимства.

В павильоне №75 свои возможности в сфере туризма представят 89 российских регионов.

Фото: Michał Huniewicz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)