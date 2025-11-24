Таинственные хищники остановили учебу: в бурятском селе временно закрыли школу из-за неизвестной угрозы

Необычный инцидент в одном из бурятских сёл стал причиной временного перехода школьников на дистанционное обучение: в Старом Онохое обнаружили погибших овец, что вызвало опасения у родителей и местных служб. Об этом сообщает РИА Новости. Пока причины гибели животных остаются неясными, в школе решили не рисковать и временно прекратить очные занятия.

Как обнаружили падёж и что известно о случившемся

В ночь на 22 ноября хозяева одного из подворий обнаружили трупы девяти овец. Следы вокруг загона и характер повреждений, по словам егеря и местных жителей, указывают на возможную атаку диких хищников. Местные предполагают, что к селу могли приблизиться волки, что ранее в окрестностях случалось крайне редко.

Информация о происшествии была оперативно направлена охотоведу, который должен определить, какой хищник мог напасть на домашних животных. Пока специалисты не дадут окончательное заключение, в селе сохраняют повышенное внимание к безопасности. Родители и руководство школы решили, что перевод детей на дистанционное обучение позволит исключить любые риски, связанные с перемещением школьников по тёмным и малолюдным участкам.

Реакция администрации и подключение служб

В Заиграевском районе незамедлительно отреагировали на сообщение о гибели животных. Представители администрации выехали в Старый Онохой, чтобы оценить ситуацию на месте и координировать работу служб. Подключены специалисты, отвечающие за охрану природы, ветеринары и участковые, которые должны установить обстоятельства ночного нападения.

Для местных властей важно не только определить причину случившегося, но и исключить угрозу повторения. В селе усилили наблюдение за территорией, а жители получили рекомендации по обеспечению безопасности домашних животных и ограждений.

Когда школьники вернутся к обычным занятиям

В администрации района подчёркивают, что переход на дистанционный формат — временная мера. Учебный процесс будет восстановлен, как только специалисты установят, что угрозы для детей нет. По данным местных служб, расследование займёт минимальное время, поскольку важно быстро определить, действительно ли к селу подошли волки или произошёл иной инцидент.

В Старом Онохое рассчитывают, что нормальный режим обучения удастся восстановить в ближайшие дни. Между тем жители продолжают обсуждать произошедшее, вспоминая, что массовые нападения хищников на подворья в этой части Бурятии фиксируются крайне редко.