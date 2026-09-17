Счёт за электричество можно уменьшить, но об этом знают не все владельцы дач

Владельцы дач и частных домов в Подмосковье часто теряют деньги на оплате электричества, не подозревая о более выгодном сельском тарифе. Цена за 1 кВт·ч по деревенским расценкам может оказаться ниже городской, что делает это предложение привлекательным для жителей региона. Поговорим о стоимости электроэнергии в Подмосковье в 2026 году, как можно перейти на сельский тариф и какие документы понадобятся для этого.

"С переходом на сельский тариф удается значительно снизить затраты на электроэнергию. Особенно это актуально для владельцев домов, где есть возможность использовать ночной тариф", — отметила эксперт по энергетике Инна Смирнова. Эксперт по энергетике Инна Смирнова

Сколько стоит 1 кВт·ч в Подмосковье в 2026 году

Стоимость электроэнергии в Подмосковье зависит от типа счётчика, объёма потребления и места проживания. С 1 января 2026 года введены три диапазона потребления электроэнергии:

1-й диапазон — до 3900 кВт·ч в месяц;

2-й диапазон — от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц;

3-й диапазон — свыше 6000 кВт·ч в месяц.

Тарифы на электроэнергию с 1 октября 2026 года по данным Мосэнергосбыта варьируются в зависимости от условий. Например, для сельского однотарифного учёта первый диапазон составляет 7,46 руб./кВт·ч.

Городские тарифы несколько выше, например, для однотарифного учёта в первом диапазоне это 7,83 руб./кВт·ч. Сельский тариф становится выгоднее городского, если потребление электричества не превышает 6000 кВт·ч в месяц, что приводит к разнице около 4,7-4,9% на первом и втором диапазонах.

Кто может платить по сельскому тарифу

Чтобы воспользоваться сельским тарифом на электроэнергию, собственные дома должны соответствовать определённым критериям. В первую очередь объект должен быть зарегистрирован как жилой, что указано в выписке из ЕГРН. Соседство с сельскими населёнными пунктами также имеет значение — например, деревня или посёлок. Если в адресе указано "городской округ" без упоминания населённого пункта, то такая возможность отсутствует.

Сельский тариф могут получить владельцы дачных участков и садовых домов, если такие дома переведены в статус жилых, а также если СНТ расположено в границах населённого пункта, согласно документам территориального планирования. Наличие жилого статуса требуется для получения дальнейших льгот.

"Доказав жилой статус своего дома с помощью соответствующих документов, легко получить право на более низкие тарифы на электроэнергию", — разъяснила юрист Анна Тарасова. Юрист Анна Тарасова

Как перейти на сельский тариф: пошаговая инструкция

Для смены тарифа на сельский, необходимо выполнить несколько шагов. Сначала стоит проверить, зарегистрирован ли дом в ЕГРН и принадлежит ли его адрес к сельскому населенному пункту. Затем следует посетить клиентский офис Мосэнергосбыта для заключения договора.

Необходимые документы включают паспорт владельца, выписку из ЕГРН, договор с энергосбытом, справку из СНТ о членстве, отсутствии долгов, и подключении к электрическим сетям. Иногда может понадобиться дополнительная справка о типе отопления в доме и технический паспорт.

Заявление на переход необходимо подать в МосОблЕИРЦ, где его рассмотрение может занять до 30 рабочих дней.

Понижающий коэффициент для жителей Московской области

В Московской области для владельцев жилищ в сельской местности предусмотрен понижающий коэффициент 0,7, что дает 30% скидку на электричество. Он доступен для жилищ, зарегистрированных в ЕГРН, которые расположены в сельских населённых пунктах. Также это относится и к тем, у кого есть электроплиты или электроотопительное оборудование, зафиксированное в техпаспорте.

Чтобы применить понижающий коэффициент, необходимо обратиться в Мосэнергосбыт с подтверждающими документами. Рассмотрение заявки может занять до 30 рабочих дней, после чего заключается дополнительное соглашение о применении тарифов.

FAQ

Какой тариф будет выгоднее для дачных домов?

Сельский тариф выгоднее городской, если ваше потребление электричества не превышает 6000 кВт·ч в месяц.

Как получить статус жилого дома для получения льготы?

Необходимо провести экспертизу и получить техническое заключение. Затем обратиться в местные органы с заявлением.

Как долго рассматривается заявление на переход на сельский тариф?

Срок рассмотрения заявки составляет до 30 рабочих дней.

Что делать, если в переходе на сельский тариф отказано?

Запросите письменное объяснение отказа и, если проблема в адресе, уточните статус участка в администрации.

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