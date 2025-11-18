Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Программа на миллиард: как 1,7 млрд спасут сельские районы Саратовской области от забвения

Саратовская область получила 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий

В 2025 году федеральное финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" для Саратовской области составило около 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Общее финансирование программы

Общий объём финансирования программы в этом году составил 2 млрд 86 млн рублей, из которых 1 млрд 691 млн рублей — из федерального бюджета, 89 млн 222 тыс. рублей — из областного бюджета, а 285 млн 187 тыс. рублей — из внебюджетных источников.

Направления расходования средств

Большая часть средств, а именно 1 млрд 342 млн рублей, была направлена на создание современного облика сельских территорий. Остальные средства распределены следующим образом:

  • 273,4 млн рублей — на развитие транспортной инфраструктуры,

  • 257,5 млн рублей — на улучшение жилищных условий сельских граждан,

  • 177,8 млн рублей — на обустройство под компактную жилищную застройку (КЖЗ).

Освоение средств

По состоянию на 18 ноября 2025 года лимит текущего года освоен на 80%, сообщил представитель министерства.

Реализация проекта в районах области

В рамках направления "Современный облик сельских территорий" в Краснокутском районе начали капитальный ремонт водовода и строительство водозаборных скважин. В Ровенском районе стартовало строительство детского сада, капремонт школы и стадиона, а в Аткарске продолжается капитальный ремонт районного культурного центра и строительство водозабора.

Кроме того, в рамках "социального найма" в Ровенском и Турковском районах строят 42 жилых дома.

Общие результаты программы с 2020 года

С 2020 по 2025 год общий объём финансирования программы составил 5 млрд 142 млн рублей, из которых 4 млрд 139 млн рублей — средства федерального бюджета.

За шесть лет реализации программы в Саратовской области построено:

  • 65 км автодорог,

  • 47,2 км водопроводных сетей и объектов водоотведения,

  • 8,7 км газопроводов,

  • 110 индивидуальных жилых домов, из которых 101 дом общей площадью 7,1 тыс. кв. м. — под социальный наём с возможностью выкупа.

Также реализовано 178 проектов благоустройства, построено 33 объекта социальной инфраструктуры, включая спортивные комплексы, школы, дома культуры и ветеринарные станции.

Значение программы

"Благодаря мероприятиям госпрограммы мы можем не только развивать территории малых населённых пунктов, но и значительно улучшать качество водоснабжения в районах области", — отметил заместитель председателя правительства области, министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Индивидуальное строительство в Пензенской области снизилось на 17,3% — Пензастат сегодня в 1:16
Не время строить: почему в Пензенской области становится меньше новых домов

Темпы строительства жилья в Пензенской области продолжают снижаться. Какие районы лидируют по количеству сданных домов и какие изменения наблюдаются в строительстве индивидуальных жилых объектов?

Читать полностью » Почти половина преступлений в Пензенской области связана с преступлениями против собственности — прокуратура сегодня в 0:36
Пензенец средних лет — идет на кражу: силовики составили портрет типичного поволжского преступника

Преступность в Пензенской области снизилась на 21,7%. Какие виды преступлений остаются наиболее распространёнными и кто чаще всего нарушает закон в регионе?

Читать полностью » Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области увеличилась на 63,3% — Роспотребнадзор вчера в 23:26
В Пензенской области взлетела заболеваемость одним вирусом: кто окажется в группе риска

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области увеличилась на 63% за неделю. Когда стоит ожидать первых случаев гриппа и как это влияет на ситуацию в регионе?

Читать полностью » Парковка электросамокатов в арках и на газонах будет запрещена в Пензе — депутаты вчера в 22:27
Бросил где попало — получи штраф: в Пензе начнут жестко пресекать неправильную парковку некоторых видов транспорта

В Пензе могут запретить парковать электросамокаты и велосипеды в нескольких местах города: где именно и что грозит за нарушение новых правил?

Читать полностью » В Казани при взрыве газа в квартире погиб мужчина — прокуратура Татарстана вчера в 20:06
Балкон охватило пламя, дом содрогнулся: в Казани пережили новый взрыв в многоэтажке

Взрыв газа в доме на улице Лукина в Казани унес жизнь мужчины. Пожар ликвидирован, а надзорные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Читать полностью » Женская преступность в Пензенской области снизилась на 5,4% в 2025 году – прокуратура вчера в 0:46
Нарушать закон по-женски: Пензенская область шокирует статистикой о женщинах-преступниках

В Пензенской области снизилась женская преступность, особенно среди женщин без постоянного дохода. Какие факторы способствовали этому снижению и какие проблемы остаются?

Читать полностью » Ректор Германов: В Перми на базе ПГНИУ создали центр подготовки специалистов по сенсорике и БПЛА 17.11.2025 в 23:22
Пермь запускает фабрику инженеров будущего: новая школа объединит науку, производство и цифровые технологии

В Перми открыли инженерную школу при ПГНИУ: в центре создают лаборатории, формируют проектные команды и готовят кадры по запросам высокотехнологичных предприятий.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными 17.11.2025 в 19:51
82 тысячи квадратных метров надежды: российский регион запускает строительство онкоцентра полного цикла

В Нижегородской области объявлен конкурс на строительство нового онкоцентра: масштабный комплекс создадут к 2031 году, обеспечив регион современными медтехнологиями.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Дед Мороз зажег первую елку в своей резиденции под Великим Устюгом
УрФО
На Урале суд назначил экс-полицейскому из Москвы восемь лет лишения свободы — прокуратура
ДФО
481 партия рыбы и морепродуктов ушла на экспорт с Дальнего Востока
СФО
Навигация по восточному сектору Севморпути 2025 года официально закрыта — аналитики Kpler
Наука
Швеция внедрила смесь из свеклы и крахмала для зимней посыпки дорог — Svevia
Спорт и фитнес
Чернослив в утреннем рационе улучшает пищеварение и нормализует моторику кишечника — эксперты
Садоводство
Смешанные посадки помогут снизить использование химии — агроном
Авто и мото
Водитель за рулём не был: как избежать лишения прав за встречку — юрист Мацала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet