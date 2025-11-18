Программа на миллиард: как 1,7 млрд спасут сельские районы Саратовской области от забвения

В 2025 году федеральное финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" для Саратовской области составило около 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона.

Общее финансирование программы

Общий объём финансирования программы в этом году составил 2 млрд 86 млн рублей, из которых 1 млрд 691 млн рублей — из федерального бюджета, 89 млн 222 тыс. рублей — из областного бюджета, а 285 млн 187 тыс. рублей — из внебюджетных источников.

Направления расходования средств

Большая часть средств, а именно 1 млрд 342 млн рублей, была направлена на создание современного облика сельских территорий. Остальные средства распределены следующим образом:

273,4 млн рублей — на развитие транспортной инфраструктуры,

257,5 млн рублей — на улучшение жилищных условий сельских граждан,

177,8 млн рублей — на обустройство под компактную жилищную застройку (КЖЗ).

Освоение средств

По состоянию на 18 ноября 2025 года лимит текущего года освоен на 80%, сообщил представитель министерства.

Реализация проекта в районах области

В рамках направления "Современный облик сельских территорий" в Краснокутском районе начали капитальный ремонт водовода и строительство водозаборных скважин. В Ровенском районе стартовало строительство детского сада, капремонт школы и стадиона, а в Аткарске продолжается капитальный ремонт районного культурного центра и строительство водозабора.

Кроме того, в рамках "социального найма" в Ровенском и Турковском районах строят 42 жилых дома.

Общие результаты программы с 2020 года

С 2020 по 2025 год общий объём финансирования программы составил 5 млрд 142 млн рублей, из которых 4 млрд 139 млн рублей — средства федерального бюджета.

За шесть лет реализации программы в Саратовской области построено:

65 км автодорог,

47,2 км водопроводных сетей и объектов водоотведения,

8,7 км газопроводов,

110 индивидуальных жилых домов, из которых 101 дом общей площадью 7,1 тыс. кв. м. — под социальный наём с возможностью выкупа.

Также реализовано 178 проектов благоустройства, построено 33 объекта социальной инфраструктуры, включая спортивные комплексы, школы, дома культуры и ветеринарные станции.

Значение программы