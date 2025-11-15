Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пробежка в парке
Пробежка в парке
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 14:29

Как я избавился от болей в коленях после бега: простой секрет выбора правильного покрытия

Тренер Павел Шалин: бег по асфальту может навредить суставам

Бег на асфальте — популярный вид физической активности, доступный для большинства людей. Однако тренер-эксперт, фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Павел Шалин отметил, что такие тренировки могут иметь негативные последствия для здоровья суставов и связок, особенно при регулярных нагрузках. В интервью Газете.Ru 27 мая он рассказал, почему бег по асфальту может быть вреден и как правильно выбрать поверхность для занятий.

Влияние асфальта на суставы и связки

По словам Павла Шалина, несмотря на доступность и популярность бега по асфальту, такая поверхность может повышать нагрузку на суставы и связки. Асфальт является жесткой поверхностью, которая не поглощает ударную нагрузку, возникающую при каждом шаге. Это приводит к тому, что во время бега создается дополнительное давление на хрящи и связки, что может вызвать их износ и привести к хроническим травмам.

Каждый шаг при беге на жесткой поверхности вызывает сильный удар, который передается на суставы, особенно на коленные и голеностопные. Это со временем может стать причиной болей и воспалений. Бег по асфальту часто становится причиной таких заболеваний, как тендинит (воспаление сухожилий), остеоартрит (износ суставов) и другие хронические заболевания, связанные с суставами.

Как избежать травм и повысить эффективность тренировок

Чтобы минимизировать негативное воздействие на суставы, тренер советует отдавать предпочтение более мягким покрытиям для тренировок. Он рекомендует бегать на специально оборудованных спортивных площадках или стадионах с синтетическим покрытием. Эти поверхности обладают хорошими амортизационными свойствами, которые помогают снижать ударную нагрузку на суставы и связки.

Кроме того, альтернативой асфальту может стать бег по грунтовой дороге или на мягкой поверхности, такой как трава. Павел Шалин подчеркивает, что грунтовая поверхность имеет естественные амортизирующие свойства, что делает её более щадящей для суставов. Однако важно, чтобы грунт был ровным, без крутых подъемов, ям и кочек, чтобы избежать травм.

Преимущества мягких покрытий

  1. Снижение ударной нагрузки. Синтетическое или грунтовое покрытие значительно снижает воздействие на суставы, особенно при интенсивных тренировках.

  2. Меньше риска травм. Бег по мягким покрытиям уменьшает вероятность возникновения хронических травм, таких как растяжения или воспаления связок.

  3. Естественная амортизация. Природные поверхности, такие как трава или грунт, предоставляют естественную амортизацию, что способствует комфортному бегу и снижает риск повреждения мягких тканей.

Советы для безопасных тренировок

  1. Выбирайте правильно подготовленные площадки. Если вы предпочитаете бег на улице, выбирайте стадионы или специальные беговые дорожки с синтетическим покрытием.

  2. Ищите равные поверхности. Если бегаете по грунтовой дороге, обязательно убедитесь, что поверхность ровная, без резких подъемов, ям и кочек.

  3. Уделяйте внимание обуви. Подберите кроссовки с хорошей амортизацией, чтобы дополнительно снизить нагрузку на суставы.

  4. Не забывайте о разминке. Перед тренировкой сделайте разминку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке и снизить риск травм.

Различия между покрытиями для бега

Покрытие Преимущества Недостатки
Асфальт Доступность, удобство Жесткость, высокая ударная нагрузка на суставы
Стадион с синтетическим покрытием Хорошая амортизация, равномерная поверхность Требует специального оборудования и доступа
Грунтовая дорога Естественная амортизация, мягкость Возможность неровностей, ям и кочек
Трава Мягкость, природная амортизация Могут быть неровности, ограниченный доступ

Заключение

Хотя бег на асфальте является удобным и доступным видом активности, его влияние на суставы и связки может быть отрицательным при постоянных тренировках. Важно выбирать правильную поверхность для бега, отдавая предпочтение мягким покрытиям, таким как синтетические дорожки на стадионах или грунтовые дороги. Это поможет снизить риск травм и позволит получать от тренировок максимальную пользу без ущерба для здоровья.

