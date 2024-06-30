Отказ от сладких напитков и соблюдение временного интервала после еды могут помочь избежать колющей боли в боку во время тренировок. Эндрю Лавендер из Университета Федерации в Австралии объяснил, что фруктовые соки и напитки с высоким содержанием сахара увеличивают риск боли, в отличие от простой воды.

Также важно не тренироваться, если с момента последнего приема пищи не прошло 60-90 минут, особенно если еда была богата клетчаткой или жиром.

Основные теории ученых объясняют боль недостаточным притоком крови к диафрагме, ритмичной тряской тела или трением слоев брюшины.

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