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В Австралии выяснили, что отказ от сладких напитков снижает риск боли в боку на тренировке
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 15:09

В Австралии выяснили, что отказ от сладких напитков снижает риск боли в боку на тренировке

Отказ от сладких напитков и соблюдение временного интервала после еды могут помочь избежать колющей боли в боку во время тренировок. Эндрю Лавендер из Университета Федерации в Австралии объяснил, что фруктовые соки и напитки с высоким содержанием сахара увеличивают риск боли, в отличие от простой воды.

Также важно не тренироваться, если с момента последнего приема пищи не прошло 60-90 минут, особенно если еда была богата клетчаткой или жиром.

Основные теории ученых объясняют боль недостаточным притоком крови к диафрагме, ритмичной тряской тела или трением слоев брюшины.

Фото: commons.wikimedia.org/R. Henrik Nilsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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