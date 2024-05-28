Фитнес-тренер Станислав Пахомов порекомендовал начинать занятия бегом с простых прогулок, чтобы адаптировать организм к физическим нагрузкам. Новичкам следует ежедневно уделять один-два часа прогулкам в течение месяца. Это помогает избежать переутомления, поддерживать мотивацию и получать удовольствие от кардио-тренировок.

Тренер подчеркнул важность прислушивания к своему телу: если во время бега возникает боль, следует сделать перерыв или снизить темп, чтобы предотвратить травмы. Пахомов также посоветовал всегда проводить разминку перед тренировками. 7-10 минут разогрева помогут подготовить мышцы и суставы, снизив риск травм коленных суставов, стоп и позвоночника.

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