Женщина бегает трусцой в зимнее время
Женщина бегает трусцой в зимнее время
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 1:10

Никогда не думала, что музыка может заменить мотивацию на тренировке

Музыка снижает усталость во время пробежек — учёные Брюнельского университета

Музыка способна превратить даже самую утомительную пробежку в удовольствие. Особенно когда впереди — марафон длиной в 26,2 мили, и каждый шаг требует усилия и концентрации. За четыре месяца подготовки к Нэшвиллскому марафону я не раз благодарила свой старенький iPod за то, что он помогал преодолеть холодные рассветы и усталость после работы. Об этом сообщает издание SELF.

Музыка как двигатель мотивации

Многие бегуны отмечают, что именно музыка помогает не сойти с дистанции, когда ноги уже гудят, а дыхание сбивается. Ритм песен синхронизируется с движением, задаёт темп и помогает преодолеть внутренние барьеры. Быстрые композиции буквально "подгоняют" мышцы, а мозг воспринимает нагрузку как менее тяжёлую.

"Быстрый темп музыки помогает улучшить настроение и снизить ощущение усталости", — отмечается в исследовании Брюнельского университета в Лондоне.

Учёные доказали, что ритм с частотой 120-130 ударов в минуту создаёт идеальный баланс между усилием и удовольствием. Бегун словно "встраивается" в музыкальный поток — движения становятся мягче, дыхание ровнее, а внимание смещается с усталости на ритм. Поэтому плейлисты для бега чаще состоят из динамичных песен: они придают энергию, заряжают оптимизмом и помогают не замедляться, даже когда кажется, что сил больше нет.

Музыка помогает не только поддерживать темп, но и формировать привычку к длительным нагрузкам. Она воздействует на эмоции, активирует дофамин, снижает уровень кортизола и делает процесс тренировки похожим на игру. Когда занятия ассоциируются с удовольствием, а не с принуждением, мотивация сохраняется дольше.

Многие спортсмены говорят, что именно музыка помогла им выработать дисциплину. Одни включают плейлист по пути на стадион, другие — только в момент старта. В обоих случаях она становится символом начала движения. Этот ритуал помогает телу "включиться" и быстрее достичь состояния потока, когда усилие перестаёт восприниматься как нагрузка.

Почему стоит тренироваться с музыкой

Хотя на официальных марафонах и других забегах часто запрещают использовать наушники, тренировки дома или на улице — идеальная возможность слушать любимые треки и подбирать музыку под настроение. Для пробежек на холоде важно не только выбрать правильный плейлист, но и позаботиться о безопасности и комфорте. В этом помогает современная экипировка для зимнего бега: дышащие ткани, термошапки, перчатки с сенсорными вставками и утеплённые наушники, которые не мешают слышать окружающий мир.

"Слушая музыку во время пробежки, человек чаще достигает состояния потока — полного погружения в процесс", — говорится в отчёте Американского колледжа спортивной медицины.

Музыка действительно может стать частью тренировочного процесса, если подобрать её осознанно. Спокойные композиции помогают размяться и стабилизировать дыхание, энергичные — поддерживать нужный темп, а медленные — расслабиться после финиша. Ритм становится естественным ориентиром, который позволяет следить за скоростью, не глядя на часы.

Кроме того, музыкальное сопровождение помогает регулировать настроение. В дождливую погоду бодрая песня заменяет солнечные лучи, а перед сложной тренировкой спокойная мелодия помогает сосредоточиться и не перегореть. Это работает как психотерапия в движении: каждый трек становится инструментом самоподдержки.

Как составить идеальный плейлист

Создание идеального музыкального сопровождения для тренировок — это искусство. Здесь важно учитывать не только любимые жанры, но и физиологию: сердце и мышцы реагируют на частоту и ритм. Для разминки подойдут композиции до 100 ударов в минуту, чтобы постепенно включить тело в работу. На основной этап лучше выбрать треки 120-145 bpm — они подстегнут темп и создадут эффект лёгкости. А для заминки и растяжки подойдут мелодии до 90 bpm, которые помогут восстановить дыхание и снизить пульс.

  • Начинай с композиций, создающих позитивный настрой и ощущение лёгкости.

  • В середине дистанции ставь динамичные треки, которые поддержат концентрацию.

  • Завершай тренировку спокойной, мелодичной песней, чтобы мягко перейти к отдыху.

Эксперты советуют подбирать музыку не только по ритму, но и по смыслу. Слова, ассоциирующиеся с силой, движением, победой, подсознательно усиливают уверенность. Это психологический эффект, который помогает держаться даже тогда, когда мышцы устают.

Некоторые бегуны создают тематические плейлисты под конкретные цели — например, "10 км в хорошем темпе" или "легкий вечерний бег". Такой подход позволяет использовать музыку как инструмент планирования: каждая песня соответствует этапу маршрута, помогая выдерживать оптимальный ритм.

Эффект музыки на организм

Слушая любимые песни, человек не просто развлекается — он изменяет биохимию мозга. Под действием ритма активизируются зоны, отвечающие за движение, эмоции и удовольствие. В крови повышается уровень дофамина и серотонина, что снижает ощущение усталости.

"Музыка — это естественный допинг, который не нарушает правил, но помогает достичь максимума", — отмечается в отчёте журнала Psychology of Sport and Exercise.

Исследования показывают, что бегуны, тренирующиеся под музыку, могут увеличить среднюю скорость на 10-15 %, а субъективное ощущение нагрузки у них ниже, чем у тех, кто бежит в тишине. Это объясняется тем, что внимание переключается с физических усилий на мелодию.

Кроме того, музыка помогает развивать координацию. Когда движения совпадают с ритмом, мозг вырабатывает устойчивые нейронные связи между слухом и моторикой. Это улучшает баланс, осанку и устойчивость к утомлению. Даже простая ходьба под музыку становится эффективнее, потому что тело подстраивается под ритм шагов.

Популярные вопросы о музыке для бега

Как выбрать музыку для тренировок?
Подбирайте композиции по темпу и эмоциям. Быстрые треки (120-140 bpm) подходят для активных пробежек, а спокойные — для восстановления. Главное — чтобы песня вызывала приятные ощущения и не раздражала.

Стоит ли слушать музыку на соревнованиях?
На официальных марафонах использование наушников часто запрещено по соображениям безопасности. Но во время тренировок это мощный инструмент, который помогает держать темп и повышает удовольствие от процесса.

Что лучше — готовый плейлист или радио?
Плейлист даёт больше контроля и мотивации — можно заранее подбирать песни под этапы дистанции. Радио добавляет элемент неожиданности и подходит тем, кто любит разнообразие.

Можно ли сочетать музыку и тренировки в зале?
Да. Музыка помогает отвлечься от усталости и монотонности повторений. Особенно хорошо она работает в кардио-зоне, где важно поддерживать стабильный темп.

Есть ли универсальные треки для марафона?
Нет, всё зависит от индивидуального вкуса. Однако исследователи отмечают, что песни с чётким ритмом и мотивационными словами чаще повышают выносливость.

Музыка как часть спортивного ритуала

Со временем музыка перестаёт быть просто звуковым сопровождением и превращается в символ внутренней настройки. Включив любимый трек перед стартом, человек будто говорит себе: "Я готов". Этот жест формирует уверенность и дисциплину, помогая войти в нужное состояние ума.

Многие профессиональные спортсмены признаются, что без музыки их тренировки теряют атмосферу. Она помогает им сосредоточиться на цели, отбросить сомнения и двигаться в своём ритме. Даже короткая пробежка под любимую песню превращается в акт самовыражения — способ восстановить энергию и напомнить себе, зачем всё это началось.

Музыка объединяет эмоции, движение и дыхание. Она делает спорт не обязанностью, а источником радости. И чем глубже человек погружается в ритм, тем легче ему преодолевать дистанцию — не только на треке, но и в жизни.

