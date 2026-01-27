Пробежки вхолостую — калории сжигаются из-за нюанса, который почти никто не учитывает

Сколько калорий на самом деле уходит во время беговой тренировки — вопрос, который волнует и новичков, и опытных спортсменов. Одни ориентируются на пройденную дистанцию, другие — на темп или данные часов. На практике всё устроено сложнее: организм реагирует не только на километры, но и на интенсивность, рельеф и даже индивидуальные особенности бегуна.

Об этом сообщает издание Shape.

Почему бег считается одной из самых энергозатратных нагрузок

Среди циклических видов активности бег выделяется высокой "стоимостью" для организма. Даже при спокойном темпе он быстрее повышает частоту сердечных сокращений, чем плавание или езда на велосипеде. Сердцу и лёгким приходится активнее снабжать мышцы кислородом, а это напрямую связано с ростом энергозатрат. Чем выше нагрузка на сердечно-сосудистую систему, тем больше калорий организм вынужден расходовать, чтобы поддерживать движение.

Как рассчитывают расход калорий и что такое MET

Для примерной оценки используют показатель MET — метаболический эквивалент. Он показывает, во сколько раз энергозатраты во время активности превышают уровень покоя. За 1 MET принимают расход около 1 килокалории на килограмм массы тела в час.

Бег в зависимости от темпа оценивается в диапазоне от 7 до 12,3 MET. Это означает, что во время пробежки тело тратит в несколько раз больше энергии, чем в состоянии покоя. Например, человек весом около 63 килограммов при лёгком беге в течение часа расходует порядка 440-450 ккал. При этом ключевым фактором остаётся не расстояние, а общее время движения: калории сжигаются каждую минуту, пока вы бежите.

Что влияет на итоговые цифры

Расход энергии во время бега никогда не бывает универсальным. Он зависит сразу от нескольких условий.

Масса тела играет заметную роль: чем она выше, тем больше усилий требуется для перемещения, а значит, растут и энергозатраты.

Не менее важны скорость и интенсивность. Ускорение темпа требует большего потребления кислорода и увеличивает расход калорий, хотя длительный бег трусцой может дать сопоставимый результат за счёт времени. Подбирать нагрузку помогает понимание того, как составляются программы бега по уровню подготовки, где учитываются цель, опыт и объём тренировок.

Дополнительный фактор — рельеф. Подъёмы, холмы или наклон на беговой дорожке заставляют сердце работать активнее даже без увеличения скорости, что автоматически повышает энергозатраты.

Польза бега выходит далеко за рамки калорий

Сосредотачиваться только на цифрах не стоит. Бег связан со снижением риска преждевременной смертности, поддержанием здоровья суставов, улучшением памяти и эмоционального состояния. Исследования показывают, что даже около 5 километров в неделю уже приносят ощутимую пользу, не увеличивая риск перегрузок.

Эффект усиливается, если работать не только над дистанцией, но и над техникой. Например, внимание к дыханию помогает бежать экономичнее и дольше сохранять комфорт, что подробно разбирается в материале о том, как дыхание влияет на выносливость при беге.

Почему разнообразие тренировок важнее одного темпа

Бег — это не только способ сжечь энергию, но и инструмент развития силы, выносливости и обменных процессов. Лёгкие пробежки подходят для восстановления и снятия стресса. Длинные и медленные тренировки учат мышцы эффективнее использовать кислород. Более быстрые форматы — темповые и интервальные — заставляют сердце и лёгкие работать на пределе возможностей, повышая общий уровень подготовки.

Если постоянно бегать в одном режиме, организм адаптируется, и прогресс замедляется. Меняя скорость, уклон и продолжительность, вы избегаете плато и поддерживаете устойчивое развитие — как в плане формы, так и в расходе калорий.