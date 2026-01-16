Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка занимается бегом
Девушка занимается бегом
© Designed by Freepik by alexeyzhilkin is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 12:20

Мало кто использует это правильно: дыхательные стратегии превращают бег в ровный полёт

Осознанное дыхание улучшает результаты бега — спортивные эксперты

Даже опытные бегуны нередко упускают из виду важный инструмент повышения скорости и выносливости. Речь идёт не об экипировке или плане тренировок, а о дыхании, которое напрямую влияет на работу мышц. Осознанные дыхательные техники помогают бежать стабильнее и экономить силы. Об этом сообщает издание Shape.

Почему дыхание напрямую влияет на результат

Во время бега организму требуется больше кислорода, поскольку именно он участвует в выработке энергии. Если дыхание поверхностное и сбивчивое, усталость накапливается быстрее, а темп становится нестабильным. Глубокое и контролируемое дыхание улучшает газообмен и снижает нагрузку на тело.

Существует грудное и диафрагмальное дыхание. Первое часто формируется автоматически, но оно менее эффективно. Второе считается оптимальным для бега, поскольку задействует диафрагму и связано с общей техникой бега, устойчивостью корпуса и экономией энергии.

Диафрагмальное дыхание как основа выносливости

Диафрагмальное, или брюшное дыхание, позволяет использовать больший объём лёгких. В отличие от коротких грудных вдохов, оно улучшает насыщение крови кислородом и помогает дольше сохранять ровный темп.

Осваивать технику лучше вне движения — лёжа или сидя, концентрируясь на расширении живота при вдохе. После закрепления навыка его постепенно переносят в медленный бег. Со временем такое дыхание становится естественным и заметно снижает ощущение усталости.

Ритмичное дыхание и снижение нагрузки

Ритмичное дыхание синхронизируется с шагами и помогает равномерно распределять нагрузку. Это снижает ударное воздействие на суставы и уменьшает риск боковых болей. Часто используется схема "три шага — вдох, два — выдох", которую можно адаптировать под темп.

Некоторые бегуны также осваивают носовое дыхание при беге, особенно на спокойных дистанциях, чтобы лучше контролировать ритм и общее самочувствие.

Что ещё помогает дышать эффективнее

Осанка играет ключевую роль: прямая спина и нейтральное положение позвоночника дают лёгким больше пространства. Разминка, погодные условия и качество воздуха также влияют на дыхание и требуют адаптации темпа и маршрута.

Внимательное отношение к дыханию не даёт мгновенного эффекта, но со временем помогает бежать стабильнее, дольше и с меньшим напряжением, делая тренировки более комфортными и предсказуемыми.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вертикальные упражнения на пресс укрепляют кор без коврика и скручиваний — Каллиопи Спанакидо 14.01.2026 в 21:18
Сидячая работа «выключила» кор — эти упражнения стоя вернули ощущение собранности

Устали от болей в спине и неудобных тренировок? Узнайте, как всего 10-15 минут вертикальных упражнений помогут укрепить мышцы живота и улучшить здоровье!

Читать полностью » Тренировка без прогрессии веса не даёт стимула роста мышц — UOL 14.01.2026 в 17:47
Мышцы не растут, хотя стараюсь — эти привычные мелочи тихо убивают прогресс

Ваши усилия в зале не приносят результата? Узнайте 5 ключевых причин, почему прогресс останавливается, и как его запустить снова. Питание, восстановление и другие факторы играют ключевую роль.

Читать полностью » Бокс в домашних тренировках снижает стресс и расходует калории — фитнес-тренеры 14.01.2026 в 13:58
Оказалось, вес можно отправить в нокаут: после этой бокс-тренировки тело горит, а стресс тает

Боксерская тренировка дома помогает сжигать калории, снижать стресс и укреплять мышцы. Как выстроить эффективный план занятий без зала.

Читать полностью » Тренировки с собственным весом наращивают мышцы без отягощений — JSCR 13.01.2026 в 23:01
Без гантелей и тренажёров — а тело меняется: тренировки с собственным весом дают неожиданный эффект

Тренировки с собственным весом могут заменить зал и отягощения. Разбираемся, как такие упражнения помогают наращивать мышцы и сохранять форму.

Читать полностью » Статические упражнения увеличивают расход калорий без движения — эксперты XFIT 13.01.2026 в 15:51
Всего коврик и стул — и всё тело в работе: тренировка без движения даёт неожиданный результат

Статические упражнения помогают укрепить мышцы и сделать фигуру стройнее всего за 15–20 минут. Разбираем эффективный комплекс и его особенности.

Читать полностью » Прочный хват ускорил прогресс в силовых упражнениях — тренеры 13.01.2026 в 7:58
Тело готово к нагрузке, а ладони — нет: скрытая причина застоя в силовых тренировках

Сила хвата влияет не только на успех в зале, но и на общее состояние организма. Какие упражнения помогают преодолеть плато и укрепить кисти — в нашем материале.

Читать полностью » Зимние пробежки поддерживают аэробную выносливость — тренер Лера Буры 12.01.2026 в 22:09
20 минут вместо привычных километров: главный принцип бега зимой, который спасает здоровье

Зимний бег меняет привычный формат тренировок: холод и покрытие требуют осторожности, но при разумном подходе пробежки остаются полезными и комфортными.

Читать полностью » Юрий Семин назвал оправданным обмен Дивеева и Гонду - РБК 12.01.2026 в 18:41
Один ушёл, чтобы укрепить лимит, другой — чтобы забивать: обмен Дивеева и Гонду стал проверкой

Юрий Семин объяснил, почему обмен Дивеева и Гонду между ЦСКА и «Зенитом» выглядит логичным. Все решит весна и результаты в РПЛ.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful
Еда
Рецепт пасты из нута и тыквы отнесли к зимним блюдам — La Cucina Italiana
Питомцы
Порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти — грумеры
Авто и мото
GAC запланировал вывод четырех моделей на рынок России в 2026 году — Известия
Садоводство
Виноград вырастили и заставили плодоносить в горшке — Николай Глущенко
Туризм
Турагент может оптимизировать пакет за счёт настроек бронирования — Подольская
Дом
Лак для ногтей в ванной быстрее густеет и комкуется — дерматолог Гохара
Красота и здоровье
Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet