Начала бегать, чтобы похудеть — а первой исчезла грудь: вот что помог вернуть форму
Многие женщины, решив заняться бегом, сталкиваются с неприятным сюрпризом: килограммы уходят, а вместе с ними уменьшается и грудь. Увы, это естественный процесс, и остановить его полностью невозможно. Дело в том, что организм избавляется от жира не выборочно, а по общему принципу, заложенному генетикой. Для большинства женщин "запасные" жировые клетки находятся в области бёдер, ягодиц и груди.
По словам диетолога и представителя Американской диетической ассоциации из Бедминстера, штат Нью-Джерси Сари Гривз,
"жировые запасы концентрируются в этих зонах как естественный механизм подготовки организма к вынашиванию ребёнка", — пояснила она.
Почему грудь уменьшается первой
Когда вы начинаете активно бегать, тело использует жировые отложения как источник энергии. И грудь, состоящая преимущественно из жировой ткани, становится одной из первых зон, где виден результат. Это не признак ошибки или неправильных тренировок — просто особенности женской физиологии.
Тем не менее уменьшение объёма можно компенсировать, если добавить в программу силовые упражнения, направленные на укрепление грудных мышц. Развитые мышцы придают бюсту тонус и визуально возвращают форму.
Советы шаг за шагом
-
Начинайте тренировку с лёгкой разминки: вращение плечами, наклоны, растяжка грудных мышц.
-
Делайте отжимания от пола или с колен — они отлично прорабатывают грудные мышцы.
-
Добавьте жим гантелей лёжа: лягте на спину, возьмите в руки по гантели весом 2-5 кг, согните руки под углом 90 градусов и поднимайте их вверх над грудью.
-
Выполняйте 2 подхода по 12 повторений дважды в неделю.
-
Следите за питанием — добавьте в рацион белок для восстановления мышц (курица, яйца, йогурт, орехи).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: делать только кардио, забывая о силовых нагрузках.
Последствие: мышцы теряют тонус, грудь выглядит обвисшей.
Альтернатива: чередуйте бег с упражнениями на верхнюю часть тела.
-
Ошибка: бегать без поддерживающего спортивного бюстгальтера.
Последствие: могут растянуться связки Купера, поддерживающие грудь.
Альтернатива: используйте бра со средней или высокой степенью фиксации.
-
Ошибка: игнорировать восстановление после пробежек.
Последствие: повышается риск травм и усталости.
Альтернатива: делайте растяжку и пейте достаточно воды.
А что если бег бросить
Отказ от кардио не поможет вернуть грудь, ведь дело не только в упражнениях, но и в общем уровне жира в организме. Куда эффективнее сбалансировать тренировки: сочетать пробежки с упражнениями для груди, спины и рук.
Плюсы и минусы
Плюсы бега:
-
укрепляет сердечно-сосудистую систему;
-
ускоряет метаболизм;
-
улучшает настроение благодаря выработке эндорфинов.
Минусы:
-
грудь может уменьшиться;
-
кожа при резкой потере веса теряет упругость;
-
требуется дополнительная поддержка бюстгальтером.
FAQ
Как выбрать спортивный бюстгальтер?
Ищите модели с плотной чашкой и широкими бретелями, которые хорошо фиксируют грудь, но не мешают дыханию.
Сколько стоит хороший спорт-бра?
В зависимости от бренда — от 2500 до 7000 рублей. Популярные марки: Nike, Reebok, Decathlon.
Что лучше для груди — бег или плавание?
Плавание мягче воздействует на грудь и спину, помогая сохранить форму, поэтому идеальный вариант — сочетать оба вида активности.
Мифы и правда
Миф: отжимания делают грудь больше.
Правда: отжимания укрепляют мышцы под грудью, но не увеличивают объём самой груди.
Миф: если перестать бегать, грудь вернётся.
Правда: при возвращении прежнего веса грудь может немного увеличиться, но форму восстановят только регулярные упражнения.
Миф: спортивное питание влияет на размер груди.
Правда: белковые коктейли помогают восстанавливаться после тренировки, но не влияют на грудную жировую ткань.
Интересные факты
-
Во время бега грудь совершает до 10 тысяч движений в час — поэтому поддержка бра особенно важна.
-
Женщины с сильными грудными мышцами визуально выглядят стройнее.
-
Силовые тренировки повышают выработку коллагена, улучшая упругость кожи.
Исторический контекст
Первый спортивный бюстгальтер появился в 1977 году: его сшили из двух мужских "джокстрепов". С тех пор индустрия спортивной экипировки сделала гигантский шаг — современные модели учитывают физиологию и тип нагрузки.
