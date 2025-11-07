Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia.org by Novafly is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 2:10

Начала бегать, чтобы похудеть — а первой исчезла грудь: вот что помог вернуть форму

Отжимания и жим лёжа поддерживают тонус груди — мнение диетолога Сари Гривз

Многие женщины, решив заняться бегом, сталкиваются с неприятным сюрпризом: килограммы уходят, а вместе с ними уменьшается и грудь. Увы, это естественный процесс, и остановить его полностью невозможно. Дело в том, что организм избавляется от жира не выборочно, а по общему принципу, заложенному генетикой. Для большинства женщин "запасные" жировые клетки находятся в области бёдер, ягодиц и груди.

По словам диетолога и представителя Американской диетической ассоциации из Бедминстера, штат Нью-Джерси Сари Гривз,

"жировые запасы концентрируются в этих зонах как естественный механизм подготовки организма к вынашиванию ребёнка", — пояснила она.

Почему грудь уменьшается первой

Когда вы начинаете активно бегать, тело использует жировые отложения как источник энергии. И грудь, состоящая преимущественно из жировой ткани, становится одной из первых зон, где виден результат. Это не признак ошибки или неправильных тренировок — просто особенности женской физиологии.

Тем не менее уменьшение объёма можно компенсировать, если добавить в программу силовые упражнения, направленные на укрепление грудных мышц. Развитые мышцы придают бюсту тонус и визуально возвращают форму.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте тренировку с лёгкой разминки: вращение плечами, наклоны, растяжка грудных мышц.

  2. Делайте отжимания от пола или с колен — они отлично прорабатывают грудные мышцы.

  3. Добавьте жим гантелей лёжа: лягте на спину, возьмите в руки по гантели весом 2-5 кг, согните руки под углом 90 градусов и поднимайте их вверх над грудью.

  4. Выполняйте 2 подхода по 12 повторений дважды в неделю.

  5. Следите за питанием — добавьте в рацион белок для восстановления мышц (курица, яйца, йогурт, орехи).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать только кардио, забывая о силовых нагрузках.
    Последствие: мышцы теряют тонус, грудь выглядит обвисшей.
    Альтернатива: чередуйте бег с упражнениями на верхнюю часть тела.

  • Ошибка: бегать без поддерживающего спортивного бюстгальтера.
    Последствие: могут растянуться связки Купера, поддерживающие грудь.
    Альтернатива: используйте бра со средней или высокой степенью фиксации.

  • Ошибка: игнорировать восстановление после пробежек.
    Последствие: повышается риск травм и усталости.
    Альтернатива: делайте растяжку и пейте достаточно воды.

А что если бег бросить

Отказ от кардио не поможет вернуть грудь, ведь дело не только в упражнениях, но и в общем уровне жира в организме. Куда эффективнее сбалансировать тренировки: сочетать пробежки с упражнениями для груди, спины и рук.

Плюсы и минусы

Плюсы бега:

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему;

  • ускоряет метаболизм;

  • улучшает настроение благодаря выработке эндорфинов.

Минусы:

  • грудь может уменьшиться;

  • кожа при резкой потере веса теряет упругость;

  • требуется дополнительная поддержка бюстгальтером.

FAQ

Как выбрать спортивный бюстгальтер?
Ищите модели с плотной чашкой и широкими бретелями, которые хорошо фиксируют грудь, но не мешают дыханию.

Сколько стоит хороший спорт-бра?
В зависимости от бренда — от 2500 до 7000 рублей. Популярные марки: Nike, Reebok, Decathlon.

Что лучше для груди — бег или плавание?
Плавание мягче воздействует на грудь и спину, помогая сохранить форму, поэтому идеальный вариант — сочетать оба вида активности.

Мифы и правда

Миф: отжимания делают грудь больше.
Правда: отжимания укрепляют мышцы под грудью, но не увеличивают объём самой груди.

Миф: если перестать бегать, грудь вернётся.
Правда: при возвращении прежнего веса грудь может немного увеличиться, но форму восстановят только регулярные упражнения.

Миф: спортивное питание влияет на размер груди.
Правда: белковые коктейли помогают восстанавливаться после тренировки, но не влияют на грудную жировую ткань.

Интересные факты

  • Во время бега грудь совершает до 10 тысяч движений в час — поэтому поддержка бра особенно важна.

  • Женщины с сильными грудными мышцами визуально выглядят стройнее.

  • Силовые тренировки повышают выработку коллагена, улучшая упругость кожи.

Исторический контекст

Первый спортивный бюстгальтер появился в 1977 году: его сшили из двух мужских "джокстрепов". С тех пор индустрия спортивной экипировки сделала гигантский шаг — современные модели учитывают физиологию и тип нагрузки.

