Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Euronews сообщил, что румынские чиновники рассматривают возможность поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Чолаку отметил, что на данный момент предложение находится на стадии анализа.

Кроме того, премьер-министр акцентировал внимание на серьёзности, с которой Румыния рассматривает эту тему, и предостерег от превращения её в предмет политических спекуляций.

Он заявил, что хотя вопрос возможной поставки Patriot Украине является интересной темой, Румыния достигла политической зрелости, чтобы избегать сенсационных новостей по столь важным вопросам, что наблюдается не только в Румынии, но и по всей Европе.

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