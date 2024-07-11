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Румыния, Греция и Болгария создадут единый военный транспортный коридор НАТО
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Румыния, Греция и Болгария создадут единый военный транспортный коридор НАТО

Министры обороны Румынии, Греции и Болгарии заключили соглашение о создании транспортного коридора, призванного ускорить переброску военных и техники на восточный фронт НАТО. Информация об этом появилась на официальном сайте румынского оборонного ведомства.

В заявлении министерства говорится, что проект направлен на оптимизацию транспортных артерий путем определения конкретных маршрутов между странами-участницами. Это позволит соответствовать требованиям военной мобильности. Отмечается, что подобные меры сократят бюрократические проволочки в мирное время и обеспечат максимальную эффективность действий в чрезвычайных ситуациях и кризисных условиях.

Подписание документа состоялось в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.

Западные медиа обращают внимание, что на фоне украинского кризиса НАТО и ЕС стремятся обеспечить возможность оперативной передислокации войск на восточные рубежи.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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