В первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Бельгии неожиданно для экспертов проиграла словацким футболистам. У капитана Бельгии Ромелу Лукаку отменили два гола из-за видео-повторов.
Игра, состоявшаяся во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 1:0 в пользу Словакии. Единственный гол в матче на 7-й минуте забил Иван Шранц.
Бельгийцы, несмотря на несколько опасных моментов, не смогли забить. Гол Ромелу Лукаку на 56-й минуте был отменен после просмотра видеоповтора. Еще один гол Лукаку, забитый на 86-й минуте, также был аннулирован после видеопросмотра - Лоис Опенда сыграл рукой.
Для Доменико Тедеско, ставшего тренером сборной Бельгии в 2023 году, это поражение стало первым.
В другой игре группы E сборная Румынии уверенно разгромила украинскую команду со счетом 3:0.
В следующем туре словаки встретятся с украинцами 21 июня, а бельгийцы сыграют с румынами 22 июня.
На данный момент лидерство в группе E принадлежит Румынии (3 очка), второе место занимает Словакия (3 очка), бельгийцы располагаются на третьей позиции (0 очков), а замыкает квартет Украина (0 очков).
Фото: From Wikimedia Commons/ Кирилл Венедиктов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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