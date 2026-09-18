Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Поганки в лесу
Поганки в лесу
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 17:26

Грибники со стажем делают это всегда: простой алгоритм, который спасает от опасных находок

Сбор грибов — это не только увлекательное занятие, но и задача, требующая значительной осторожности. Ошибки могут стоить здоровья, особенно когда речь идет о ядовитых собратиях съедобных видов, таких как белые грибы и поганки. Важно иметь базовые знания о том, как отличать безопасные экземпляры от потенциально опасных. Опыт грибника говорит о том, что лучше следовать определенному алгоритму для минимизации рисков.

Прежде всего, есть одно правило, от которого не следует отступать: если ваш гриб вызывает хоть малейшие сомнения, оставьте его в лесу. Моя знакомая дважды пыталась приготовить блюда с обыкновенными на вид "шампиньонами", и оба раза это заканчивалось расстройством желудка, несмотря на их обычный внешний вид. Теперь при сборе я обращаю внимание на несколько ключевых признаков.

Как распознать безопасный гриб по внешнему виду

Возьмем за основу основные критерии, которые я теперь использую. Шляпка грибов — ее цвет и текстура могут многое сказать. Например, не стоит выбирать грибы с слишком странной окраской, такая как ярко-красные или ядовито-желтые, а также скользкие или слишком сухие.

Говоря о мякоти, важно помнить, что ряд грибов может иметь необыченное поведение при срезе. Если гриб посиневает или меняет цвет в течение нескольких секунд, это сигнал, что его лучше оставить. Наиболее известные съедобные виды, такие как белые или подберезовики, сохраняют свой цвет даже при срезе.

Основание ножки также играе важную роль. Наличие мешочков или утолщения у основания может свидетельствовать о ядовитых видах. Например, бледная поганка и ядовитые мухоморы имеют такие особенности, поэтому у благородных грибов таких примесей не должно быть.

На что еще обращать внимание

Запах — еще один из нюансов. Если он грибной и лесной, все в порядке. Но если запах неприятный или сладковатый, это повод насторожиться. Также стоит смотреть на гименофор: у белого и подосиновика под шляпкой можно увидеть желтоватые или белые губочки, а нехарактерные цвета могут сигнализировать о присутствии опасных двойников.

Колечки на ножке гриба — это еще один момент. Они могут помочь отличить съедобные мир от ядовитых видов, и даже опытные грибники иногда ошибаются в этой части. Поэтому в случае сомнений лучше свериться со справочником.

Признак Съедобный гриб Ядовитый/опасный гриб
Шляпка Натуральный цвет, сухая, ровная Яркая, с пятнами, липкая/слизистая
Мякоть при срезе Не изменяет цвет Синеет, краснеет, темнеет
Гименофор Белый/желтый губчатый слой Выраженные пластинки странного цвета
Основание ножки Ровное, без утолщений и мешочка Клубень, мешочек, "чашка"
Запах Грибной, лесной Необычный, неприятный, сладкий

Проверка грибов требует гораздо больше внимательности, чем может показаться на первый взгляд. За красивой шляпкой могут скрываться потенциально опасные двойники. Я всегда делаю визуальную и обонятельную проверку на месте, чтобы избежать экспериментов с незнакомыми видами. Если возникли сомнения, лучше отложить сбор и приобрести проверенные грибы, например, для приготовления вкусного грибного супа.

Кому не следует есть грибы

"Грибы противопоказаны нескольким группам людей, включая людей с индивидуальной непереносимостью, тем, у кого есть заболевания ЖКТ, а также тем, кто принимает определенные лекарства", — подчеркивает врач-диетолог Марият Мухина в разговоре с Pravda. Ru.

Диетолог Марият Мухина

Основные ограничения включают:

  • Людей с индивидуальной непереносимостью.
  • Лиц с заболеваниями ЖКТ или проблемами с пищеварением.
  • Пациентов с болезнями печени и почек.
  • Тех, кто принимает нестероидные противовоспалительные препараты от артритов, так как грибы могут снижать эффективность этих средств.

"Употребление блюд с грибами может привести к снижению эффективности препаратов и усилению побочных действий”, — добавила она.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Стоит ли мыть грибы перед готовкой?
    Их можно быстро промыть под проточной водой. Не забудьте аккуратно обсушить — иначе губчатые быстро портятся.
  • Можно ли хранить свежие грибы в холодильнике?
    Да, но не дольше суток. Лучше всего сразу переработать: отварить и заморозить.
  • Что делать с поврежденными грибами?
    Если грибы слегка повреждены, вырежьте пораженные места, опустите их в соленую воду на 10-15 минут, просушите и используйте сразу.
  • Почему грибы могут быть опасны?
    Некоторые грибы могут выглядеть абсолютно безопасно, но содержат токсичные компоненты, способные вызвать серьезные отравления.

Читайте также

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фарш разморозится к ужину быстрее, если перед морозилкой сделать с ним это 15.09.2026 в 13:57

Забудьте о громоздких ледяных глыбах, которые занимают всё место в морозилке и портят планы на быстрый ужин, превращая кулинарный процесс в борьбу за время.

Читать полностью » Выглядит на 800 рублей, стоит 20: что приготовить из обычной свёклы 13.09.2026 в 15:28

Скромный корнеплод из овощного отдела способен на большее, чем просто винегрет, если изменить подход к его термической обработке и сочетанию текстур.

Читать полностью » Белый гриб растёт не по дням: что на самом деле решает, когда пора идти в лес 13.09.2026 в 12:24

Многие убеждения о росте боровиков разбиваются о сухую реальность погоды, заставляя пересмотреть подход к выбору добычи в самый разгар лесного сезона.

Читать полностью » 72,5% против 82,5%: одна цифра меняет поведение масла на сковороде и в тесте 11.09.2026 в 19:13

Мифы о качестве масла заставляют переплачивать за цифры на упаковке, не понимая, как именно состав влияет на вкус выпечки и поведение продукта при жарке.

Читать полностью » Школьникам хотят бесплатно давать молоко и кефир каждый день: есть одно важное условие 10.09.2026 в 18:08

Нутрициолог Ирина Писарева рассказала NewsInfo о важности молочных продуктов для детей.

Читать полностью » Корзина может обернуться штрафом: какие грибы теперь запрещено собирать в Подмосковье 10.09.2026 в 18:08

В подмосковных лесах изменились правила тихой охоты, превращая безобидное хобби в зону юридического риска с реальными последствиями для всех грибников.

Читать полностью » Арбуз пролежит дольше, чем кажется: где хранить целый плод и что делать после разреза 09.09.2026 в 18:03

Разрезанный плод требует особого обращения, иначе он стремительно теряет вкус и впитывает все ароматы соседних продуктов в вашем холодильнике.

Читать полностью » Оладьи разваливаются на сковороде? Вот что нужно сделать с кабачками перед приготовлением 09.09.2026 в 8:07

Многие сталкиваются с тем, что кабачковая масса на сковороде превращается в бесформенную лужу, лишая блюдо аппетитного вида и правильной текстуры.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Самокатчиков хотят взять под полный контроль: одних штрафов для снижения аварийности уже мало
Общество
Демографию предлагают спасать не пособиями: названы две меры, способные вызвать громкий спор
Садоводство
Не покупайте гортензию по картинке: как выбрать куст, который переживет московскую зиму
Общество
Переписка в соцсетях может стать договором займа: какие сообщения убедят суд
Авто и мото
Китайский логотип больше не приговор: какие китайские шины действительно готовы к российской зиме
Общество
Дешевый тариф выглядит слишком заманчиво: чем рискуют покупатели SIM-карт на маркетплейсах
Красота и здоровье
Возраст берет память под прицел: после пятидесяти особенно полезна одна активность
Авто и мото
Лимит скорости в 150 км/ч появился на повестке: какие трассы России готовы к новшеству
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet