Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Боль в коленях
Боль в коленях
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:17

Руки и ноги отключаются первыми: мороз запускает защитный режим, о котором мало кто думает

Боль на морозе запускает защитный сигнал организма от обморожений — Здоровье Mail

Холод кажется естественной частью зимы, но для организма он всегда остаётся проверкой на прочность. Даже недолгое пребывание на морозе может вызвать неприятные ощущения — от лёгкого жжения до резкой боли. Это не "каприз" тела, а продуманная система сигналов, которая помогает избежать опасных последствий. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Холод как тревожная кнопка организма

Человек эволюционно приспособлен к выживанию, но длительный контакт с низкими температурами не входит в "комфортный диапазон" для нашего тела. Поэтому организм включает механизм предупреждения: сначала появляется ощущение холода, затем — ломота, покалывание или чувство жжения. Такие реакции заставляют быстрее искать тепло, менять одежду, надевать перчатки или обувь с утеплением и тем самым снижать риск обморожений.

Именно этим объясняется знакомая многим зимняя проблема — холодные руки и ноги даже при не самом сильном минусе. Тело перераспределяет кровь, направляя больше ресурсов к жизненно важным органам, а периферия страдает первой.

Как нервная система понимает, что температура опасна

Кожа — это не только "оболочка", но и сложный сенсорный орган. В ней находятся нервные окончания, которые входят в соматосенсорную систему. Она отвечает не только за прикосновения, но и за ноцицепцию — способность распознавать потенциальный вред. То есть организм воспринимает сильный холод как угрозу и переводит сигнал в формат боли.

"Сенсорные нейроны содержат специальные белковые каналы, реагирующие на тепло и холод. Именно они передают в мозг сигнал о потенциальной опасности", — объясняет нейробиолог Йорг Грандль.

Такие сигналы нужны, чтобы человек вовремя отдёрнул руку от льда, ускорил шаг или зашёл в помещение, не дожидаясь повреждения тканей.

Белковые "датчики" холода и жара

Температурные ощущения формируются благодаря особым белкам-каналам. Например, TRPV1 включается при сильном нагреве — примерно после 42 градусов — и предупреждает о риске ожога. За холод отвечает TRPM8: он реагирует на умеренное понижение температуры и на ментол, из-за чего появляется ощущение прохлады. Ещё один канал, TRPA1, связывают с экстремальным холодом, однако его роль до конца всё ещё уточняется.

Совместная работа этих механизмов помогает отличать обычную прохладу от действительно опасного мороза и объясняет, почему боль становится всё сильнее по мере охлаждения.

Почему зимой чаще ноют суставы и мышцы

Усиление болей в холодный сезон многие замечают даже без серьёзных заболеваний. Причин здесь несколько.

Во-первых, перепады температуры и атмосферного давления влияют на ткани вокруг суставов: они сжимаются и расширяются, раздражая нервные окончания. Кроме того, суставная жидкость в холоде становится гуще, из-за чего движение может даваться тяжелее — особенно при остеоартрозе.

Во-вторых, мороз сужает сосуды. Кровоток в конечностях ухудшается, появляется скованность, а иногда — ноющая боль. В опасных ситуациях покалывание может сменяться онемением, и человек не сразу понимает, что ткани уже страдают.

В-третьих, короткий световой день и снижение настроения способны усиливать восприятие боли. Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на чувствительность нервной системы.

Наконец, зимой мы обычно меньше двигаемся, а мышцы и связки быстрее теряют тонус. Это повышает нагрузку на суставы даже при обычной бытовой активности.

Холодовая боль и боль от перегрузки: в чём разница

Боль от холода чаще зависит от внешней среды — ветра, влажности и температуры. Обычно она усиливается на улице и заметно ослабевает в тепле. А боль от перегрузки связана с перенапряжением мышц и связок: она может сохраняться независимо от погоды и требует восстановления, растяжки или изменения режима активности.

Как сделать зиму комфортнее

Защитная реакция на холод помогает предотвратить серьёзные повреждения, но может усиливать хронические проблемы и снижать качество жизни. Чтобы уменьшить дискомфорт, важно поддерживать тело в "рабочем" состоянии и учитывать сезонные особенности.

  1. Сохраняйте регулярную физическую активность и делайте разминку перед нагрузкой.

  2. Следите за весом, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на суставы.

  3. Одевайтесь по погоде: термобельё, тёплая куртка, хорошие перчатки и обувь помогают сохранять тепло.

  4. Контролируйте уровень витаминов, особенно витамина D, после консультации с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологи рекомендовали уменьшить нагрузку в первые дни работы после праздников — Дарья Якуба вчера в 15:36
Никто не ждал, а вы — готовы: как с минимальными потерями вернуться в рабочий процесс после каникул

Как вернуться в рабочий режим после праздников без стресса. Психолог Дарья Якуба даёт советы, как плавно адаптироваться и настроиться на продуктивную работу.

Читать полностью » Магнитные бури могут вызвать головные боли и бессонницу — фельдшер Наталья Балан вчера в 15:36
Магнитные бури снова в центре внимания: как они могут повлиять на ваше здоровье и технику

Магнитные бури, возникающие из-за солнечной активности, могут влиять на технику и здоровье. Как подготовиться к этим природным явлениям и минимизировать их последствия — в статье.

Читать полностью » Резкий выход на работу вызывает стресс у мозга — учёный Солодников вчера в 13:49
Раскрыта причина усталости после праздников — и дело далеко не в лени

Учёный объяснил, почему выход на работу после праздников становится стрессом и какой тип отдыха помогает пережить этот переход легче.

Читать полностью » Антонина Стародубова предупредила о рисках избыточного потребления мандаринов — Life.ru вчера в 13:29
Никогда не знала, что мандарины могут быть опасны — теперь мой способ их мытья спасает

Импортные мандарины могут скрывать опасные химические добавки, которые могут ухудшить вкус и вызвать аллергию. Узнайте, как правильно выбирать и мыть фрукты, чтобы избежать рисков для здоровья.

Читать полностью » Дробное питание снижает нагрузку на пищеварение — врач-терапевт Елина вчера в 12:41
Праздники закончились, а тяжесть осталась: мягкий способ перезагрузить тело

Врач объяснила, как мягко восстановить организм после новогодних каникул без строгих диет и лишнего стресса.

Читать полностью » Гонконгский грипп провоцирует боль в глазах — МК вчера в 12:30
Гонконгский штамм набирает обороты: болезнь развивается быстрее, чем привыкли многие

Врачи предупредили о новом штамме гриппа с нетипичными симптомами и высоким риском осложнений.

Читать полностью » В России запускают автоматическую приостановку водительских прав — МК вчера в 12:25
Один диагноз — и месяц без руля: в России меняют правила допуска к вождению

В России готовят систему автоматической приостановки водительских прав по медицинским показаниям. Она начнёт работать уже со следующего года.

Читать полностью » Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ улучшается — академик Бокерия вчера в 12:20
Сердечные болезни сдают позиции: в российской медицине наметился переломный момент

Ведущий кардиохирург России оценил ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями и рассказал, почему пациенты стали больше доверять врачам.

Читать полностью »

Новости
Наука
Выхлопы космических аппаратов загрязняют поверхность Луны — Journal of Geophysical
Еда
Тост с авокадо подходит для быстрого завтрака без сложных блюд — повара
Авто и мото
Ручной тормоз может терять эффективность из-за износа задних колодок — автомеханики
Туризм
Ботанические сады США создавали частные меценаты — гиды
Спорт и фитнес
Регулярные силовые нагрузки продлевают период активной жизни — учёные
Туризм
Платный рум-сервис в круизе заменяют бесплатными ресторанами на борту — Меган Дубоис
Садоводство
Денежное дерево легко укореняется из листа или сломанной веточки — Actualno
Туризм
Туристы отказываются от массовых курортов в пользу локальных регионов — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet