© commons.wikimedia.org by OWS Photography is licensed under CC BY 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:55

Новый Nissan Xterra показали за закрытыми дверями — первые впечатления удивили даже дилеров

Возвращение одного из самых узнаваемых внедорожников Nissan уже перестало быть слухом и постепенно обрастает конкретными деталями. Новый Xterra показали ограниченному кругу людей задолго до официальной премьеры, и первые впечатления оказались неожиданно яркими. Те, кто успел увидеть автомобиль, говорят о смелом внешнем облике и заметном отходе от осторожного дизайна последних лет. Об этом сообщает Automotive News.

Закрытый показ для дилеров

Новый Nissan Xterra представили за закрытыми дверями на встрече дилеров в рамках выставки NADA в Лас-Вегасе. Доступ к автомобилю получили только представители дилерских групп, которым обычно заранее демонстрируют ключевые новинки, чтобы подготовить рынок к будущим запускам. На этот раз речь идёт о модели, возвращение которой многие поклонники марки ждали больше десяти лет. По словам участников показа, Nissan решил сделать ставку на эффектный образ и не стал ограничиваться аккуратной эволюцией прежнего дизайна.

"Этот внедорожник действительно стоит ожидания. Он выглядит радикально и сразу цепляет", — отметил президент Smith Automotive Group Скотт Смит, говорится в публикации Automotive News.

Платформа и характер модели

Возрождённый Xterra создаётся на новой рамной платформе, разработанной специально для следующего поколения крупных внедорожников и пикапов альянса. Такой подход подчёркивает ориентацию модели на бездорожье и серьёзные нагрузки. По словам дилеров, дизайн получил выраженный "мускулистый" характер: массивная решётка радиатора, угловатые формы и акцент на визуальную прочность отсылают к оригинальной Xterra начала 2000-х, но в современном исполнении.

"В основе лежит совершенно новая архитектура кузова на раме с агрессивным обликом", — рассказал генеральный директор Hicks Automotive Group Чарли Хикс.

Сроки выхода и планы Nissan

Третье поколение Nissan Xterra планируют вывести на рынок во второй половине 2028 года. Старший вице-президент компании Майкл Соттер заявил, что стартовая цена должна уложиться в отметку ниже 40 тысяч долларов, что делает модель потенциально конкурентоспособной в сегменте среднеразмерных внедорожников. При этом Xterra не станет одиночным проектом: ожидается и более премиальный аналог под брендом Infiniti, который займёт более дорогую нишу.

Новая рамная платформа в дальнейшем ляжет в основу следующих поколений Pathfinder, Frontier и Infiniti QX60. Все эти модели, по предварительной информации, получат электрифицированные силовые установки — гибридные или подключаемые гибридные версии. Параллельно Nissan готовит обновление Rogue, которое появится в продаже ближе к 2027 году.

Отдельно на встрече затронули судьбу легковых моделей. Дилерам сообщили, что Altima завершит жизненный цикл к концу лета 2027 года без прямого преемника. В результате Sentra фактически останется единственным седаном в линейке после прекращения выпуска Versa.

Возвращение Xterra вписывается в общий тренд североамериканского рынка, где интерес к классическим рамным внедорожникам остаётся стабильно высоким. Для Nissan это шанс вернуть культовое имя и предложить альтернативу таким моделям, как Toyota 4Runner, сохранив баланс между утилитарностью и современной техникой.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

