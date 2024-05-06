Процесс зарождения депрессии человек способен обнаружить самостоятельно, если своевременно учтет некоторые характеристические признаки этого состояния, выразил свою точку зрения психиатр Виктор Рудов.

При выявлении хотя бы двух из них следует обратиться за поддержкой, отметил он во время диалога с Общественной Службой Новостей.

Первым индикатором является ощущение отчаяния, грусти и пустоты внутри без очевидных причин. Данные чувства не всегда свидетельствуют о развитии депрессии, однако в сочетании с другими признаками они должны вызвать тревогу, подчеркнул Рудов. Несмотря на то, что человек может переживать трудный период, его жизнь должна наполняться и положительными эмоциями — вдохновение или хотя бы одна улыбка в день.

Врач предложил следующий совет: "Если ранее какие-то объекты, люди или события приносили вам волнение или тепло в сердце, а теперь этого нет, стоит задуматься".

Вторым признаком депрессии специалист определил ощущение беспомощности, когда человек не предпринимает никаких действий для решения проблемы, убежденный в своей неспособности что-либо изменить. К этим признакам добавляются недооценка достижений, ухудшение самооценки и уважения к себе.

По мнению врача, при наличии двух указанных признаков необходимо обратиться к специалисту, поскольку важно начинать лечение депрессии на ранней стадии, прежде чем она усложнится.

Среди прочих признаков специалист выделил чувство вины, снижение сексуального влечения, навязчивые мысли, потеря аппетита, частые заболевания и расстройство внимания, нарушения сна и мысли о суициде.

Рудов так же отметил, что надо своевременно обращаться к специалисту, это поможет избежать больших проблем.

Фото: unsplash.com/Jeremy Yap (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)