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Рудковская намекнула на плагиат в шоу Алины Загитовой
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Рудсковская намекнула, что в шоу Загитовой есть плагиат

Рудковская намекнула на плагиат в шоу Алины Загитовой

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская дала несколько намекал на плагиат в ледовом шоу фигуристки Алины Загитовой.

Ранее ее шоу восхитился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Премьера, где фигуристка в том числе была продюсером, прошла 29 августа в Казани.

"Допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую. Но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей "Русалочке", — написала Рудковская в Telegram-канале.

Также она посоветовала Загитовой быть оригинальной и обращаться только к лучшим специалистам. Кроме того, она опубликовала несколько фрагментов шоу Загитовой, которые похожи на ее проект.

Фото: commons. wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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