Ходьба
© freepik.com by lookstudio is licensed under public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:10

Устали от беговых дорожек? Рокинг — новый тренд для тех, кто не боится вызова

Рокинг — эффективный фитнес для улучшения выносливости и укрепления мышц

В мире фитнеса, где постоянно появляются и исчезают новые модные направления, есть одно простое и эффективное занятие, которое переживает настоящий ренессанс. Речь идёт о рокинге — по сути, это обычная ходьба, но с дополнительным весом за спиной. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид активности завоевал огромную популярность благодаря своей доступности и впечатляющим результатам. Для начала не требуется специального оборудования или абонемента в зал — достаточно любого рюкзака и подручных утяжелителей.

Что скрывается за модным словом?

Хотя термин "рокинг" может показаться новым, само действие знакомо каждому. Вы наверняка занимались им, даже не подозревая об этом, когда носили тяжёлый рюкзак с учебниками в школе или несли ребёнка на плечах. Сегодня это оформилось в осознанную практику. Как отмечает сертифицированный персональный тренер Тони Вачарасан, "пеший туризм и рокинг — это почти братья. Поход в горы — это рокинг на природе, а городской рокинг — это и есть наша практика". Неважно, что вы используете в качестве утяжелителя — специальную плиту, бутылки с водой или просто груз книг. Главное — двигаться вперёд с нагрузкой.

Чем полезен рокинг для тела и духа?

Этот вид фитнеса — настоящая находка для тех, кто ищет щадящую, но эффективную нагрузку. Он сочетает в себе кардиотренировку и силовую выносливость.

  • Укрепление организма. Дополнительный вес заставляет работать не только ноги, но и всё тело: укрепляются мышцы кора, спины, плечевого пояса и стоп. Это также отличная тренировка для вестибулярного аппарата и костной системы.

  • Сжигание калорий. По сравнению с обычной прогулкой, рокинг может сжигать до трёх раз больше энергии, в зависимости от веса вашего рюкзака.

  • Забота о суставах. В отличие от бега, это низкоударная нагрузка, которая минимально нагружает колени и голеностоп, что снижает риск травм.

  • Польза для психики. Если вы занимаетесь на улице, вы получаете двойную пользу — от самой тренировки и от пребывания на свежем воздухе.

Как правильно выбрать снаряжение?

Вам не нужна специальная экипировка, чтобы сделать первые шаги. Подойдёт любой прочный рюкзак с широкими лямками, который удобно сидит на спине. Однако, если вы серьёзно увлечётесь, можно рассмотреть специальный рюкзак. У таких моделей часто есть отделение для грузовых плит, дополнительная амортизация на пояснице, система регулировки и даже ручки для выполнения силовых упражнений. Многие предпочитают использовать страховочный жилет, но у рюкзака есть своё преимущество.

"Рюкзак гораздо менее заметен. Я определенно получаю гораздо меньше странных взглядов, чем когда раньше выходил на рокинг с жилетами-утяжелителями", — считает Тони Вачарасан.

Советы для начинающих: шаг за шагом

  1. Начните с малого. Не переоцените свои силы. Физиотерапевт Джессика Оливарэз рекомендует начинать с веса, не превышающего 3-5% от массы вашего тела.

  2. Следите за осанкой. Рокинг сам по себе дисциплинирует — сгорбиться с грузом за спиной очень некомфортно. Старайтесь держать вес над центром тяжести, для чего корпус будет слегка наклонён вперёд, а спина останется прямой.

  3. Правильно упакуйте рюкзак. Расположите груз как можно выше. Для этого можно положить на дно свёрнутое полотенце или использовать специальный блок для йоги, чтобы приподнять утяжелители.

  4. Выберите подходящую обувь. Подойдут любые удобные кроссовки для ходьбы или треккинговые ботинки. Главное — закрытый носок и хорошая фиксация стопы.

От простого к сложному: планируем нагрузку

Начальный уровень
Если вы не привыкли к долгим прогулкам, начните с 15-20 минут или пройдите около километра пару раз в неделю. Тренер Вачарасан предупреждает: не берите больше 4,5 кг, пока не почувствуете себя уверенно. Если на следующий день вы чувствуете сильную боль, уменьшите вес, сократите время или сделайте перерыв на день-два.

Для продвинутых
Когда тело адаптируется, можно увеличивать вес (не более 2 кг в неделю), дистанцию или включать интервалы. Попробуйте идти 2 минуты в быстром темпе, а затем 1 минуту — в спокойном. Добавьте силовые элементы: каждые 10 минут останавливайтесь и делайте 10 приседаний или выпадов с рюкзаком за спиной.

Частые вопросы о рокинге

Сколько калорий можно сжечь за одну тренировку?
Всё зависит от вашего веса, темпа ходьбы и веса рюкзака. В среднем за час рокинга с нагрузкой 10 кг человек весом 70 кг может сжечь от 400 до 600 калорий.

Что лучше для новичка: рюкзак или жилет-утяжелитель?
Однозначно рюкзак. Он более универсален, не сковывает дыхание и позволяет естественнее распределять нагрузку. Жилет может создавать излишнее давление на грудную клетку.

Как часто нужно заниматься, чтобы увидеть результат?
Для заметного прогресса достаточно заниматься 2-3 раза в неделю. Уже через месяц регулярных тренировок вы ощутите, что стали выносливее, а мышцы — более подтянутыми.

Мифы и правда о ходьбе с грузом

Миф: рокинг опасен для спины.
Правда: при правильной технике и адекватном весе он, наоборот, укрепляет мышцы-стабилизаторы и кор, что способствует здоровью позвоночника.

Миф: это скучно.
Правда: рокинг — один из самых вариативных видов фитнеса. Вы можете менять маршруты, слушать музыку, аудиокниги или заниматься в компании друзей.

Миф: нужна специальная физическая подготовка.
Правда: это один из самых демократичных видов активности. Если вы можете ходить, вы можете заниматься рокингом. Начните с минимального веса и увеличивайте его постепенно.

Три неочевидных факта о рокинге

  1. Военная история. Хотя люди всегда ходили с грузами, именно в армии это стало систематической тренировкой, которая помогает солдатам переносить тяжести на длинные дистанции.

  2. Тренировка для мозга. Необходимость поддерживать баланс с нагрузкой за спиной улучшает нейромышечную связь и координацию, что положительно сказывается на когнитивных функциях.

  3. Экономическая выгода. Это, пожалуй, самый доступный вид фитнеса. Вам не нужно покупать дорогое оборудование или абонемент. Вы можете превратить в тренировку обычную прогулку с собакой или поход за покупками.

Сделайте рокинг частью своей жизни

Красота этого занятия в его гибкости. Вы можете не выделять для него отдельное время, а просто добавить вес в рюкзак, когда идёте по делам, гуляете с собакой или совершаете ежевечерний променад. Это эффективный способ улучшить физическую форму, не изнашивая суставы, и сделать повседневные задачи — будь то подъём с продуктами на этаж или перенос ребёнка — гораздо легче.

