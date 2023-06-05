Подписан Меморандум о сотрудничестве между курортами "Роза Хутор" и Тайву

Горный курорт "Роза Хутор" и китайский горнолыжный курорт Тайву, расположенный в районе Чонли, городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй, подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предполагает эффективное взаимодействие для повышения узнаваемости курортов, популяризации горного туризма в целом, активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни. Совместная деятельность курортов в этом направлении будет служить цели увеличения туристского потока между Россией и Китаем и дальнейшему развитию дружеских связей между народами двух стран.

В соответствии с условиями меморандума, администрации российского и китайского горных курортов будут использовать все доступные механизмы для реализации совместных проектов в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведения конференций, семинаров и других мероприятий. При этом планируется оказывать взаимную информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку. Важный пункт подобной деятельности — обмен статистическими, справочными материалами и другими данными. Это поможет курортам в лучшем понимании особенностей горнолыжного, горного, спортивного туризма соседних стран, что в перспективе повысит узнаваемость "Роза Хутор" среди китайских любителей активного отдыха, а курорта "Таиву" — среди россиян. Представители сторон надеются, что, изучив предпочтения и запросы потенциальных туристов, они смогут разработать стратегию по привлечению туристов на курорты-партнеры.

Директор по международной деятельности горнолыжного курорта Таиву г-н Джэки Ченг сказал:

"Мы надеемся, что наше сотрудничество с "Роза Хутор", лучшим горным курортом России, станет одним из этапов глобальной популяризации среди ее населения уникального туристического региона Китая. Зимой туристы могут кататься на лыжах, весной посетить исторические места, летом совершить походы по живописным лугам, а осенью принять ванну в близлежащих горячих источниках. Популяризации наших курортов будет способствовать разработка и внедрение совместных скидочных программ, действие которых будет распространяться как на гостей "Таиву", так и на тех, кто приедет отдохнуть на "Роза Хутор". Например, в рамках одной из таких акций туристы, приобретающие недельный ски-пасс на одном из курортов, получают право на бесплатный недельный ски-пасс на курорте-партнере при условии проживания в гостинице, расположенной на этом курорте или в одной из гостиниц, рекомендованных его администрацией".

Заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный отметил:

"Мы считаем, что подписание меморандума о сотрудничестве является конкретным шагом не только в восстановлении туристического потока между Россией и Китаем до уровня, на котором он находился до пандемии, но создает стратегические перспективы его развития. Особенно важно, что речь идет как об увеличении количества туристов — любителей горного отдыха, так и о создании отдельного направления делового туризма — когда специалисты курортов будут посещать друг друга с целью повышения профессионального уровня, обмениваться передовыми методами эксплуатации и развития инфраструктуры курортов, обеспечения безопасности туристов, повышать уровень клиентского сервиса, мастерства горнолыжных инструкторов и горных проводников". Подписав меморандум, мы дали старт нашему сотрудничеству и откроем на туристических рынках Китая и России новые направления".

Для справки

Горнолыжный курорт Tайву открылся в декабре 2015 года и располагается в районе Чунли, городской округ Чжанцзякоу, провинции Хэбэй. Курорт занимает общую площадь 40 кв. км (4000 га), площадь застройки 2,5 млн кв. м. Курорт "Тайву" находится в активной фазе строительства и расширения инфраструктуры, однако на сегодняшний день уже работают и принимают гостей 8 отелей категории 4*, 5* в альпийском стиле, SPA комплексы, бассейны, 30 различных ресторанов национальной и европейской кухни, более чем 25 магазинов премиальных международных брендов, фильмы и ток-шоу в Film Box, детский зимний/летний лагерь признанный ассоциацией China Camp Education Alliance, пикник зоны и медиа-центр, предоставляющий услуги фото и видео съемки, конференц-пространства для проведения встреч различного типа. Гостям курорта Тайву доступен широкий круг активных развлечений на любой вкус как зимой, так и летом. Инфраструктура и сервис курорта придутся по душе любому посетителю — от спортсменов-профессионалов и любителей экстрима до самых юных туристов и семейных компаний. Трассы на курорте являются одним из самых приоритетных объектов. Канадские, французские и американские специалисты разработали план трасс, исходя из местного рельефа и с учетом международных стандартов. При строительстве трасс особое внимание уделяется сохранению экологической целостности на территории курорта, кустарников, деревьев. В зимний сезон на курорте Тайву длится 150 дней в году. В распоряжении лыжников и сноубордистов 19 подъемников и 31 рельефная трасса с различным уровнем сложности.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 19 отелей разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Начиная с 2013 года "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. Курорт дважды, в 2020 и 2021 гг., получал высокую награду Traveller's Choice ("Выбор путешественников") популярного сервиса TripAdviser. Таким образом "Роза Хутор" входит в число лучших достопримечательностей мира, принимая около двух миллионов человек во все сезоны.