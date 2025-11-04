Меч короны навис над Гарри: как герцог Сассекский может повторить судьбу принца Эндрю

Принц Гарри оказался под пристальным вниманием общественности из-за возможной судьбы, которая недавно постигла его дядю, принца Эндрю. Ситуация связана с титулами и статусом внутри британской монархии, и она может существенно изменить положение герцога Сассекского.

После того как в 2020 году Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от официальных обязанностей старших членов королевской семьи, они продолжили использовать свои титулы. При этом, несмотря на запрет, который был наложен покойной королевой Елизаветой II, пара не спешила отказываться от привилегий, связанных с высоким статусом.

С приходом к власти короля Карла III ситуация может кардинально измениться. Новый монарх уже показал твёрдую позицию в вопросах, касающихся статусов членов королевской семьи. Так, принц Эндрю лишился всех своих званий из-за связи со скандально известным Джеффри Эпштейном, осуждённым за тяжкие преступления сексуального характера.

Инсайдеры утверждают, что в случае с Гарри инициатива лишения титулов может исходить от его старшего брата. Принц Уильям, который оказывает значительное влияние на короля, может настоятельно рекомендовать предпринять меры против герцога Сассекского. Основной аргумент состоит в том, что герцог, активно рассказывая о закулисной жизни дворца через интервью, документальные фильмы и автобиографии, ставит под угрозу репутацию монархии.

Сравнение статусов: Гарри и Эндрю

Параметр Принц Эндрю Принц Гарри Статус до скандала Герцог Йоркский Герцог Сассекский Причина лишения титула Связь с Джеффри Эпштейном Публичные раскрытия внутренней жизни королевской семьи Дата лишения 2025 Возможна в ближайшие годы Отношение к короне Сохранял официальные функции до скандала Отказ от официальных обязанностей с 2020 года

Как может развиваться ситуация

Гарри может быть официально уведомлен о возможном лишении титула. Король Карл III принимает окончательное решение после консультаций с советниками и членами семьи. Публичное заявление о лишении титулов может сопровождаться ограничением использования герба и официальных привилегий.

А что если…

Если Гарри решит сохранить активную публичную деятельность, это может усилить давление на королевскую семью. В случае согласия с рекомендациями Уильяма и Карла III герцог потеряет свои официальные титулы, но сохранит частные права и финансовую независимость.

Исторический контекст

Лишение титулов в британской монархии не является редкостью. История показывает, что любые действия членов семьи, противоречащие интересам монархии или вызывающие общественный скандал, могут привести к таким мерам. Эндрю — не первый пример, и Гарри может оказаться следующим в этом ряду.

