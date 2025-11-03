Король пишет финал сам: шаг Карла III, который ошеломил даже Уильяма
Состояние здоровья британского монарха снова вызывает беспокойство. Король Карл III, которому диагностировали тяжелое онкологическое заболевание, уже приступил к планированию собственных похорон. Этот шаг, по словам приближенных, стал неожиданностью даже для его старшего сына — принца Уильяма. Впрочем, Карл, по всей видимости, принял решение самостоятельно, не привлекая к обсуждению членов семьи.
Решение, о котором не говорят вслух
Во дворце предпочитают сохранять внешнее спокойствие. Официальные представители избегают разговоров о болезни монарха, подчеркивая, что король продолжает исполнять обязанности в привычном режиме. Однако за кулисами звучат совсем иные комментарии.
"Дворец отчаянно пытается преуменьшить серьезность болезни Его Величества. Но Карл, как и его сыновья, знает, что это конец. Уильям официально строит планы относительно будущего монархии — с благословения Карла или без него — и принимает собственные решения как будущий король", — рассказал инсайдер.
По данным источников, Карл понимает: пришло время передать ответственность наследнику. Он ожидает, что принц Уильям возьмёт на себя управление ключевыми процессами в королевской семье, проявив самостоятельность и твёрдость.
Планы, продуманные до мелочей
Подготовка к церемонии прощания ведётся под личным контролем монарха. По информации британской прессы, Карл III хочет, чтобы его похороны были организованы с тем же размахом, что и церемония прощания с королевой Елизаветой II в 2022 году. План подразумевает участие представителей монархий Европы, лидеров крупных держав и почётных гостей со всего мира.
Монарх лично участвует в обсуждении маршрута траурной процессии, символики, музыкального сопровождения и деталей похоронного обряда. Его цель — сохранить преемственность традиций, подчеркнув при этом личный стиль и ценности, которые он продвигал во время своего правления.
Кого не позовут
Карл III чётко обозначил, кого не хотел бы видеть на церемонии. Среди них — экс-принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон. Король лишил их всех титулов и званий, поэтому присутствие опальных родственников противоречило бы его принципам.
Интересный факт
План похорон монарха в Великобритании имеет кодовое название. У Елизаветы II он назывался "Операция Лондонский мост".
Исторический контекст
Планирование собственных похорон не является чем-то новым в британской династии. Ещё Георг VI, отец Елизаветы II, составил сценарий за несколько лет до смерти. Королева Виктория сама распорядилась, чтобы рядом с ней положили плащ принца Альберта.
FAQ
Как выбирают место захоронения британских монархов?
Традиционно члены королевской семьи покоятся в Виндзоре. Карл III также планирует быть похоронен там, рядом с родителями.
Почему Карл исключил Эндрю и Фергюсон?
Это решение связано с их репутацией и прошлым скандалом, из-за которого Эндрю лишился титулов.
Когда состоится передача власти Уильяму?
Официально — после смерти Карла III. Однако уже сейчас принц активно вовлечён в стратегические вопросы и представляет монархию на ряде мероприятий.
Мифы и правда
Миф: королевская семья скрывает настоящие диагнозы.
Правда: детали болезни монарха не раскрываются по традиции, но это не значит, что они фальсифицируются.
Миф: план похорон — признак поражения.
Правда: напротив, это элемент государственной ответственности и символ зрелости правления.
Миф: Уильям уже управляет страной.
Правда: он исполняет представительские функции, но не обладает полномочиями короля.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru