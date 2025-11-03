Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Король Карл III
Король Карл III
© gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 1:48

Король пишет финал сам: шаг Карла III, который ошеломил даже Уильяма

Король Карл III начал планировать собственные похороны

Состояние здоровья британского монарха снова вызывает беспокойство. Король Карл III, которому диагностировали тяжелое онкологическое заболевание, уже приступил к планированию собственных похорон. Этот шаг, по словам приближенных, стал неожиданностью даже для его старшего сына — принца Уильяма. Впрочем, Карл, по всей видимости, принял решение самостоятельно, не привлекая к обсуждению членов семьи.

Решение, о котором не говорят вслух

Во дворце предпочитают сохранять внешнее спокойствие. Официальные представители избегают разговоров о болезни монарха, подчеркивая, что король продолжает исполнять обязанности в привычном режиме. Однако за кулисами звучат совсем иные комментарии.

"Дворец отчаянно пытается преуменьшить серьезность болезни Его Величества. Но Карл, как и его сыновья, знает, что это конец. Уильям официально строит планы относительно будущего монархии — с благословения Карла или без него — и принимает собственные решения как будущий король", — рассказал инсайдер.

По данным источников, Карл понимает: пришло время передать ответственность наследнику. Он ожидает, что принц Уильям возьмёт на себя управление ключевыми процессами в королевской семье, проявив самостоятельность и твёрдость.

Планы, продуманные до мелочей

Подготовка к церемонии прощания ведётся под личным контролем монарха. По информации британской прессы, Карл III хочет, чтобы его похороны были организованы с тем же размахом, что и церемония прощания с королевой Елизаветой II в 2022 году. План подразумевает участие представителей монархий Европы, лидеров крупных держав и почётных гостей со всего мира.

Монарх лично участвует в обсуждении маршрута траурной процессии, символики, музыкального сопровождения и деталей похоронного обряда. Его цель — сохранить преемственность традиций, подчеркнув при этом личный стиль и ценности, которые он продвигал во время своего правления.

Кого не позовут

Карл III чётко обозначил, кого не хотел бы видеть на церемонии. Среди них — экс-принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон. Король лишил их всех титулов и званий, поэтому присутствие опальных родственников противоречило бы его принципам.

Интересный факт

План похорон монарха в Великобритании имеет кодовое название. У Елизаветы II он назывался "Операция Лондонский мост".

Исторический контекст

Планирование собственных похорон не является чем-то новым в британской династии. Ещё Георг VI, отец Елизаветы II, составил сценарий за несколько лет до смерти. Королева Виктория сама распорядилась, чтобы рядом с ней положили плащ принца Альберта.

FAQ

Как выбирают место захоронения британских монархов?
Традиционно члены королевской семьи покоятся в Виндзоре. Карл III также планирует быть похоронен там, рядом с родителями.

Почему Карл исключил Эндрю и Фергюсон?
Это решение связано с их репутацией и прошлым скандалом, из-за которого Эндрю лишился титулов.

Когда состоится передача власти Уильяму?
Официально — после смерти Карла III. Однако уже сейчас принц активно вовлечён в стратегические вопросы и представляет монархию на ряде мероприятий.

Мифы и правда

Миф: королевская семья скрывает настоящие диагнозы.
Правда: детали болезни монарха не раскрываются по традиции, но это не значит, что они фальсифицируются.

Миф: план похорон — признак поражения.
Правда: напротив, это элемент государственной ответственности и символ зрелости правления.

Миф: Уильям уже управляет страной.
Правда: он исполняет представительские функции, но не обладает полномочиями короля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дейзи Ридли сыграет британскую спортсменку Бриони Тирелл в фильме вчера в 17:51
Звезда “Звёздных войн” пошла в октагон: Дейзи Ридли сыграет женщину, которая лечит днём и дерётся ночью

Дейзи Ридли сыграет медсестру, превратившуюся в бойца ММА. Реальная история Бриони Тирелл станет основой фильма "Killa Bee" — драмы о силе, вере и преодолении.

Читать полностью » Corriere della Sera: в центре Рима обрушилась башня Конти вчера в 16:55
Рим теряет лицо: как на глазах туристов обрушился символ тысячелетней истории

В Риме частично обрушилась историческая башня Конти. Под завалами могут находиться люди, на месте работают экстренные службы.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон переехали в Форест-Лодж вчера в 15:26
Призраки прошлого выгнали их из дома: куда сбежали Уильям и Кейт, чтобы начать новую жизнь

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали новую главу своей жизни, покинув коттедж Аделаида ради спокойствия и уюта в новом доме — Форест-Лодж.

Читать полностью » Актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что справлялась с тревогой после родов с помощью нейросети вчера в 14:52
Дом, где плачет тишина: Дженнифер Лоуренс раскрыла тайну своих самых страшных ночей после родов

Дженнифер Лоуренс рассказала, как вторые роды изменили её жизнь и помогли понять героиню нового фильма. Почему актриса благодарит нейросеть и медицину за поддержку?

Читать полностью » Биограф Эндрю Лауни: конфликт принца Уильяма с Эндрю начался после оскорбления Кейт Миддлтон вчера в 13:23
Тайна, которую скрывали во дворце: из-за чего принц Уильям на самом деле ненавидит Эндрю

Семейная драма, в которой замешаны наследник британского престола, его дядя и старая обида на комментарий о Кейт Миддлтон, раскрывает, что скрывается за фасадом королевской вежливости.

Читать полностью » Лорен Шмидт Хиссрик: после пятого сезона вчера в 10:04
Геральт уходит в туман: что ждёт "Ведьмака" после пятого сезона

После пятого сезона "Ведьмак" уйдёт на паузу — шоураннер Netflix объяснила, почему это решение может стать лучшим для всей франшизы.

Читать полностью » В России вырос спрос на литературу о славянских мифах и народных сказках — данные вчера в 8:48
Боги проснулись от сна: как русская мифология снова захватывает книжные полки

В России возрождается интерес к мифам и сказкам предков: читатели всё чаще выбирают книги о славянских богах и народных героях. Почему фольклор снова стал модным?

Читать полностью » Кейт Миддлтон не поедет с принцем Уильямом в Бразилию из-за переезда семьи вчера в 7:15
Королевская пара на расстоянии: почему принц Уильям рискует остаться без поддержки жены в самый важный момент

Кейт Миддлтон снова пропустит церемонию Earthshot Prize. На этот раз причина не в здоровье, а в важном событии, которое изменит жизнь её семьи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
За выезд за стоп-линию при пропуске скорой грозит штраф до 5000 рублей
Спорт и фитнес
Упражнения с фитболом укрепляют мышцы кора и улучшают баланс — тренер Кимми Карлсон
Еда
Шеф-повар рассказал, как приготовить эскариоль по-неаполитански без лишних усилий
Садоводство
Прореживание свёклы обеспечивает крупные и ровные корнеплоды — советы агронома Сергея Воронова
Садоводство
Садоводы используют картонные коробки для яиц, чтобы быстро и ровно посадить тюльпаны осенью
Наука
ITGC: Учёные оценили влияние подводных течений на таяние шельфовых ледников
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер перечислил 4 упражнения для поддержания здоровья после 60
Туризм
Le Figaro: в Сен-Жан-де-Мон вырос спрос на жильё у океана в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet