Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Меган Маркл
Меган Маркл
© commons.wikimedia.org by Fuzheado is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 6:10

Семья трещит по швам, а Меган сияет: почему публикация герцогини Сассекской стала скандалом

Меган Маркл подверглась критике из-за публикации в соцсетях на фоне лишения титулов принца Эндрю

Когда британская королевская семья переживает очередной кризис, внимание публики приковано к каждому её члену. На этот раз под прицелом оказалась Меган Маркл, чья реакция на скандал вокруг принца Эндрю вызвала бурную волну обсуждений. Герцогиня Сассекская опубликовала в своих социальных сетях радостное фото, на котором позировала в элегантном черном платье. На снимке она улыбалась и выглядела беззаботно, что показалось многим крайне неуместным на фоне известий о том, что её дядя по мужу лишился всех титулов и воинских званий.

Как публика восприняла поступок герцогини

Интернет-пользователи буквально взорвались комментариями: одни сочли снимок проявлением неуважения к монархии, другие — попыткой привлечь внимание в неподходящий момент. Вскоре после вспышки критики пост исчез, но интернет успел его сохранить. Для части общественности это стало очередным подтверждением того, что Меган и Гарри окончательно дистанцировались от традиций королевской семьи.

"Публиковать радостные фото на фоне семейного скандала — как минимум неосторожно", — отметил историк Эндрю Лауни.

По его словам, отношения Гарри с дядей и ранее оставляли желать лучшего: Эндрю не одобрял выбор племянника, считая, что союз с разведенной американкой может ударить по репутации монархии.

Почему Эндрю потерял свои титулы

История с лишением титулов герцога Йоркского стала логическим завершением многолетнего скандала. Принц Эндрю оказался втянут в громкое дело, связанное с финансистом Джеффри Эпштейном. Всплывшие подробности и судебные иски от пострадавших привели к решению короля Карла III окончательно отстранить его от всех общественных и военных обязанностей.

С этого момента Эндрю утратил право представлять королевскую семью на официальных мероприятиях и лишился государственных привилегий. Несмотря на это, он сохраняет личный статус члена семьи, но без титулов и формальных полномочий.

Сравнение реакций внутри семьи

Персона Реакция на решение Публичное высказывание
Король Карл III Строго официальная, без комментариев От лица дворца был опубликован лаконичный пресс-релиз
Принц Уильям Поддержал решение отца Выразил уверенность, что "репутация монархии превыше личных чувств"
Принц Гарри Промолчал, избегая прямых заявлений Ограничился упоминанием "семейных трудностей" в интервью
Меган Маркл Опубликовала фото, вызвавшее скандал Позже удалила публикацию

Советы шаг за шагом: как публичные фигуры избегают кризисов

  1. Оценка контекста. Прежде чем публиковать пост, стоит понять, как аудитория воспримет сообщение на фоне актуальных событий.

  2. Консультация с PR-командой. Большинство знаменитостей имеют специалистов, которые анализируют риски и дают рекомендации.

  3. Выдержка и пауза. Иногда лучше выждать несколько дней, пока общественные эмоции улягутся.

  4. Контроль над тоном. Даже нейтральное фото может вызвать негатив, если сопровождено неподходящей подписью.

  5. Быстрая реакция. Если публикация вызвала волну критики, важно извиниться или объясниться, а не просто удалить пост.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: публикация фото без учета общественного настроя.

  • Последствие: шквал критики, обвинения в цинизме и неуважении.

  • Альтернатива: сделать заявление о сочувствии семье, подчеркнув единство и поддержку, что выглядело бы благородно и укрепило бы образ герцогини.

А что если Меган хотела сказать больше?

Есть версия, что публикация могла носить скрытый смысл — своеобразный жест независимости. Возможно, герцогиня хотела показать, что не намерена следовать правилам двора, демонстрируя внутреннюю свободу и уверенность. Впрочем, подобные действия всегда балансируют на грани между самовыражением и провокацией.

FAQ

Как Меган Маркл объяснила удаление поста?
Она никак не комментировала ситуацию.

Что означает лишение титула для принца Эндрю?
Он сохраняет личное состояние и имущество, но больше не может представлять королевскую семью и лишён официальных почестей.

Может ли Эндрю вернуть звания в будущем?
По словам экспертов, это маловероятно: король Карл III стремится минимизировать любые репутационные риски для монархии.

Мифы и правда

Миф: Меган Маркл специально высмеяла ситуацию с Эндрю.
Правда: прямых подтверждений этому нет. Пост выглядел беззаботным, но скорее всего был частью личного контент-плана, а не демонстрацией злорадства.

Миф: принц Гарри разорвал отношения с дядей после свадьбы.
Правда: отношения действительно охладели, но официальных заявлений о полном разрыве не было.

Миф: король Карл III обсуждал решение о лишении титулов с Меган и Гарри.
Правда: решение принималось самостоятельно, без консультаций с герцогами Сассекскими.

Исторический контекст

Прецеденты лишения титулов в британской истории встречались не раз. Так, в начале XX века несколько членов королевской семьи утратили свои звания из-за связей с Германией во время Первой мировой войны. Позже король Эдуард VIII отказался от трона ради брака с разведенной американкой — история, удивительно похожая на путь Гарри и Меган. Судьба повторяется, лишь имена меняются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жена Брюса Уиллиса призналась, что постоянный стресс из-за болезни мужа сказался на её самочувствии 31.10.2025 в 22:49
Она спасает его, но рискует собой: жена Брюса Уиллиса призналась, к чему приводит жизнь рядом с больным мужем

Эмма Хеминг рассказала, как забота о больном Брюсе Уиллисе изменила её жизнь и почему даже в самые трудные времена важно помнить о себе.

Читать полностью » Билли Айлиш призналась, что хотела вырезать хит Birds of a Feather из альбома Hit Me Hard and Soft 31.10.2025 в 21:52
Сомнение обернулось триумфом: история самой нежной песни Билли Айлиш

Билли Айлиш призналась, что хотела удалить песню, ставшую её главным хитом. Почему она передумала — и как сомнение превратилось в рекорд?

Читать полностью » Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III и экологии 31.10.2025 в 20:04
Кейт Уинслет и Карл III собрались спасать планету: чем их фильм удивит даже скептиков

Кейт Уинслет озвучила фильм о короле Карле III, чья философия соединяет человека и природу. Премьера проекта от Prime Video обещает вдохновить зрителей по-новому взглянуть на экологию.

Читать полностью » Оборотни стали самыми популярными мистическими персонажами у российских читателей — 31.10.2025 в 19:23
Вампиры уже не в моде: шокирующий сдвиг в интересах любителей мистики в России

"Литрес" назвал лидеров среди мистических персонажей, и оборотни обошли вампиров — россияне всё чаще выбирают отечественных авторов.

Читать полностью » Джесси Айзенберг станет донором почки незнакомому человеку — NBC 31.10.2025 в 18:14
Такого от него точно не ждали: почему звезда "Иллюзии обмана" готов лечь под нож ради незнакомца

Джесси Айзенберг удивил поклонников признанием — актер готов пожертвовать часть себя ради жизни незнакомца. Почему он решился на такой шаг?

Читать полностью » Тэрон Эджертон заменил Оскара Айзека в криминальном триллере Kockroach — Deadline 31.10.2025 в 17:06
Так рождаются мафиозные легенды: почему новый фильм с Эджертоном может стать “Крестным отцом” XXI века

Тэрон Эджертон заменил Оскара Айзека в мрачной криминальной драме "Kockroach". Фильм обещает стать новым взглядом на легенду преступного мира Нью-Йорка.

Читать полностью » Джонатан Риз Майерс сыграет шеф-повара в психологическом хорроре 31.10.2025 в 16:01
Кулинарный “улов” с привкусом безумия: что готовит Джонатан Риз Майерс в новом хорроре

Джонатан Риз Майерс сыграет шеф-повара, который ради идеального блюда отправится за мифической русалкой — и столкнётся с безумием, рожденным его собственной страстью.

Читать полностью » Гленн Клоуз на вечеринке у Ким Кардашьян рассказала неизвестные факты о 31.10.2025 в 15:07
Голливудская классика не выдержала градуса: Ким Кардашьян поделилась, как нетрезвая Гленн Клоуз “зажгла” вечер

На вечеринке в честь "Рокового влечения" Гленн Клоуз неожиданно стала душой компании и раскрыла пикантные секреты со съемок — к удивлению Ким Кардашьян.

Читать полностью »

Новости
Дом
Резинка холодильника, провода и двери - главные источники грязи в квартире
Спорт и фитнес
Подтягивания помогают улучшить осанку — мнение тренера Рэй Рейхлин о правильной технике
Садоводство
Земляная груша содержит больше железа, чем картофель, и подходит диабетикам – Ирина Федорова
Авто и мото
Чрезмерная чистка двигателя перед продажей вызывает недоверие покупателей
Красота и здоровье
Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк
УрФО
Роспотребнадзор: в Свердловской области отстранили 183 работников школ и детсадов с кишечными инфекциями
Наука
Орехи уменьшают вероятность инфаркта и инсульта при регулярном употреблении — Мигель Унай
Садоводство
Фиалки не переносят прямых солнечных лучей и нуждаются в рассеянном свете
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet