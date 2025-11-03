Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
© commons.wikimedia.org by Office of U.S. Ambassador to U.K. is licensed under Public domain
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 15:26

Призраки прошлого выгнали их из дома: куда сбежали Уильям и Кейт, чтобы начать новую жизнь

Королевская семья сделала символический шаг, начав новую главу своей жизни. Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми официально переехали из коттеджа Аделаида в новое поместье — Форест-Лодж, расположенное в Большом Виндзорском парке. Решение, как отмечают приближённые к семье источники, стало не просто сменой адреса, а осознанной попыткой начать всё заново после трудных лет.

"Коттедж "Аделаида" ассоциируется у них с очень трудными моментами. Именно там прошли их самые тяжелые времена. Вся семья сейчас счастлива благодаря переезду и возможности свежего старта", — сообщил инсайдер.

Новый дом — новая глава

Кенсингтонский дворец подтвердил, что переезд в Форест-Лодж был тщательно продуман и стал естественным продолжением внутренней перестройки, которую переживает семья. Этот коттедж отличается уединённостью и гармонией с природой — идеальными условиями для воспитания детей и восстановления душевного равновесия.

Форест-Лодж расположен в глубине Виндзорского парка, вдали от туристических маршрутов, но достаточно близко к Виндзорскому замку. Такой выбор символичен: семья по-прежнему остаётся частью королевской жизни, но теперь — в более спокойной и частной обстановке.

Почему именно сейчас

Первоначально планировалось, что переезд состоится ближе к концу года, однако супруги решили ускорить процесс. По словам источников, принц и герцогиня хотели, чтобы дети прошли адаптацию к новому дому во время школьных каникул, когда у них меньше стрессов и обязанностей. Это решение отражает родительский подход пары, которая старается оградить наследников от лишнего внимания прессы и обеспечить им нормальное детство.

Символическое значение переезда

Переезд в Форест-Лодж воспринимается не только как бытовая перемена, но и как важный психологический шаг. Коттедж Аделаида, где семья жила с 2022 года, стал свидетелем непростых событий, включая болезни, общественное давление и внутренние испытания. Новый дом — это, по сути, попытка оставить в прошлом сложные воспоминания.

Кроме того, эксперты отмечают, что Форест-Лодж предоставляет больше возможностей для уединённой семейной жизни. Здесь дети могут гулять без охраны в пределах безопасной территории, а Кейт — заниматься любимым садоводством и фотографией, не опасаясь посторонних взглядов.

Дом, где есть место гармонии

Архитектурно Форест-Лодж сочетает традиционный английский стиль с современным комфортом. Просторные комнаты, большие окна с видом на зелёные аллеи, уютные зоны отдыха и библиотека делают этот дом идеальным для семейного уюта. В отличие от официальных резиденций, здесь царит домашняя атмосфера, а не формальный протокол.

Интерьеры выполнены в светлых, природных оттенках — бежевом, оливковом и молочном. По словам дизайнеров, именно такая палитра помогает создавать чувство спокойствия и уюта, которого не хватало в прежнем доме.

Форест-Лодж и будущее наследников

Для детей переезд также стал шагом к новому этапу взросления. Теперь они смогут учиться и расти в более естественной обстановке, вдали от внимания журналистов. Старший сын, принц Джордж, продолжит обучение в одной из школ, расположенных неподалёку от Виндзора, а младшие — Шарлотта и Луи — начнут новый учебный год уже в более комфортных условиях.

Близость к природе и свободное пространство помогут детям развивать интерес к спорту, верховой езде и экологическим проектам, которые активно поддерживает Кейт.

А что если бы семья осталась в Аделаиде?

Если бы Уильям и Кейт решили остаться в коттедже Аделаида, им пришлось бы продолжать жить в пространстве, связанном с непростыми воспоминаниями. Постоянное присутствие охраны и журналистов у ворот, старые ассоциации и ощущение замкнутости делали это место всё менее подходящим для семьи, стремящейся к уединению. Форест-Лодж, напротив, даёт им возможность дышать свободно.

Интересные факты

  1. Форест-Лодж ранее использовался как охотничья резиденция и частично принадлежал Виндзорскому поместью.

  2. Виндзорский парк насчитывает более 2000 гектаров земли — одно из самых зелёных мест в Великобритании.

  3. Архивы показывают, что название "Forest Lodge" упоминалось ещё в XVIII веке — дом неоднократно перестраивали и модернизировали под нужды королевской семьи.

FAQ

Как далеко Форест-Лодж от Лондона?
Примерно в 40 километрах — дорога занимает около часа на автомобиле.

Почему семья выбрала именно это место?
Из-за уединённости, безопасности и близости к природе — идеального сочетания для воспитания детей.

Будут ли они проводить там всё время?
Нет, семья продолжит пользоваться Кенсингтонским дворцом для официальных мероприятий и визитов в столицу.

