Приватный праздник в пабе: как Уильям и Кейт отпраздновали переезд вдали от лишних глаз
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали переезд в новый дом, Форест-Лодж в Большом Виндзорском парке, устроив уютную частную вечеринку в местном пабе.
"Супруги очень мило выразили благодарность всем, кто неустанно трудился, чтобы помочь", — сообщил источник Daily Mail.
Событие собрало членов закрытого клуба для жителей и сотрудников Crown Estate — организации, управляющей значительной частью местной недвижимости. Принц и принцесса угощали гостей едой и напитками, лично поблагодарив строителей и персонал за то, что дом был подготовлен к переезду раньше запланированного срока.
Изначально ожидалось, что семья переедет только к Рождеству. Однако летом стало известно, что Уильям и Кейт с детьми готовы сменить коттедж "Аделаида", так как он стал слишком тесным для них.
Причины переезда
Источник издания US Sun рассказал, что семья решила переехать и с психологической целью: оставить неприятные воспоминания о борьбе Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием прошлого года.
"Переезд дает им возможность начать всё с чистого листа и открыть новую главу; возможность оставить позади некоторые из самых болезненных ассоциаций", — подчеркнул инсайдер.
Таким образом, новый дом стал для Уильяма и Кейт символом обновления и начала новой, спокойной жизни вдали от старых тревог.
Плюсы и минусы переезда
|Плюсы
|Минусы
|Простор для семьи и детей
|Адаптация к новому месту
|Возможность оставить прошлые неприятные воспоминания
|Расходы на переезд и обустройство
|Близость к природе и парку
|Расстояние до привычных мест в городе
|Современный комфорт и удобства
|Необходимость налаживания новых связей с соседями
|Новый этап в семейной жизни
|Потенциальное внимание СМИ
А что если…
Переезд мог бы стать стрессовым моментом для детей, но, судя по информации инсайдера, Уильям и Кейт позаботились о том, чтобы перемены прошли максимально комфортно.
3 интересных факта
-
Форест-Лодж расположен в Большом Виндзорском парке, историческом участке с богатой флорой и фауной.
-
Члены Crown Estate часто становятся гостями частных мероприятий королевской семьи.
-
Ранее коттедж "Аделаида" служил временным домом для Уэльских и теперь освободится для других целей.
Исторический контекст
-
Форест-Лодж — часть большого наследия Виндзорского парка, который использовался британской королевской семьей для проживания и охоты с XVII века.
-
Переезды членов королевской семьи традиционно отмечаются закрытыми мероприятиями.
-
Новые резиденции часто выбираются с учетом личного комфорта и психологического благополучия семьи.
FAQ
Сколько стоит переезд королевской семьи?
Точная сумма не разглашается, но расходы включают обустройство, транспортировку мебели и персонала, а также мероприятия по безопасности.
Что лучше — старый коттедж или новый дом?
Новый дом обеспечивает больше пространства, современные удобства и возможность психологического обновления, тогда как старый коттедж хранит историческую атмосферу и привычные воспоминания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru