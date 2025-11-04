Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
© commons.wikimedia.org by Office of U.S. Ambassador to U.K. is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 1:05

Приватный праздник в пабе: как Уильям и Кейт отпраздновали переезд вдали от лишних глаз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили частную вечеринку в пабе после переезда в Форест-Лодж

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали переезд в новый дом, Форест-Лодж в Большом Виндзорском парке, устроив уютную частную вечеринку в местном пабе.

"Супруги очень мило выразили благодарность всем, кто неустанно трудился, чтобы помочь", — сообщил источник Daily Mail.

Событие собрало членов закрытого клуба для жителей и сотрудников Crown Estate — организации, управляющей значительной частью местной недвижимости. Принц и принцесса угощали гостей едой и напитками, лично поблагодарив строителей и персонал за то, что дом был подготовлен к переезду раньше запланированного срока.

Изначально ожидалось, что семья переедет только к Рождеству. Однако летом стало известно, что Уильям и Кейт с детьми готовы сменить коттедж "Аделаида", так как он стал слишком тесным для них.

Причины переезда

Источник издания US Sun рассказал, что семья решила переехать и с психологической целью: оставить неприятные воспоминания о борьбе Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием прошлого года.

"Переезд дает им возможность начать всё с чистого листа и открыть новую главу; возможность оставить позади некоторые из самых болезненных ассоциаций", — подчеркнул инсайдер.

Таким образом, новый дом стал для Уильяма и Кейт символом обновления и начала новой, спокойной жизни вдали от старых тревог.

Плюсы и минусы переезда

Плюсы Минусы
Простор для семьи и детей Адаптация к новому месту
Возможность оставить прошлые неприятные воспоминания Расходы на переезд и обустройство
Близость к природе и парку Расстояние до привычных мест в городе
Современный комфорт и удобства Необходимость налаживания новых связей с соседями
Новый этап в семейной жизни Потенциальное внимание СМИ

А что если…

Переезд мог бы стать стрессовым моментом для детей, но, судя по информации инсайдера, Уильям и Кейт позаботились о том, чтобы перемены прошли максимально комфортно.

3 интересных факта

  1. Форест-Лодж расположен в Большом Виндзорском парке, историческом участке с богатой флорой и фауной.

  2. Члены Crown Estate часто становятся гостями частных мероприятий королевской семьи.

  3. Ранее коттедж "Аделаида" служил временным домом для Уэльских и теперь освободится для других целей.

Исторический контекст

  1. Форест-Лодж — часть большого наследия Виндзорского парка, который использовался британской королевской семьей для проживания и охоты с XVII века.

  2. Переезды членов королевской семьи традиционно отмечаются закрытыми мероприятиями.

  3. Новые резиденции часто выбираются с учетом личного комфорта и психологического благополучия семьи.

FAQ

Сколько стоит переезд королевской семьи?
Точная сумма не разглашается, но расходы включают обустройство, транспортировку мебели и персонала, а также мероприятия по безопасности.

Что лучше — старый коттедж или новый дом?
Новый дом обеспечивает больше пространства, современные удобства и возможность психологического обновления, тогда как старый коттедж хранит историческую атмосферу и привычные воспоминания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фрэнки Тредэвэй, Макс Лестер и Арабелла Стэнтон озвучат Гарри Поттера, Рона и Гермиону в новых аудиокнигах вчера в 17:06
Гарри Поттер в новом свете: что скрывают за кадром юные актеры, которые озвучили культовых персонажей

Юные британские актеры, озвучившие Гарри Поттера, Рона и Гермиону, поделились впечатлениями от работы над проектом. Что для них значит быть частью этого волшебного мира?

Читать полностью » Коул Эскола исполнит роль Бона Клея в третьем сезоне сериала вчера в 15:56
Лауреат премии "Тони" выходит на сцену: как новый персонаж изменит сюжет третьего сезона "Ван-Писа"

В третьем сезоне сериала "Ван-Пис" появляется новый персонаж, Бон Клей, в исполнении лауреата премии "Тони" Коул Эсколы. Узнайте, что он принесет в историю.

Читать полностью » Amazon закрыла разработку многопользовательской игры по вчера в 14:52
Тайны офиса Amazon: что случилось с амбициозной игрой по миру Толкина

Amazon приостанавливает разработку многопользовательской игры по миру Толкина после увольнений в игровом подразделении, оставляя фанатов в ожидании.

Читать полностью » Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши в фильме вчера в 13:48
Платье, изменившее Голливуд: как "Ужин с Одри" оживит легенду Хепбёрн

История дружбы Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши оживает в новом фильме — с Томасин МакКензи и Энселом Эльгортом в главных ролях. Узнай, как создавался этот союз.

Читать полностью » Журнал People назвал актёра Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года вчера в 12:04
Мальчик с Уэст-Энда переписал историю People: как звезда "Бриджертонов" обошёл самых желанных мужчин планеты

Британский актёр Джонатан Бейли стал новым символом обаяния и таланта — журнал People назвал его самым сексуальным мужчиной года, и это только начало его блистательной карьеры.

Читать полностью » Третий уик-энд вчера в 10:44
Октябрь разрушил рекорды: какие хоррор-премьеры проиграли публику

Кассовые сборы хоррора на Хэллоуин удивили аналитиков: лидеры проката показывают рекордно низкие показатели в самый ожидаемый уик-энд.

Читать полностью » Мать Илона Маска рассказала, что готова ночевать в гараже ради встречи с семьёй вчера в 9:38
Праздники без комфорта, но с детьми: как мать Илона Маска игнорирует удобства ради семьи

Мэй Маск рассказала, как планирует провести праздники с сыном и его семьёй, показывая готовность к необычным компромиссам ради близких.

Читать полностью » Стивен Кинг назвал новый сериал HBO вчера в 8:34
Даже Пеннивайз нервничает: почему Стивен Кинг остался в шоке от нового приквела "Оно"

Стивен Кинг поделился своими впечатлениями о новом приквеле "Оно", отметив пугающие сцены, визуальные эксперименты и возвращение знакомых персонажей.

Читать полностью »

Новости
Дом
Стиральный порошок удаляет ржавчину и запах из унитаза без вреда для эмали
Спорт и фитнес
Тренировка Gliding от Минди Милреа помогает укрепить мышцы и сжечь калории за месяц
Садоводство
Ошибка при зимовке герани: неправильное место хранения может ослабить растение
Культура и шоу-бизнес
Фильм "Сожалею о тебе" собрал 8,1 млн долларов за первый уик-энд в США
Садоводство
Осенние удобрения повышают плодородие почвы и готовят растения к зиме — Ольга Кузнецова
Авто и мото
Автоиздание AutoŽiva: трио ведущих Top Gear запустит шоу 18 апреля
Красота и здоровье
Врач Елена Малышева: кофе с растительным молоком может способствовать набору веса
Дом
Избыточное количество посуды делает кухню тесной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet