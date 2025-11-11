Дворец в шоке: появление Гарри и Меган на светской вечеринке вызвало бурю критики

5 ноября Крис Дженнер, мать знаменитого семейного клана Кардашьян, отпраздновала свой 70-летний юбилей. В числе гостей оказались мировые звезды: Бейонсе и Jay Z, Марта Стюарт, Мэрайя Кэри, Опра Уинфри, Пэрис Хилтон, а также все дочери Кардашьян-Дженнер. Особое внимание СМИ привлекли герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл, появление которых вызвало неоднозначную реакцию внутри королевской семьи.

По информации инсайдеров, работающих с дворцом, присутствие Гарри и Меган на вечеринке удивило многих. Такой выбор событий сразу породил вопросы о дальнейших отношениях герцога с братом и отцом.

"Это так безвкусно", — заявил один из инсайдеров дворца.

Вечеринка в стиле Голливуда

Юбилей Дженнер был устроен миллиардером Amazon Джеффом Безосом и его женой Лорен Санчес в их роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 165 миллионов долларов. Событие собрало широкий круг знаменитостей, демонстрируя гламур и статус участников. Гарри и Меган присоединились к американским звёздам, что вызвало дополнительный резонанс среди европейских наблюдателей.

"Это действительно показывает, насколько Гарри далек от семьи. Эти люди, возможно, и звезды в Америке, но их откровенная показная роскошь идет вразрез с принципами Уильяма", — сказал инсайдер.

Королевские традиции и американский гламур

Параметр Королевская семья Вечеринка в Голливуде Стиль Сдержанный, официально-торжественный Эпатажный, яркий, открытый для СМИ Фокус Семейные и государственные ценности Показы статуса и сетевого влияния Медийное внимание Контролируемое, дипломатичное Масштабное, массовое, развлекательное Соответствие традициям Высокое Низкое, нарушает протокол

Интересные факты

Крис Дженнер известна своим умением объединять разные миры — шоу-бизнес и бизнес-среду. Герцог и герцогиня Сассекские часто появляются на светских мероприятиях в США, не ограничиваясь благотворительными фондами. Вечеринки в стиле Голливуда привлекают внимание миллиардеров, медийных лиц и мировых знаменитостей, создавая платформу для сетевых связей.

