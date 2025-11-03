Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ian Jones is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 13:23

Тайна, которую скрывали во дворце: из-за чего принц Уильям на самом деле ненавидит Эндрю

Биограф Эндрю Лауни: конфликт принца Уильяма с Эндрю начался после оскорбления Кейт Миддлтон

Отношения внутри британской королевской семьи уже давно находятся под пристальным вниманием общественности. Но мало кто знал, что за внешним спокойствием скрывается давний конфликт между принцем Уильямом и его дядей — Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором. По словам биографа, причина в личных обидах и семейных скандалах, которые оставили след на репутации монархии.

Истоки вражды

Как утверждает автор книги "Взлет и падение Йорков" Эндрю Лауни, разлад между наследником престола и его дядей начался после неудачного комментария, который Эндрю позволил себе в адрес Кейт Миддлтон. С тех пор отношения между ними стали напряжёнными.

"Уильям также ненавидит Сару Фергюсон, бывшую жену Эндрю, и не может дождаться того дня, когда его отец вышвырнет их обоих", — цитирует источник Эндрю Лауни.

Эта фраза стала одной из самых обсуждаемых в книге. Автор подчёркивает, что принц Уэльский полностью поддержал решение своего отца, короля Карла III, лишить герцога Йоркского всех официальных титулов и привилегий. Причина — его связи с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном, фигурантом громких дел о сексуальных преступлениях.

Сложная семейная динамика

В книге говорится, что 43-летний принц Уильям считает, что его отец слишком мягок к младшему брату. После скандала вокруг Эндрю, который подорвал доверие к монархии, Уильям, по словам приближённых, взял на себя роль защитника репутации семьи.

"Если Карл не доведет дело до конца, то, я гарантирую: первое, что сделает Уильям, став королем, — это добьется их выселения", — добавил Эндрю Лауни.

По мнению биографа, это не просто эмоциональная реакция. Уильям видит в поведении Эндрю угрозу для будущего института монархии.

Публичные разногласия

Особое раздражение у наследника престола вызвало участие Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон в похоронах герцогини Кентской в сентябре. По словам друзей семьи, Уильям был "в ярости", узнав, что вынужден оказаться рядом с ними на церемонии.

"По словам друзей, Уэльский был в ярости из-за того, что попал в такую ловушку", — пишет Эндрю Лауни.

Он старался избежать любых совместных фото и контактов с дядей, чтобы не создавать иллюзию примирения. По мнению биографа, такое поведение — не просто личная неприязнь, а попытка дистанцироваться от скандальной репутации родственников.

Тайна оскорбления

Что именно сказал Эндрю о Кейт Миддлтон, неизвестно до сих пор. Лауни лишь упоминает, что высказывание было достаточно грубым, чтобы навсегда испортить отношения.

Исторический контекст

  1. В 2019 году Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был вынужден отказаться от общественных обязанностей после интервью BBC, где попытался оправдаться за дружбу с Эпштейном. Интервью вызвало бурю критики и стало катастрофой для его имиджа.

  2. В 2022 году он лишился военных званий и почестей по решению короля Карла III.

  3. После этого Эндрю практически исчез из публичной жизни, а его место в королевской иерархии было окончательно утрачено.

Мифы и правда

Миф: между Уильямом и Эндрю конфликт из-за наследства.
Правда: их противостояние основано не на деньгах, а на моральных принципах и защите имиджа монархии.

Миф: Кейт Миддлтон пыталась примирить мужа с дядей.
Правда: герцогиня занимает нейтральную позицию и избегает вовлечения в конфликты.

Миф: Эндрю скоро вернётся к обязанностям.
Правда: двор опровергает подобные слухи, считая это невозможным в ближайшем будущем.

FAQ

Почему Эндрю потерял титулы?
Из-за связей с Джеффри Эпштейном и общественного давления, которое подорвало репутацию монархии.

Как отреагировал Уильям?
Он поддержал решение короля Карла III и выступил за полное отстранение дяди от обязанностей.

Может ли Эндрю вернуться в королевскую семью?
Пока что нет. Британская общественность настроена против, а король не проявляет желания менять решение.

Какова роль Лауни?
Биограф Эндрю Лауни одним из первых систематизировал информацию о внутренних конфликтах Виндзоров, что сделало его книгу заметным событием в британской публицистике.

