Слова, которые принц Уильям повторяет детям каждый вечер — и мир становится добрее
Принц Уильям редко говорит о личном, но иногда делится трогательными деталями из семейной жизни. На недавней встрече в Рио-де-Жанейро он рассказал, какие слова говорит детям перед сном. Оказалось, за этой традицией скрывается не просто родительская забота, а важный урок для подрастающих наследников.
Что говорит Уильям своим детям на ночь
Во время беседы с журналисткой Кристианом Аманпур на конференции Earthshot Prize Impact Assembly принц Уэльский признался, что старается каждый вечер напоминать Джорджу, Шарлотте и Луи, как важно верить в доброе будущее.
"Я говорю им, что они должны быть лидерами и давать понять людям, что впереди их ждут лучшие времена. Для моих детей особенно важно знать, что планета станет здоровее и лучше благодаря замечательным людям, собравшимся в этом зале. Именно это я люблю говорить им, когда они ложатся спать", — отметил наследник престола.
Его слова — не просто утешение. Это часть воспитательной философии, которую семья Уэльских выстраивает годами: уверенность, доброта и уважение к миру.
Вдохновение от будущего короля
Принц Уильям известен своей страстью к экологии и устойчивому развитию. Именно поэтому он старается с детства объяснять наследникам, почему важно заботиться о планете. По его словам, даже простые привычки — выключать свет, когда выходишь из комнаты, или сортировать отходы — учат ответственности.
"Каждая семья старается делать то, что может, чтобы помочь природе", — отмечал он ранее.
Такие разговоры помогают детям чувствовать, что даже маленькие поступки могут изменить мир.
Семья, где дети растут на равных
В доме Кейт и Уильяма всё устроено просто: принцы и принцесса учатся обычным вещам, как и другие дети. Они ходят в частную школу Лэмбрук, где наряду с академическими предметами большое внимание уделяется спорту, искусству и лидерству. В свободное время дети Уэльских предпочитают активные занятия:
-
Джордж увлекается футболом, теннисом и авиацией.
-
Шарлотта любит бег, рукоделие и танцы.
-
Луи обожает ударные инструменты и компьютерные игры.
Такое разнообразие хобби помогает детям развиваться гармонично и не чувствовать давления статуса.
Переезд в новое жильё: новая глава семьи
Семья готовится к переезду — из коттеджа Аделаида в роскошный Форест-Лодж, расположенный в сердце Большого Виндзорского парка. Георгианский особняк с восемью спальнями, мраморными каминами и венецианскими окнами стоит около 21 миллиона долларов.
Решение о смене дома связано не только с пространством, но и с желанием начать всё заново после тяжёлых лет: здесь пережили смерть королевы Елизаветы II и болезни Кейт и Карла III. Новый дом стал символом обновления и надежды для всей семьи.
Earthshot Prize — главное дело жизни Уильяма
Премия Earthshot Prize, учреждённая в 2020 году, отражает мировоззрение принца. Она ежегодно награждает проекты, направленные на восстановление природы и защиту планеты. В этом году конкурс собрал более 2400 заявок, из которых выбрали 15 финалистов.
Победители в пяти категориях — от очистки воздуха до сохранения океанов — получат по 1,3 миллиона долларов. В церемонии в музее "Завтра" приняли участие Кайли Миноуг, Аните и Шон Мендес.
Уильям подчеркнул, что верит в силу людей, способных изменить мир — и хочет, чтобы в это верили его дети.
Сон и психология: почему важны слова перед сном
Психологи считают, что спокойные, позитивные слова на ночь помогают детям формировать уверенность и снижать тревожность. Простая фраза "всё будет хорошо" может стать эмоциональной опорой, особенно в стрессовых ситуациях.
Родительские ритуалы, будь то колыбельная, чтение книги или короткий разговор, укрепляют доверие между детьми и взрослыми. В семье Уэльских этот ритуал стал символом поддержки и любви.
Мифы и правда
Миф: в королевской семье всё делают слуги.
Правда: Уильям и Кейт сознательно ограничили число помощников и предпочитают делать многое сами, чтобы дети росли самостоятельными.
Миф: наследники живут по строгому расписанию без игр.
Правда: родители поощряют спонтанность, спорт и творчество, считая, что это делает детей счастливее.
Миф: в семье монархов нет места эмоциям.
Правда: современная королевская семья открыта к проявлению чувств и старается говорить о важном — особенно перед сном.
