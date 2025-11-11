Слова, которые принц Уильям повторяет детям каждый вечер — и мир становится добрее

Принц Уильям редко говорит о личном, но иногда делится трогательными деталями из семейной жизни. На недавней встрече в Рио-де-Жанейро он рассказал, какие слова говорит детям перед сном. Оказалось, за этой традицией скрывается не просто родительская забота, а важный урок для подрастающих наследников.

Что говорит Уильям своим детям на ночь

Во время беседы с журналисткой Кристианом Аманпур на конференции Earthshot Prize Impact Assembly принц Уэльский признался, что старается каждый вечер напоминать Джорджу, Шарлотте и Луи, как важно верить в доброе будущее.

"Я говорю им, что они должны быть лидерами и давать понять людям, что впереди их ждут лучшие времена. Для моих детей особенно важно знать, что планета станет здоровее и лучше благодаря замечательным людям, собравшимся в этом зале. Именно это я люблю говорить им, когда они ложатся спать", — отметил наследник престола.

Его слова — не просто утешение. Это часть воспитательной философии, которую семья Уэльских выстраивает годами: уверенность, доброта и уважение к миру.

Вдохновение от будущего короля

Принц Уильям известен своей страстью к экологии и устойчивому развитию. Именно поэтому он старается с детства объяснять наследникам, почему важно заботиться о планете. По его словам, даже простые привычки — выключать свет, когда выходишь из комнаты, или сортировать отходы — учат ответственности.

"Каждая семья старается делать то, что может, чтобы помочь природе", — отмечал он ранее.

Такие разговоры помогают детям чувствовать, что даже маленькие поступки могут изменить мир.

Семья, где дети растут на равных

В доме Кейт и Уильяма всё устроено просто: принцы и принцесса учатся обычным вещам, как и другие дети. Они ходят в частную школу Лэмбрук, где наряду с академическими предметами большое внимание уделяется спорту, искусству и лидерству. В свободное время дети Уэльских предпочитают активные занятия:

Джордж увлекается футболом, теннисом и авиацией. Шарлотта любит бег, рукоделие и танцы. Луи обожает ударные инструменты и компьютерные игры.

Такое разнообразие хобби помогает детям развиваться гармонично и не чувствовать давления статуса.

Переезд в новое жильё: новая глава семьи

Семья готовится к переезду — из коттеджа Аделаида в роскошный Форест-Лодж, расположенный в сердце Большого Виндзорского парка. Георгианский особняк с восемью спальнями, мраморными каминами и венецианскими окнами стоит около 21 миллиона долларов.

Решение о смене дома связано не только с пространством, но и с желанием начать всё заново после тяжёлых лет: здесь пережили смерть королевы Елизаветы II и болезни Кейт и Карла III. Новый дом стал символом обновления и надежды для всей семьи.

Earthshot Prize — главное дело жизни Уильяма

Премия Earthshot Prize, учреждённая в 2020 году, отражает мировоззрение принца. Она ежегодно награждает проекты, направленные на восстановление природы и защиту планеты. В этом году конкурс собрал более 2400 заявок, из которых выбрали 15 финалистов.

Победители в пяти категориях — от очистки воздуха до сохранения океанов — получат по 1,3 миллиона долларов. В церемонии в музее "Завтра" приняли участие Кайли Миноуг, Аните и Шон Мендес.

Уильям подчеркнул, что верит в силу людей, способных изменить мир — и хочет, чтобы в это верили его дети.

Сон и психология: почему важны слова перед сном

Психологи считают, что спокойные, позитивные слова на ночь помогают детям формировать уверенность и снижать тревожность. Простая фраза "всё будет хорошо" может стать эмоциональной опорой, особенно в стрессовых ситуациях.

Родительские ритуалы, будь то колыбельная, чтение книги или короткий разговор, укрепляют доверие между детьми и взрослыми. В семье Уэльских этот ритуал стал символом поддержки и любви.

Мифы и правда

Миф: в королевской семье всё делают слуги.

Правда: Уильям и Кейт сознательно ограничили число помощников и предпочитают делать многое сами, чтобы дети росли самостоятельными.

Миф: наследники живут по строгому расписанию без игр.

Правда: родители поощряют спонтанность, спорт и творчество, считая, что это делает детей счастливее.

Миф: в семье монархов нет места эмоциям.

Правда: современная королевская семья открыта к проявлению чувств и старается говорить о важном — особенно перед сном.