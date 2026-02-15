Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортивный мужчина тренируется на гребном тренажере
Спортивный мужчина тренируется на гребном тренажере
© Designed by Freepik by fxquadro is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:58

Обычная гребля превращается в скульптора тела: техника включает 80% мышц и топит жир

Тренажер, который часто недооценивают в зале, способен заметно ускорить путь к стройности. Гребля сочетает кардио и силовую нагрузку, заставляя работать почти всё тело одновременно. При правильной технике она помогает сжигать калории и формировать подтянутый силуэт без перегруза суставов. Об этом сообщает Shape.

Почему гребля меняет тело быстрее

Гребной тренажер часто сравнивают с беговой дорожкой и велоэргометром, но по вовлеченности мышц он выигрывает. В одном цикле движения активно работают ноги, ягодицы, спина, пресс и руки. За счет этого расход энергии выше, а тело получает комплексную нагрузку, схожую с функциональными кардиотренировки, но с большим акцентом на силу.

"Это топовая машина по сравнению с другим оборудованием тренажерного зала. Все потому, что во время гребли вы задействуете свыше 80% мышц при каждом гребке, сжигая около 540 ккал (даже если работаете в легком темпе)" — говорит старший тренер Жаред Штейн, студии CityRow в Нью-Йорке, специализирующейся на кардио-силовых интервальных тренировках.

Исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, показало: трехминутные интервалы на гребном тренажере требуют на 45% больше усилий, чем аналогичная работа на велотренажере. Это объясняется тем, что гребля включает больше мышечных групп и не позволяет "отсидеться" — интенсивность полностью зависит от усилий спортсмена.

Техника решает всё

Основной принцип движения — последовательность "ноги — корпус — руки" и возврат в обратном порядке. Сначала мощный толчок ногами, затем подключается корпус и только после этого руки завершают гребок. Именно такая схема делает гребля снова становится трендом среди тех, кто ищет эффективную альтернативу классическому кардио.

Нарушения техники снижают результат и увеличивают риск травм. Частые ошибки — округление спины, преждевременное сгибание рук и резкие движения без контроля дыхания.

"Округление спины, наклон корпуса вперед во время сгибания ног, притягивание рук раньше, чем произошло полное разгибание ног, — ошибки, которые нередко допускают женщины, занимаясь на гребном тренажере", — говорит Ирина Головунина.

По ее словам, резкие движения и игнорирование дыхания могут привести к растяжениям и перегрузке суставов. Поэтому нагрузку важно увеличивать постепенно, сохраняя контроль над техникой на каждом этапе.

Интервалы и силовые элементы

Чтобы усилить эффект, тренировку строят по интервальному принципу. После разминки на 500 метров в умеренном темпе выполняются короткие отрезки по 250 метров с ускорением. Между ними добавляют упражнения с собственным весом: планки, скручивания, выпады и зашагивания.

Такая схема развивает выносливость и одновременно укрепляет мышцы кора, ягодицы и плечевой пояс. Дополнительные спринты на 50-200 метров в быстром темпе повышают общий расход калорий и делают занятие динамичным.

Оптимальный режим — три тренировки в неделю с акцентом на технику и постепенное увеличение интенсивности. В сочетании со сбалансированным питанием это позволяет увидеть первые изменения уже через пару недель.

Гребной тренажер объединяет кардио и силовую работу в одном формате. Он помогает экономить время, задействует почти всё тело и поддерживает высокий темп занятий. При регулярной практике такая система становится надежным инструментом для снижения веса и укрепления выносливости.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приседания теряют половину пользы: одна ошибка крадёт ягодицы, силу и защищённые колени сегодня в 9:52

Почему глубина приседа влияет на силу, технику и здоровье коленей? Разбираем частые ошибки и способы безопасно увеличить амплитуду движения.

Читать полностью » Тяжёлые веса в межсезонье меняют форму к старту — велосипедисты недооценивают этот этап вчера в 19:21

Устойчивость, скорость и здоровье: силовые тренировки становятся необходимостью для велосипедистов, влияя на дистанции и результаты.

Читать полностью » Ноги как с подиума — упражнения для стройной фигуры, которые меняют силуэт до неузнаваемости вчера в 13:58

Какие упражнения помогают создать модельную фигуру и укрепить ноги? Комплекс для ягодиц, икр и пресса с советами по технике и нагрузке.

Читать полностью » Спина вчера в 12:33

Устали от изнурительных часов за компьютером? Эти простые растяжки помогут вернуть гибкость спине.

Читать полностью » Мышцы не превращаются в жир — тело меняется иначе, и этот процесс многие понимают неправильно вчера в 3:07

Мифы о мышцах и жире продолжают влиять на тренировки и питание. Что на самом деле происходит с телом при похудении и наборе массы.

Читать полностью » Подвижность уходит после 30 — 7 простых движений возвращают лёгкость без зала 13.02.2026 в 13:00

Подвижность уходит незаметно, и её восстановление важно для здоровья в зрелом возрасте. Простые упражнения помогут.

Читать полностью » Реформерский пилатес оказался сложнее штанги — скрытые мышцы включаются с первого занятия 13.02.2026 в 11:56

Пилатес становится всё более популярным не только как модное направление, но и как инструмент для улучшения здоровья.

Читать полностью » Плоская попа отменяется — упражнения, которые включают ягодицы и меняют форму быстрее ожиданий 13.02.2026 в 10:52

Упругие ягодицы — это не только внешний вид, но и сила, баланс и защита от травм. Разбираем упражнения, которые действительно дают результат.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Перед посадкой держу семена в тёплой воде — результат на грядке заметен сразу
Красота и здоровье
Важные решения принимаются в одиночку: данные 12 стран разрушили миф о силе коллективного разума
Еда
10 минут нарезки — и сытный ужин уже в духовке: результат удивляет
Питомцы
Кошка ритмично "топчет" подушку — хозяева трактуют это неправильно
Спорт и фитнес
Хочешь держать темп в подъёмах? Проверь сгибатели бедра — они решают больше, чем думаешь
Наука
Красная планета устроила многоходовку: одни и те же вулканы Марса извергались по разным сценариям
Питомцы
Приют скрывает не плохой характер, а чужие ошибки: обстоятельства ломают судьбы домашних кошек
Недвижимость
Деревянные двери больше не оставляют "как есть" — один цвет меняет интерьер до неузнаваемости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet