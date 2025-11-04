Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортивные тренажёры
Спортивные тренажёры
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована вчера в 23:26

Гребём и укрепляемся: этот тренажер заставляет тело худеть с улыбкой

Гребной тренажер: как эффективно сжигать калории и укреплять мышцы

Валерия Андреева, представитель бренда Proxima Fitness и мастер спорта международного класса по легкой атлетике, делится с нами пользой и рекомендациями по тренировкам на гребном тренажере. Это уникальное оборудование помогает развивать выносливость, сжигать калории и укреплять мышцы, при этом минимизируя нагрузку на суставы и позвоночник.

Гребной тренажер: что он дает для организма?

Гребной тренажер имитирует движения гребцов, что позволяет задействовать почти все группы мышц. Каждое занятие помогает улучшить общую выносливость, нарастить сухую мышечную массу и активировать кровообращение в области таза. В отличие от других кардиотренажеров, гребной тренажер включает в работу все группы мышц, что делает его эффективным для тренировки как сердечно-сосудистой системы, так и силового тренинга.

"Гребной тренажер — это эффективное сочетание кардио и силовой тренировки, при этом нагрузка на суставы минимальна", — отмечает Валерия Андреева.

Каждый гребок тренажера включает в работу 65-75% мышц ног и 25-35% мышц верхней части тела. Тренировки на этом тренажере идеально подходят для восстановления после травм или болезней, поскольку тело находится в горизонтальном положении, что снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Гребной тренажер и похудение

Для тех, кто хочет сочетать кардио-тренировки с силовыми, гребной тренажер — идеальный выбор. Во время одной тренировки можно сжигать от 600 до 1000 ккал в час, а опытные спортсмены могут сжигать более 1200 ккал в час.

"Гребной тренажер помогает сочетать кардио и силовые тренировки, эффективно сжигая калории и укрепляя мышцы", — добавляет Валерия Андреева.

Какие мышцы задействованы на гребном тренажере?

Занятия на гребном тренажере эффективно укрепляют такие мышцы, как:

  • Мышцы спины

  • Руки и плечи

  • Мышцы пресса

  • Мышцы ног

Гребля задействует до 86% всех мышц: квадрицепсы, икры, подколенные сухожилия, ягодицы, спину, руки и мышцы кора.

"Гребной тренажер прорабатывает все группы мышц, включая те, которые сложно задействовать на других кардиотренажерах", — подчеркивает Валерия Андреева.

Эффективные упражнения на гребном тренажере

Правильная техника выполнения упражнений на гребном тренажере — залог успешных и безопасных тренировок. Вот несколько рекомендаций по технике:

  1. Начальная позиция: сядьте на тренажер, ягодицы приподняты, направьте седалищные кости вниз.

  2. Первая фаза: оттолкнитесь ногами, выпрямите ноги, затем наклоните корпус и подтяните руки к груди.

  3. Вторая фаза: распрямите руки, наклоните корпус назад, согните ноги и вернитесь в исходное положение.

"При правильной технике занятий на гребном тренажере можно избежать травм и достичь максимальной эффективности", — говорит Валерия Андреева.

Как часто нужно заниматься на гребном тренажере?

Если ваша цель — похудение, рекомендуется заниматься 3 раза в неделю по 50-60 минут. Для новичков можно начать с 20-минутных тренировок, постепенно увеличивая продолжительность.

Противопоказания

Несмотря на низкую травмоопасность, существуют противопоказания для использования гребного тренажера:

  • Грыжи

  • Радикулит и острая фаза хронического радикулита

  • Остеохондроз, сколиоз в тяжелой форме

  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой

  • Простудные заболевания, высокая температура

  • Женские периодические боли

Преимущества и недостатки гребного тренажера

Преимущества Недостатки
Включает в работу все группы мышц Не подходит при некоторых заболеваниях
Укрепляет спину, суставы и связки Требует правильной техники
Кардио и силовая тренировка в одном Необходимы регулярные тренировки
Минимальная нагрузка на суставы Могут быть противопоказания для здоровья

А что если вы хотите начать тренировки на гребном тренажере?

Гребной тренажер идеально подходит для всех, кто хочет улучшить свою физическую форму, сжигать калории и укреплять мышцы. Главное — не забывать о правильной технике выполнения упражнений и регулярно тренироваться.

FAQ

1. Сколько калорий можно сжигать на гребном тренажере?
Во время тренировки на гребном тренажере можно сжигать от 600 до 1000 ккал в час, а опытные спортсмены — более 1200 ккал.

2. Как часто нужно тренироваться на гребном тренажере для похудения?
Для похудения рекомендуется тренироваться 3 раза в неделю по 50-60 минут.

3. Какие мышцы прорабатывает гребной тренажер?
Гребной тренажер задействует 86% всех мышц, включая мышцы спины, рук, пресса и ног.

Мифы и правда о гребном тренажере

Миф: Гребной тренажер подходит только для кардио-тренировок.
Правда: Гребной тренажер комбинирует кардио и силовую тренировку, укрепляя все группы мышц.

Миф: Гребной тренажер слишком сложен для новичков.
Правда: При правильной технике гребной тренажер доступен для новичков и эффективен для всех уровней подготовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Йога с калистеникой укрепила тело Дженнифер Энистон — заявила тренер Мэнди Ингбер сегодня в 0:10
Стресс уходит, мышцы просыпаются: как йога в стиле Дженнифер Энистон работает на результат

Дженнифер Энистон рассказывает, как йога помогла ей не только обрести идеальную форму, но и вернуть душевное равновесие после трудного периода.

Читать полностью » Пресс победы с гантелями помогает развить силу и осанку — мнение Харли Пастернака вчера в 16:50
Тренировка, о которой мечтали все лентяи: никаких абонементов и отговорок

Занимайтесь, не вставая с дивана: простая система упражнений во время сериалов поможет сжечь калории и укрепить тело без спортзала.

Читать полностью » Маласана укрепляет нижнюю часть тела и улучшает осанку — мнение инструктора Ивана Ганина вчера в 16:16
Так садятся те, кто не стареет: Маласана удерживает молодость в суставах

Маласана — не просто красивая поза, а способ раскрыть тело и укрепить дух. Разбираем, как правильно выполнять асану и избежать ошибок.

Читать полностью » Killer push-up развивает силу корпуса и рук, отметила фитнес-тренер Трейси Мэллет вчера в 16:10
Всего четверть часа — и мышцы горят, как после часа в спортзале

Всего 15 минут и ни минуты скуки: энергичный комплекс из 12 прыжков поможет подтянуть тело, улучшить настроение и ускорить сжигание калорий.

Читать полностью » Упражнения с эластичными лентами помогают укрепить мышцы всего тела — тренер Пол Катами вчера в 15:50
Маленькая лента — большой эффект: тренировка, которая заменяет гантели и тренажёры

Узнай, как тренировка с эластичными лентами заменяет спортзал: один простой набор, шесть упражнений и максимум результата.

Читать полностью » Упражнения стоя для пресса эффективнее скручиваний — тренер Алвин Косгроув вчера в 15:10
Всё это время вы делали скручивания зря: эффективный пресс работает иначе

Стоячие упражнения на пресс не только безопаснее классических, но и эффективнее: они укрепляют мышцы, улучшают осанку и делают живот заметно более подтянутым.

Читать полностью » Тренер Павловская объяснила, как правильно выполнять берпи и не навредить спине вчера в 14:10
Выдержишь 10 берпи подряд? Проверь свою силу и характер

Берпи — простое, но мощное упражнение, которое развивает силу, выносливость и сжигает калории. Тренер рассказала, почему его стоит включить в любую тренировку.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу назвала причины, почему пресс остаётся незаметным вчера в 13:02
Пресс не работает: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 занимающихся

Почему пресс не становится рельефным, даже если вы тренируетесь регулярно? Тренер LEVITA разобрала главные ошибки и дала советы, как добиться "кубиков".

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Обрезка вишни осенью повышает урожай и снижает риск болезней — Алексей Морозов
Еда
Тушеная свинина с луком тушится с добавлением лука и специй, что делает блюдо сочным и ароматным
Наука
Телескоп Уэбба поймал момент, когда Вселенная ещё не знала, что такое порядок
Авто и мото
EnBW: в Германии за 2025 год зафиксировали более 900 краж кабелей от электромобилей
Дом
Широкие фасады шкафов делают кухню неудобной
Туризм
Sky Bridge 721 в Чехии признан самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире
Красота и здоровье
Невролог Алексей Черкашин: кратковременное онемение может быть признаком транзиторной ишемической атаки
Еда
Историк кулинарии США: крабовый пирог появился в Мэриленде в XVIII веке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet