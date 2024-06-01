Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
Ботнет Chalubo взломал более полумиллиона американских роутеров за 72 часа
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:11

Ботнет Chalubo взломал более полумиллиона американских роутеров за 72 часа

В октябре 2023 года, специалисты Black Lotus Labs обнаружили, что около 600 тысяч Wi-Fi-роутеров американского провайдера Windstream были взломаны за 72 часа ботнетом Chalubo. Это составляет 49% от всех устройств провайдера, в основном пострадали модели ActionTec T3200 и T3260, а также устройства Sagemcom.

Вредоносное ПО Chalubo, являющееся трояном удаленного доступа, удалило ключевые части рабочего кода, что привело к сбою в работе и потере связи у многих клиентов. Причины распространения вредоноса не установлены, но предполагается использование уязвимостей или слабых учетных данных. Windstream официально не признала проблемы, но заменила поврежденное оборудование, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Abhi25t (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

На Украине повреждены две тепловые электростанции

На Украине повреждены две тепловые электростанции

Две тепловые электростанции были частично разрушены на территории Украины минувшей ночью, сообщает местный энергохолдинг "ДТЭК".

Читать полностью
В штаб Трампа поступило 53 млн долларов за сутки после вердикта присяжных

В штаб Трампа поступило 53 млн долларов за сутки после вердикта присяжных

Кандидату в президенты США, виновному в фальсификации документов Дональду Трампу в течении суток после оглашения обвинительного вердикта жюри присяжных, соотечественники перечислили около более 53 млн долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на предвыборный штаб политика.

Читать полностью

Общество

ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий

ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий

ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие, как нацисты в годы Великой Отечественной войны использовали детей и подростков для диверсионных операций в тылу Красной армии.

Читать полностью
Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram

Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram

Еврокомиссия проверит число пользователей из ЕС у Telegram.

Читать полностью

Новости