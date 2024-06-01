В октябре 2023 года, специалисты Black Lotus Labs обнаружили, что около 600 тысяч Wi-Fi-роутеров американского провайдера Windstream были взломаны за 72 часа ботнетом Chalubo. Это составляет 49% от всех устройств провайдера, в основном пострадали модели ActionTec T3200 и T3260, а также устройства Sagemcom.
Вредоносное ПО Chalubo, являющееся трояном удаленного доступа, удалило ключевые части рабочего кода, что привело к сбою в работе и потере связи у многих клиентов. Причины распространения вредоноса не установлены, но предполагается использование уязвимостей или слабых учетных данных. Windstream официально не признала проблемы, но заменила поврежденное оборудование, сообщает Газета.Ру.
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