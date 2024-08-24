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Роулинг больше не публикует посты в соцсети Х
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Роулинг перестала публиковать посты в соцсети после иска от Хелиф

Роулинг больше не публикует посты в соцсети Х

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг перестала публиковать посты в соцсети Х после того, как была упомянута в иске боксёрши Иман Хелиф.

Напомним, алжирская спортсменка провалила гендерный тест, но тем не менее выступила на Олимпиаде в Париже.

Ранее появилась информация, что писательница Роулинг, бизнесмен Илон Маск и бывший американский лидер Дональд Трамп есть в иске Иман Хелиф. Последний раз Роулинг публиковала записи 7 августа. Это были репосты с протестным жестом турчанки Эсры Йылдыз Кахраман, проигравшей в полуфинале Олимпиады Линь Юйтин. После поединка она скрестила пальцы, показав X — имея в виду женский набор хромосом XX, пишет РБК Спорт.

Фото: whitehouse.gov/Executive Office of the President.

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