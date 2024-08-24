Роулинг перестала публиковать посты в соцсети после иска от Хелиф

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг перестала публиковать посты в соцсети Х после того, как была упомянута в иске боксёрши Иман Хелиф.
Напомним, алжирская спортсменка провалила гендерный тест, но тем не менее выступила на Олимпиаде в Париже.
Ранее появилась информация, что писательница Роулинг, бизнесмен Илон Маск и бывший американский лидер Дональд Трамп есть в иске Иман Хелиф. Последний раз Роулинг публиковала записи 7 августа. Это были репосты с протестным жестом турчанки Эсры Йылдыз Кахраман, проигравшей в полуфинале Олимпиады Линь Юйтин. После поединка она скрестила пальцы, показав X — имея в виду женский набор хромосом XX, пишет РБК Спорт.
Фото: whitehouse.gov/Executive Office of the President.
Пашинян поздравил Зеленского в надежде на усиление сотрудничества
Премьер Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Поздравление опубликовано пресс-службой премьера в Telegram.
Миллиардер Маск: власти Калифорнии забирали у друга дочь за отказ сменить пол
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что власти Калифорнии попытались забрать дочь у его друга только из-за отказа родителей провести девочке операцию по смене пола до половозрелого возраста.
Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете
Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему не одобряет введённую в РФ систему "Честный знак".
Михаил Ширвиндт пожаловался на блокировку YouTube: "Хиншейн этому очень рад"
Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему не одобряет блокировку YouTube.