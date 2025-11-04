Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ротвейлер
Ротвейлер
© commons.wikimedia.org by Pedro Simões is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 18:11

Думаете, ротвейлеры агрессивны и опасны? Раскрываем секреты этой породы

Эксперт Пултиду: ротвейлеры умны и легко обучаются при правильном подходе

В Каламате произошел трагичный инцидент — собака породы ротвейлер напала на человека. Это событие, к сожалению, стало поводом для очередной волны негатива в адрес этой породы. СМИ снова выставляют ротвейлеров опасными убийцами, подпитывая необоснованные страхи. Но так ли они страшны на самом деле? Попробуем разобраться, развенчав самые распространенные мифы об этих собаках.

Этот случай — напоминание о том, что за агрессивным поведением животного часто скрывается насилие и жестокое обращение. Ни одна собака не рождается убийцей, она становится такой под воздействием человека.

Развеиваем мифы о ротвейлерах

1. Все ротвейлеры агрессивны

Это самое распространенное и ошибочное мнение. У многих людей, далеких от кинологии, слово "ротвейлер" ассоциируется с агрессией и кровожадностью. СМИ, к сожалению, часто поддерживают этот стереотип, представляя ротвейлеров опасными убийцами.

На самом же деле, ротвейлеры — это собаки со стабильной психикой, дружелюбные, преданные и ласковые. Конечно, их размер и внушительный вид могут вызывать страх, но это не означает, что они агрессивны по своей природе.

Если к этим собакам относиться с любовью, а не использовать их как "инструмент" для разведения или охраны, правильно и своевременно обучать, они раскроют свой замечательный характер. Воспитание ротвейлера требует терпения, последовательности и позитивного подхода. Жестокость порождает жестокость и проблемы. Разве это не относится и к людям? Если к собаке относиться с любовью, она обязательно ответит тем же.

Физическое наказание неприемлемо при воспитании любой собаки, независимо от ее породы. Ротвейлер, которого любят и воспитывают в доброте, никогда не нападет.

2. Ротвейлеры опасны для детей

Это еще один миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Ротвейлеры, которых правильно воспитывают, становятся прекрасными защитниками членов своей семьи, особенно детей. Они очень привязываются к детям, любят их и всегда готовы защитить.

Важно также обучать детей правильному обращению с собакой. Как вести себя рядом с ней, как взаимодействовать. Любая собака, будь то ротвейлер или лабрадор, нуждается в уважении и спокойствии, чтобы общение было позитивным и безопасным. И самое главное правило: никогда не оставляйте ребенка наедине с собакой, независимо от породы и характера питомца.

3. Ротвейлеры упрямы и плохо поддаются дрессировке

Это неправда. Любую собаку можно научить командам, главное — найти правильный подход. Некоторым животным требуется больше времени, другим — меньше.

История ротвейлеров тесно связана с человеком. Они произошли от мастифов, которые жили в Римской империи более 2000 лет назад. Эти собаки сопровождали римские легионы в походах, помогали перегонять скот, предназначенный для пропитания или продажи, и защищали животных от хищников и воров. Ротвейлеров также использовали для охоты на медведей и охраны повозок. Сегодня их обучают для работы в полиции, используют в качестве собак-терапевтов, задействуют в вооруженных силах и многом другом.

Ротвейлеры обладают сильным характером, но при этом очень умны и любят учиться. При правильной и последовательной дрессировке они становятся послушными и преданными семейными собаками.

4. Ротвейлеры не ладят с другими собаками

Это несправедливое утверждение. Ротвейлера, прошедшего хорошую дрессировку, можно научить жить в мире с другими животными. Знакомство с другими питомцами должно быть постепенным и осторожным, а социализацию необходимо начинать в раннем возрасте. Стерилизация или кастрация также важны для предотвращения территориального поведения.

5. Ротвейлеры должны жить на улице

К сожалению, такое часто случается. Ротвейлеров держат вдали от семьи, в вольерах или на цепи. Это большая ошибка. Ротвейлеры — социальные животные, им необходимо жить в доме, рядом с любимыми людьми. Взаимодействие с человеком — самое важное для этих собак.

Когда ротвейлеры живут на улице, в изоляции, это может привести к депрессии, тревоге разлуки и деструктивному поведению. Собакам необходима физическая активность: прогулки, бег, игры. Им нужно чем-то заниматься, чтобы не "зачахнуть". Цепь и изоляция — не для них. Ни одна собака не должна жить в таких условиях.

Ротвейлеры — очень компанейские и преданные собаки. Их верность, общительность и игривый нрав делают эту породу одной из самых популярных в мире. И это о многом говорит.

При правильном воспитании, уходе и заботе ротвейлер может стать лучшим и самым верным другом. Не бывает плохих собак, бывают плохие и безответственные хозяева.

Трагедия в Кааламате — это напоминание о том, что любая собака, независимо от породы, нуждается в правильном воспитании, социализации и ответственном отношении со стороны хозяина. Прежде чем завести собаку, необходимо тщательно изучить особенности породы, оценить свои возможности и быть готовым уделять питомцу достаточно времени и внимания.

