Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Торт с кремом и мёдом
Торт с кремом и мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:47

Этот десерт из бисквита с сухофруктами собирают как рулет: как создать настоящую иллюзию

Торт Трухлявый пень готовится из бисквита с сухофруктами и сметанным кремом

Название "Трухлявый пень" у этого торта совсем не случайно — он действительно напоминает старый лесной пенёк, но при этом обладает изумительным вкусом, из-за которого гости будут бороться за последний кусочек. Этот десерт стал классикой домашней выпечки благодаря простому набору продуктов, относительно быстрому приготовлению и эффектному внешнему виду. Рыхлые коржи с добавлением сухофруктов по цвету и текстуре напоминают древесную кору, а особая сборка в виде рулета делает торт похожим на настоящий пень.

Секреты приготовления идеального теста

Основа торта — бисквитное тесто с добавлением варенья и сухофруктов. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры — это обеспечит равномерное поднятие коржа. Для теста понадобится:

  1. Смешать сметану (не слишком густую, 10-15% жирности) с чайной ложкой соды и оставить на 20 минут. За это время смесь начнёт пузыриться и увеличится в объёме — это активизируется сода, которая обеспечит тесту рыхлость.

  2. Отдельно взбить яйца со стаканом сахара до образования пены и увеличения массы.

  3. Добавить в яичную смесь мелко нарезанные сухофрукты (курагу, чернослив, изюм), предварительно залитые кипятком на 15 минут и просушенные.

  4. Влить варенье — лучше всего подойдёт вишнёвое, малиновое или любое другое с кислинкой, которая гармонирует сладость.

  5. Соединить все жидкие компоненты и постепенно ввести просеянную муку.

Тесто по консистенции должно напоминать классический бисквит — не слишком густое, но и не жидкое. Его выливают в смазанную маслом или застеленную пергаментом форму и выпекают при 180°C около 25-30 минут. Готовность проверяют зубочисткой — она должна выходить из коржа сухой.

Приготовление крема и сборка торта

Пока корж остывает, готовят простой, но невероятно вкусный сметанный крем. Для него нужно взбить 2 стакана густой сметаны (чем выше процент жирности, тем стабильнее будет крем) со стаканом сахара и ванилином. Готовый крем лучше сразу убрать в холодильник — так он немного загустеет и будет легче намазываться.

Остывший бисквит разрезают на 3-4 пласта. Суховатые края можно аккуратно срезать — эта крошка пригодится для украшения. Каждый корж обильно смазывают кремом и дают немного пропитаться.

Самая интересная часть — сборка торта в виде пня:

  1. Первый корж сворачивают в рулон.

  2. Вторым коржом оборачивают первый рулет.

  3. Таким же образом поступают с оставшимися коржами.

  4. Заготовку заворачивают в пергаментную бумагу и убирают в холодильник на час для стабилизации.

Оформление — создаём лесной образ

После охлаждения торт освобождают от бумаги и приступают к самому творческому этапу — декору. Для создания образа трухлявого пня используют:

  • крошку от обрезков коржей, которую неравномерно распределяют по поверхности

  • пищевой мак, имитирующий лесную почву

  • свежие ягоды и листья мяты, создающие иллюзию лесной подстилки

  • грибочки из конфет или марципана для полного погружения в лесную атмосферу

А что если…

Если у вас нет времени на подготовку сухофруктов, можно использовать готовую смесь или заменить их орехами. Также сметану в тесте можно заменить кефиром — лучше немного постоявшим, не самым свежим.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Доступные ингредиенты, которые обычно есть дома. Торт требует времени на пропитку и охлаждение.
Эффектный внешний вид без сложного декора. Сметанный крем может быть недостаточно устойчивым в тепле.

Частые вопросы

Можно ли приготовить торт без варенья?
Да, вместо варенья можно использовать фруктовое пюре или просто увеличить количество сметаны в тесте, добавив немного больше сахара.

Как долго хранится готовый торт?
В холодильнике "Трухлявый пень" сохраняет свежесть до 3-4 дней. Благодаря пропитке кремом и вареньем он со временем становится даже вкуснее.

Что делать, если бисквит не поднялся?
Возможно, не активизировалась сода. Убедитесь, что вы смешали её со сметаной и дали постоять. Также не открывайте духовку в первые 20 минут выпечки.

Три факта о торте "Трухлявый пень"

  1. Этот торт был особенно популярен в советское время, когда многие хозяйки экспериментировали с простыми ингредиентами, создавая кулинарные шедевры.

  2. Техника сворачивания коржей в рулет пришла из венгерской кухни, где подобным образом готовят знаменитый десерт "Добош".

  3. Добавление варенья в тесто не только придает вкус, но и обеспечивает дополнительную влажность, что особенно важно, если бисквит немного пересушился.

Исторический контекст

Торт "Трухлявый пень" появился в советских кулинарных книгах в 70-х годах прошлого века и быстро завоевал популярность благодаря своей экономичности и эффектному виду. В эпоху дефицита продуктов его главным преимуществом стала возможность использовать любое домашнее варенье и доступные сухофрукты. Необычное название и оформление в духе лесной тематики соответствовали популярным тогда мотивам русских сказок и природы в домашнем декоре. Со временем рецепт оброс множеством вариаций, но классическая версия со сметанным кремом и вареньем остаётся неизменным фаворитом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мясные рулетики с сырно-ореховой начинкой получаются сочными при тушении в винном соусе сегодня в 4:52
Шеф-повара раскрыли секрет: эти мясные рулетики тают во рту — гости просят добавки

Нежные мясные рулетики с сырно-ореховой начинкой в винном соусе. Узнайте секрет сочного мяса и ароматной начинки для праздничного стола.

Читать полностью » Блины с начинкой из семги и сливочного сыра признаны идеальной закуской для фуршетного стола сегодня в 3:49
Как превратить простой блин в произведение искусства: сёмга и сыр творят чудеса на кухне

Нежные блинные рулетики со слабосоленой семгой и сливочным сыром. Узнайте секрет идеальных блинов и красивой подачи для вашего стола.

Читать полностью » Фуд-блогер Росселла назвала главный секрет сочной запечённой курицы сегодня в 3:48
Одно блюдо, которое делает вечер теплее, чем плед и свечи

Запечённая курица с картофелем и ветчиной — ароматное блюдо, в котором простота превращается в ресторанный вкус. Секрет — в одном неожиданном шаге.

Читать полностью » Шеф-повар Франческо Панелла рассказал, как выглядит его утренний рацион сегодня в 3:28
Итальянский шеф разрушил миф о завтраке с капучино — и оказался прав

Франческо Панелла показал, что настоящий итальянский завтрак вовсе не капучино и круассан. Узнайте, что он ест каждое утро и как это помогает ему оставаться в форме.

Читать полностью » Торт Битое стекло с желе и сметанной заливкой получается сочным и питательным сегодня в 2:47
Торт без выпечки взорвал интернет: даже дети не верят, что это не пирожное из кондитерской

Яркий торт "Битое стекло" без выпечки с разноцветным желе и печеньем. Узнайте секрет плотных кубиков и нежной сметанной заливки.

Читать полностью » Курица в утятнице с яблоками и чесноком сохраняет сочность мяса при правильном приготовлении сегодня в 1:43
Забудьте про сухую курицу: этот способ приготовления с яблоками и чесноком удивит даже шеф-повара

Нежная курица, томленая в утятнице с яблоками и чесноком. Узнайте секрет идеально сочного мяса и ароматного фруктового соуса.

Читать полностью » La Repubblica: старинный каштановый десерт снова появился в меню Милана сегодня в 1:15
Вкус, которого больше не найти: миланский десерт, исчезнувший из домов Италии

Старинный десерт из каштанов, молока и вина, когда-то согревавший зимние вечера Милана, сегодня можно найти лишь в одном ресторане.

Читать полностью » Повара определили способ приготовления кабачков с расплавленным сыром и чесноком в духовке сегодня в 0:39
Простая закуска из кабачков, от которой отказываются только вегетарианцы: секрет в расплавленном сыре

Нежные кабачки, запеченные с сырно-чесночной шапочкой — простой и вкусный рецепт. Узнайте секрет румяной корочки и сочных овощей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Пейдж Венер: короткие HIIT-занятия помогают сжигать жир и повышать выносливость
Туризм
Новогодние каникулы в Санкт-Петербурге проходят с экскурсиями, ярмарками и спектаклями
Культура и шоу-бизнес
People: Джейкоб Элорди и Оливия Джейд окончательно расстались после попытки примирения
Авто и мото
Робин Денхолм: Tesla добавит руль и педали в беспилотное такси Cybercab
Наука
Точка Немо в Тихом океане стала кладбищем космических кораблей Земли — Дмиртий Седов
Авто и мото
"Автостат": доля кроссоверов в продажах новых машин в России достигла 27%
Садоводство
Посадка магазинного картофеля допустима после обработки фунгицидом и проращивания клубней
УрФО
В Челябинске вырос спрос на студии и вторичное жильё — данные "Авито Недвижимости"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet