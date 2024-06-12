Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд обвинил российского командира Никифорова П. Д. Вместо того, чтобы усовершенствовать военную технику, он потребовал от бойцов восстанавливать его жилище.

Никифоров занимал свой пост временно. В его обязанности входило наблюдать за деятельностью ремонтного батальона и контролировать строительство объектов. Почти месяц мужчина заставлять четверых российских солдат отстраивать и улучшать некоторые объекты на собственном участке. Позже Никифоров заявил, что отправлял ребят на такие ремонтные задачи, потому что у самого не хватало денежных средств, чтобы обеспечить себя материалами для постройки и нанять специализированных людей.

Военнослужащие позже рассказали, что они приходили на участок к командиру шесть раз, чтобы выполнить его указания. Как оказалось, российские солдаты помогали установить систему отопления, встраивали лестницу, обеззараживали жилое помещение и много другое. Помимо строительных работ, одного из парней отправили контролировать дом в тёмное время суток.

Как сообщается, военнослужащие изначально должны были заниматься ремонтными работами с техникой и транспортным средством для бойцов на территории СВО. Из-за того, что российские солдаты были вынуждены работать в доме Никифорова, время на восстановление техники увеличилось в несколько раз.

В итоге командир был осуждён за превышение должностных полномочий. Теперь ему несколько лет запрещено работать на государственной службе, а также он получил 3 с половиной года условно. Никифоров не отрицал свою вину, а позже решил отправить по 5 тысяч рублей всем военнослужащим в качестве компенсации за проделанную работу у него на участке.

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