Полиция задержала вооружённого мужчину на парковке торгового центра "Суворовский" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По его словам, в полицию поступило сообщение о подозрительном человеке на парковке одного из торговых центров города. Очевидцы утверждали, что он был вооружён.
"Сотрудники полиции задержали вооружённого мужчину," — сообщил представитель ведомства.
Предварительное расследование показало, что мужчина ходил по парковке и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Никто не пострадал.
ГУМВД также добавило, что информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра, о которой сообщали Telegram-каналы, не соответствует действительности.
Фото: commons. wikimedia.org/Андрейславич (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
Илон Маск: войны будущего будут вестись против БПЛА
Американский предприниматель Илон Маск высказался в соцсети Х о том, как будут вестись войны будущего.
Главу компании "Балтика" Боллоева внесли в санкционный список ЕС
Президент "Балтики" Таймураз Боллоев оказался в санкционном списке Евросоюза. Об этом написано в официальном журнале ЕС.
Эксперт Мифтахутдинов рассказал, как правильно выбрать и приготовить свежие яйца без риска
Правильный подход поможет выбрать качественный продукт.
Зоотехник Базаркина: в России процесс страхования домашних животных сложен из-за бюрократии
Опытный зоотехник и зооинженер Наталья Базаркина в беседе с NewsInfo.Ru поделилась своим видением на тему страхования домашних животных.