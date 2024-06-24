Полиция задержала вооружённого мужчину на парковке торгового центра "Суворовский" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

По его словам, в полицию поступило сообщение о подозрительном человеке на парковке одного из торговых центров города. Очевидцы утверждали, что он был вооружён.

"Сотрудники полиции задержали вооружённого мужчину," — сообщил представитель ведомства.

Предварительное расследование показало, что мужчина ходил по парковке и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Никто не пострадал.

ГУМВД также добавило, что информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра, о которой сообщали Telegram-каналы, не соответствует действительности.

Фото: commons. wikimedia.org/Андрейславич (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).