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Полиция задержала вооружённого мужчину на парковке ТЦ в Ростове-на-Дону
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 16:19

Полиция задержала вооружённого мужчину на парковке ТЦ в Ростове-на-Дону

Полиция задержала вооружённого мужчину на парковке торгового центра "Суворовский" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

По его словам, в полицию поступило сообщение о подозрительном человеке на парковке одного из торговых центров города. Очевидцы утверждали, что он был вооружён.

"Сотрудники полиции задержали вооружённого мужчину," — сообщил представитель ведомства.

Предварительное расследование показало, что мужчина ходил по парковке и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Никто не пострадал.

ГУМВД также добавило, что информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра, о которой сообщали Telegram-каналы, не соответствует действительности.

Фото: commons. wikimedia.org/Андрейславич (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

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