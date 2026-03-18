Бетонные джунгли под замком: новые правила застройки навсегда меняют облик Ростова и Батайска

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 18 марта 2026 года подвел итоги трансформации градостроительной политики региона в ходе заседания Законодательного собрания. Центральным элементом реформы стала централизация полномочий на областном уровне, что позволило внедрить единые стандарты застройки для Ростова-на-Дону и близлежащих муниципалитетов. Власти делают ставку на комплексное развитие территорий и жесткий контроль над обеспеченностью новыми объектами инфраструктуры. Глава региона отметил положительную динамику агломерационного взаимодействия, где участие экспертного сообщества при принятии решений стало обязательной практикой.

Централизация контроля

Реформа началась с передачи рычагов управления строительной отраслью с муниципального на региональный уровень. Пилотной площадкой была выбрана Ростовская агломерация, в контур которой вошли Батайск, Аксай, а также одноименный и Мясниковский районы. Для качественной экспертизы проектов сформировали специальную комиссию, куда вошли профессиональные архитекторы и профильные специалисты.

Переход к единому управлению позволил исключить хаотичную застройку, которая ранее была характерна для приграничных с крупными городами территорий. Единая градостроительная политика помогает синхронизировать развитие транспортных сетей и коммунальных ресурсов. Такой подход исключает несоответствие темпов жилищного строительства и возможностей социальной инфраструктуры.

"Передача градостроительных полномочий на уровень субъекта — это необходимый шаг для выравнивания возможностей агломерации. Когда правительство области выступает координатором, у застройщиков исчезает лазейка для попыток договориться на местах по упрощенным правилам. Это создает здоровую конкуренцию и задает единую планку качества для всех участников рынка. В конечном итоге, от таких решений выигрывают жители, которые получают комфортную среду, а не просто квадратные метры". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Условия для девелоперов

К 2025 году уже подписаны первые соглашения в рамках программы комплексного освоения земель. В Аксае планируется застройка 106 гектаров территорий, где девелоперы должны возвести свыше одного миллиона квадратных метров жилья. Основной акцент сделан на балансе нагрузки между жилой и социальной функциями.

Для строительных компаний разработали прозрачную финансовую модель взаимодействия. Застройщик обязан обеспечить территорию школами и детскими садами или внести целевой взнос в размере 11 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилья в Ростове. Система поощрений включает компенсацию до 70% затрат для тех инвесторов, которые самостоятельно берутся за реализацию социальных объектов.

Такая мера призвана снять нагрузку с бюджетной системы при расширении городских пространств. Механизм инфраструктурного вклада гарантирует наличие необходимых сервисов до того, как заселятся первые жильцы. Это делает процесс урбанизации предсказуемым и безопасным для муниципальных властей.

Архитектурный надзор

Важным вектором стала работа над визуальным обликом городов. За минувший год экспертная комиссия изучила 577 проектных предложений. Результатом жесткого фильтра стало отклонение 120 заявок, которые не соответствовали актуальным архитектурным нормам и стандартам качества.

Процесс согласования стал более открытым для публичного обсуждения. Власть активно вовлекает в дискуссии архитекторов и представителей общественности, чей голос теперь учитывается при рассмотрении крупных проектов застройки. Участие граждан помогает предотвратить появление несоразмерных или эстетически чуждых объектов в исторической или сложившейся городской ткани.

Рост активности экспертного сообщества свидетельствует о переходе строительной отрасли в режим осознанного планирования. Архитектурная составляющая перестала быть вторичной по отношению к коммерческой выгоде. Данные показатели подтверждают эффективность стратегии, ориентированной на долгосрочное сохранение ценности городских территорий.