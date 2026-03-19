Донские просторы открываются заново: подготовлен план по запуску уникальных турмаршрутов

В Ростовской области на 2026 год запланирован запуск свыше 10 новых туристических направлений. Об этом сообщает Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области. Новые пешеходные программы охватят Ростов-на-Дону и станицу Старочеркасскую, делая упор на посещение объектов культурного наследия. Развитие отрасли профинансируют из бюджета: общий объем государственной поддержки на текущий год составит 170 миллионов рублей.

Расширение карты поездок

Разработчики туристических продуктов сосредоточились на маршрутах, которые позволяют гостям региона глубже изучить историю Дона. Пешеходные экскурсии будут сфокусированы на музейных комплексах и памятниках архитектуры, что должно повысить интерес к локациям Ростова и станицы Старочеркасской. Подобный подход помогает разгрузить популярные точки притяжения и распределить поток отдыхающих более равномерно.

Для создания привлекательного контента авторы инициатив используют исторические факты, адаптируя их под современные стандарты подачи материала. Это позволяет сделать знакомство с региональной культурой интерактивным и запоминающимся для разных возрастных групп путешественников.

"Развитие региональных турмаршрутов напрямую зависит от грамотной интеграции культурного наследия в повседневные запросы путешественников. Когда новые точки на карте предлагают качественные пешеходные программы, это не просто увеличивает поток гостей, но и стимулирует экономику муниципальных образований. Важно сохранять уникальный локальный колорит при создании таких продуктов. Мы видим, что запрос на качественные отечественные направления ежегодно растет, и Ростовская область занимает достойное место в этом списке." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Действующая инфраструктура

В настоящее время в области уже функционируют пять устойчивых маршрутов, которые пользуются спросом у организованных групп. Список включает программы от операторов "Судаков Тревел" и "Альянс-тур", предлагающих как ландшафтные, так и этнографические решения. Кроме того, успешно работают два национальных проекта — "Большой казачий круг" и "Стартап Петра I", ставшие визитными карточками региона.

Развитие межрегионального сотрудничества также идет полным ходом. Туроператоры из Крыма активно формируют поездки в Ростовскую область, включая в программу посещения Азовский музей-заповедник и местные музыкальные театры. Такая синергия позволяет привлекать дополнительный поток туристов из южных федеральных округов.

Статистика подтверждает востребованность данных направлений в масштабах страны. По итогам 2025 года Ростовская область прочно закрепилась в лидерах, заняв шестую строчку среди всех направлений внутреннего туризма в России.

Финансовые инструменты поддержки

Масштабные планы по расширению туристической сети подкреплены серьезными бюджетными вливаниями. На текущий год общий фонд грантовой и субсидийной поддержки составляет 170 миллионов рублей. Эти средства предназначены для поддержки предпринимателей, готовых инвестировать в создание качественного турпродукта.

Система распределения дотаций ориентирована на развитие наиболее перспективных инициатив. Так, создатели национальных турмаршрутов могут претендовать на софинансирование в размере до 10 миллионов рублей. Для авторов новых культурно-познавательных программ потолок поддержки установлен на уровне 5 миллионов рублей.

Финансовая помощь позволяет компаниям не только прокладывать новые пути, но и улучшать сервис, обеспечивая комфортное пребывание гостей. Таким образом, к 2026 году ожидается существенное обновление туристического ландшафта всего региона.