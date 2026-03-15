Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:59

Весенний Апокалипсис на дорогах Ростова: как климат и транспорт уничтожают инфраструктуру города

С приходом календарной весны дорожное полотно в Ростовской области традиционно начало разрушаться, вызывая критику со стороны автомобилистов. Жалобы поступают как на городские улицы Ростова, так и на федеральную трассу М-4 "Дон", включая платные участки. Специалисты связывают проблему с сочетанием климатического фактора и критического износа инфраструктуры из-за возросшего транспортного потока. Власти региона намерены завершить ямочный ремонт к 1 апреля 2026 года, однако текущие темпы работ ставят достижение этой цели под сомнение.

Роль весового контроля

Эксперты указывают на явный дефицит средств автоматического мониторинга весовых параметров транспорта в регионе. На сегодняшний день в Ростовской области, где проживает порядка 4 миллионов человек, функционируют лишь 11 таких комплексов. Для сравнения, в менее населенной Ярославской области их установлено 22, что позволяет более эффективно выявлять нарушителей.

Нагрузка на дорожное покрытие начала стремительно расти еще в 2022 году после закрытия южных аэропортов. В результате трасса М-4 "Дон" приняла на себя колоссальный автомобильный поток, к которому впоследствии добавились тяжеловесные машины, направляющиеся к новым регионам и портам. Дороги, конструктивно рассчитанные на нагрузку до 10 тонн на ось, зачастую вынуждены выдерживать 12 тонн и более.

"Проблема заключается в системном перевесе и недостаточном количестве пунктов контроля. Мы видим диспропорции в оснащении дорог специализированными датчиками в разных регионах. Постоянный поток тяжелого транспорта в сторону портов и новых территорий требует иных стандартов эксплуатации несущих конструкций. Без ужесточения весового надзора любые попытки ремонта будут временной мерой, так как полотно продолжит разрушаться ускоренными темпами", — отметил эксперт по развитию городской среды Андрей Власов

Инновации и методы ремонта

Современные участки, такие как обход Аксая, возводятся с применением полимерно-битумных вяжущих, которые показывают высокую стойкость к температурным перепадам. Технология "суперпейв" и метод холодной регенерации позволяют создавать более долговечное основание, дробя старый асфальт и смешивая его с битумом для повторного использования.

Несмотря на технологический прогресс при строительстве магистралей, устранение текущих повреждений остается проблемой оперативного реагирования. Ямочный ремонт, который повсеместно применяется весной, является лишь "скорой помощью" для дорожного покрытия, не гарантирующей долгосрочной устойчивости. Подобные латки призваны обеспечить безопасность движения здесь и сейчас.

В работе используют разные методики в зависимости от условий: дорогостоящий литой асфальтобетон, который вытесняет влагу при укладке благодаря высокой температуре в 200 градусов, либо струйно-инъекционный метод. Последний предполагает очистку выбоины сжатым воздухом и заполнение щебнем с эмульсией, что значительно дешевле и быстрее в исполнении.

Погодный фактор и нагрузка

Минувшая зима с обильными снегопадами серьезно ударила по состоянию инфраструктуры. Накопление влаги привело к переувлажнению грунта, что спровоцировало глубокие просадки основания дороги. В результате дорожное полотно покрылось не только мелкими трещинами, но и глубокими продольными разломами, свидетельствующими о серьезном повреждении структуры дороги.

Статистика Росавтодора за 2025 год демонстрирует, что лишь 75% опорной дорожной сети соответствует установленным нормативам. При этом ежегодные бюджетные вливания в строительство и содержание трасс исчисляются десятками миллиардов рублей. Масштабы страны с ее 4,5 миллионами километров дорог не позволяют привести все объекты в нормативное состояние в течение одного ремонтного периода.

Основной проблемой остается не только климатическая нагрузка, но и постоянный рост фактической грузоподъемности автотранспорта. Техника, превышающая разрешенные технические параметры для конкретных типов дорожных одежд, существенно сокращает межремонтные интервалы. В итоге срок службы асфальта оказывается значительно короче проектных значений.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

