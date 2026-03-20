Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ростов-на-дону
ростов-на-дону
© kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:43

Свет и символы на площадях: как Ростов готовится к 81-й годовщине Победы в мае

Власти Ростова-на-Дону направили 19,9 миллиона рублей на декоративное оформление городских пространств к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным с портала государственных закупок, подрядчик должен будет подготовить центральные улицы и площади к празднику, выполнив монтаж световых элементов, баннеров и флаговых групп. Конкурсные процедуры уже запущены, а все работы предстоит завершить до 27 апреля. Техническое обслуживание установленных конструкций останется обязанностью исполнителя до начала лета следующего года.

Масштаб праздничного оформления

Комплексное оформление донской столицы предполагает использование широкого спектра декоративных средств для создания праздничной атмосферы. В перечень работ входит производство и монтаж специальных конструкций, включая тематические баннеры, флаги и элементы светового декора. Использование подсветки позволит интегрировать праздничную эстетику в вечерний облик города, делая акцент на визуальном восприятии символики.

Проект включает в себя как традиционные флаговые композиции, устанавливаемые на опорах освещения, так и крупноформатные рекламные панно. Эти элементы будут равномерно распределены по центральным магистралям, подчеркивая значимость памятной даты. Сочетание осветительных приборов и праздничной атрибутики направлено на создание единого визуального стиля в разных районах города.

Ключевые зоны размещения

Основное внимание при разработке концепции оформления было уделено историческим и знаковым местам Ростова. На площади Советов предусмотрена установка масштабной композиции "Аллея 48 звезд", дополненной фотозоной в виде Ордена Великой Отечественной войны. У Старо-Покровского храма на улице Большой Садовой намечено размещение флаговой группы вместе с объемным световым пространственным арт-объектом.

Дополнительно световое оформление затронет переулок Соборный, где появится объемная композиция "Звезда". Рядом с кинотеатром "Ростов" будет установлена фотостена, оснащенная внешней подсветкой для привлечения внимания горожан в темное время суток. Значимые транспортные узлы, такие как мост Стачки и Ворошиловский мост, также украсят световыми консолями, выполненными в виде вихревых композиций.

"Формирование комфортной городской среды всегда подразумевает баланс между эстетикой и функциональностью, особенно в дни общенародных праздников. Использование световых конструкций позволяет эффективно модернизировать визуальный код города без серьезного вмешательства в инфраструктуру. Равномерное распределение декоративных элементов в историческом центре и на транспортных развязках способствует созданию праздничного настроения у жителей. При этом важно, чтобы качество материалов соответствовало климатическим нагрузкам нашего региона для обеспечения безопасности населения".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Сроки реализации и обязательства

Процесс отбора исполнителя для выполнения муниципального контракта находится в активной стадии. Прием заявок от потенциальных подрядчиков, готовых реализовать проект, открыт до 27 марта текущего года. Согласно графику, монтаж всех конструкций должен быть полностью завершен до 27 апреля, что позволит подготовить город к праздничным мероприятиям заранее.

Договорные обязательства не ограничиваются только изготовлением и монтажом декора. Победитель аукциона будет нести ответственность за техническое состояние установленных объектов на протяжении длительного периода. Контроль за целостностью и функционированием оборудования, установленного в рамках заказа, возлагается на подрядчика до 1 июня 2026 года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet