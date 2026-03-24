Пасхальный кулич
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 14:09

Праздник на полках: торговые сети Ростова начали масштабную подготовку к пасхальным покупкам

В преддверии праздника Пасхи торговые сети Ростова-на-Дону начали массово пополнять полки тематической выпечкой. Анализ актуального ассортимента в крупнейших гипермаркетах и магазинах у дома показал существенный разброс цен, который зависит как от производителя, так и от веса изделия. Покупатели могут найти товары как в бюджетном сегменте, так и премиальные варианты стоимостью до нескольких тысяч рублей.

Ценовое разнообразие в масс-маркете

Самые доступные пасхальные куличи представлены в сети "Пятерочка". Продукция от "Аютинского хлеба" массой 70 грамм обойдется покупателям в 46 рублей, а изделие весом 130 грамм предлагается за 67 рублей. Аналогичный товар с цукатами весом 270 грамм реализуется по цене 237 рублей с учетом скидочных предложений.

В "Гипер Ленте" за небольшие куличи того же производителя просят 70 рублей, а версия с цукатами стоит 299 рублей. Конкурентную ценовую политику сохраняет и "Магнит семейный", где 150-граммовый кулич "Золотой колос" стоит 140 рублей. В "Перекрестке" выбор представлен продукцией "Культ хлеба", стоимость которой составляет 180 рублей.

Премиальный сегмент и экзотические начинки

Гипермаркеты формата "Метро" ориентированы на премиальную категорию, где представлены товары итальянского бренда Bauli. Стоимость таких куличей значительно выше рыночных аналогов: стандартная позиция весом полкилограмма оценивается в 1,5 тысячи рублей.

Наиболее изысканные варианты, дополненные фисташковой начинкой, достигают отметки в 2,9 тысячи рублей за штуку. Подобная ценовая стратегия объясняется как позиционированием бренда, так и спецификой импортных ингредиентов, что находит отражение в конечном чеке потребителя.

"Формирование цен на сезонные товары в крупных сетевых магазинах напрямую связано с логистическими затратами и маркетинговой политикой конкретного ритейлера. Покупатель сегодня выбирает между удобством покупного кулича и качеством домашней выпечки, где основным фактором становится не только итоговая сумма, но и состав продукта. Важно обращать внимание на сроки реализации, так как спрос на праздничные атрибуты резко возрастает непосредственно перед датой торжества. Рекомендую планировать закупки заранее, чтобы избежать праздничных наценок, которые неизбежны при пиковом спросе".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Самостоятельное приготовление как способ сэкономить

Для ростовчан, предпочитающих домашнюю выпечку, существует возможность снизить расходы на праздничный стол. Самостоятельное приготовление куличей позволяет сэкономить до 20% бюджета, который потребовался бы на покупку аналогичного объема готовой продукции в магазине.

Тем не менее, перед Пасхой, которая в этом году отмечается 12 апреля, наблюдается естественное повышение цен на базовые ингредиенты: яйца, творог, сахар и сливочное масло. Эксперты отмечают, что из-за сезонного ажиотажа стоимость сырья в розничных точках демонстрирует стабильный рост, что диктует необходимость предварительного планирования меню.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Конец бумажной волоките в пути: скоро все поездки по Крыму оплатят одной пластиковой картой вчера в 16:36

Жители и гости полуострова скоро смогут использовать один платежный инструмент для всех маршрутов, избавляясь от необходимости менять карты в пути.

Читать полностью » Дороги с видом на миллион: Крым меняет привычные трассы ради захватывающих панорам для туристов вчера в 16:32

Масштабная перезагрузка дорожной сети полуострова обещает изменить привычные маршруты к главным курортам и преобразить облик популярных направлений.

Читать полностью » Крым и Кубань на пороге энергокризиса: новые инженерные решения призваны укрепить систему питания вчера в 15:39

На юге страны развернуто масштабное строительство инфраструктурных объектов, призванных сгладить пиковые нагрузки и обеспечить стабильную работу сети.

Читать полностью » Эпоха быстрых открытий на Кубани прошла: владельцы бизнеса переходят к стратегии накопления вчера в 15:37

На гастрономической карте Краснодарского края наступил период необычного спокойствия, когда привычная гонка за расширением сменилась неожиданной тактикой.

Читать полностью » Между молотом и наковальней: кубанские врачи изобретают способ поддержать сердце под мощной нагрузкой вчера в 15:32

Сильное лечение нередко наносит удар по самой уязвимой системе организма, заставляя врачей искать способы компенсации критических побочных эффектов.

Читать полностью » Строить уже не для кого: в Краснодарском крае возник критический перекос между спросом и рынком вчера в 15:09

Рынок недвижимости столкнулся с масштабным затовариванием, когда большая часть возводимых площадей не находит покупателей даже в популярных локациях страны.

Читать полностью » Старые витрины уходят в историю: астраханский музей-заповедник планирует смену облика 22.03.2026 в 20:39

В культурных учреждениях региона грядут перемены, которые изменят облик залов и наполнение экспозиций для посетителей уже в ближайшем будущем.

Читать полностью » Второе рождение классики: как родители в Ростовской области решили проблему выбора имени для чада 22.03.2026 в 16:09

Специалисты регионального управления подвели итоги года, раскрывая неожиданные закономерности в выборе имен для новорожденных и динамику семьи.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Без лишних бумаг и ожиданий: в Чувашии изменили порядок начисления выплат ветеранам аварии
ПФО
Деньги на старт: ульяновское ноу-хау помогает сотням семей обрести источник дохода
ПФО
Доступного жилья почти нет: в Казани предложение по семейной ипотеке рухнуло до рекордных процентов
ЦФО
Мир без курьеров наступит завтра: по тротуарам Подмосковья скоро поедут автономные роботы
Наука
Океан молчал миллионы лет: под толщей воды обнаружили конструкцию невероятных масштабов
ЦФО
Кулинарные открытия: китайские туристы открывают для себя традиционную русскую кухню в Москве
ПФО
Тайны под ногами: археологи вскрыли древний некрополь в самом сердце Нижегородского кремля
ЮФО
Автопутешествия на пике популярности: как Сочи и Краснодар завоевывают сердца путешественников
