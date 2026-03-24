Праздник на полках: торговые сети Ростова начали масштабную подготовку к пасхальным покупкам

В преддверии праздника Пасхи торговые сети Ростова-на-Дону начали массово пополнять полки тематической выпечкой. Анализ актуального ассортимента в крупнейших гипермаркетах и магазинах у дома показал существенный разброс цен, который зависит как от производителя, так и от веса изделия. Покупатели могут найти товары как в бюджетном сегменте, так и премиальные варианты стоимостью до нескольких тысяч рублей.

Ценовое разнообразие в масс-маркете

Самые доступные пасхальные куличи представлены в сети "Пятерочка". Продукция от "Аютинского хлеба" массой 70 грамм обойдется покупателям в 46 рублей, а изделие весом 130 грамм предлагается за 67 рублей. Аналогичный товар с цукатами весом 270 грамм реализуется по цене 237 рублей с учетом скидочных предложений.

В "Гипер Ленте" за небольшие куличи того же производителя просят 70 рублей, а версия с цукатами стоит 299 рублей. Конкурентную ценовую политику сохраняет и "Магнит семейный", где 150-граммовый кулич "Золотой колос" стоит 140 рублей. В "Перекрестке" выбор представлен продукцией "Культ хлеба", стоимость которой составляет 180 рублей.

Премиальный сегмент и экзотические начинки

Гипермаркеты формата "Метро" ориентированы на премиальную категорию, где представлены товары итальянского бренда Bauli. Стоимость таких куличей значительно выше рыночных аналогов: стандартная позиция весом полкилограмма оценивается в 1,5 тысячи рублей.

Наиболее изысканные варианты, дополненные фисташковой начинкой, достигают отметки в 2,9 тысячи рублей за штуку. Подобная ценовая стратегия объясняется как позиционированием бренда, так и спецификой импортных ингредиентов, что находит отражение в конечном чеке потребителя.

"Формирование цен на сезонные товары в крупных сетевых магазинах напрямую связано с логистическими затратами и маркетинговой политикой конкретного ритейлера. Покупатель сегодня выбирает между удобством покупного кулича и качеством домашней выпечки, где основным фактором становится не только итоговая сумма, но и состав продукта. Важно обращать внимание на сроки реализации, так как спрос на праздничные атрибуты резко возрастает непосредственно перед датой торжества. Рекомендую планировать закупки заранее, чтобы избежать праздничных наценок, которые неизбежны при пиковом спросе". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Самостоятельное приготовление как способ сэкономить

Для ростовчан, предпочитающих домашнюю выпечку, существует возможность снизить расходы на праздничный стол. Самостоятельное приготовление куличей позволяет сэкономить до 20% бюджета, который потребовался бы на покупку аналогичного объема готовой продукции в магазине.

Тем не менее, перед Пасхой, которая в этом году отмечается 12 апреля, наблюдается естественное повышение цен на базовые ингредиенты: яйца, творог, сахар и сливочное масло. Эксперты отмечают, что из-за сезонного ажиотажа стоимость сырья в розничных точках демонстрирует стабильный рост, что диктует необходимость предварительного планирования меню.