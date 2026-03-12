Штрафы за парковку растут, как на дрожжах: сюрпризы для бюджета Ростова не прекращаются

В Ростове-на-Дону штрафы за неоплаченную парковку принесли городскому бюджету 146,5 миллиона рублей. Эти деньги превысили поступления от самой оплаты парковок. В 2021 году, когда система заработала на полную, оплаты составили 1,04 миллиона рублей, а штрафы — 919,9 тысячи. С 2022 года штрафы уверенно обогнали оплаты, и разрыв только увеличивается. Оператором парковок в центре выступает компания "Ростовское парковочное пространство". Город также готовит расширение перехватывающей парковки для фур на 50 процентов.

Как росли доходы от штрафов

Система платных парковок в Ростове запустилась в 2021 году. Тогда оплаты дали 1,04 миллиона рублей, а штрафы — почти миллион, 919,9 тысячи. Баланс был близким, но ненадолго. Уже на следующий год ситуация перевернулась.

Штрафы рванули вперед и не сбавляют темп. За последнее время они принесли больше 130 миллионов рублей, а общий объем доходов от парковок достиг 146,5 миллиона. Разрыв между штрафами и оплатами растет с каждым годом. Это видно по отчетам оператора.

Горожане платят штрафы чаще, чем парковку. Такая динамика заставляет задуматься о поведении водителей в центре. Штрафы стали основным источником пополнения бюджета от этой системы.

"Штрафы за парковку в Ростове превысили оплаты, собрав 146,5 миллиона рублей для бюджета. С 2022 года эта тенденция усилилась, что говорит о росте дисциплины среди водителей. Оператор эффективно работает, фиксируя нарушения. Дальше важно развивать инфраструктуру, чтобы снизить нагрузку на центр. Расширение перехватывающих парковок поможет разгрузить улицы." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Роль оператора парковок

Компания "Ростовское парковочное пространство" управляет зонами в центральной части города. Она следит за оплатами и выписывает штрафы. Именно ее данные показывают рост поступлений.

С 2022 года штрафы обогнали оплаты по объему. Это отражает реальную картину: водители игнорируют оплату чаще. Оператор фиксирует нарушения оперативно, что приносит бюджету стабильные деньги.

Работа компании меняет центр Ростова. Улицы стали свободнее, хотя штрафы растут. Город получает средства именно оттуда, где дисциплина хромает.

Общий итог — 146,5 миллиона рублей в казну. Оператор подчеркивает: штрафы стимулируют законопослушность. Без них система не работала бы так эффективно.

Расширение инфраструктуры

Ростов планирует увеличить перехватывающую парковку для фур на 50 процентов. Это снимет нагрузку с центральных улиц. Фуры часто создают пробки, и новая мера поможет.

Перехватывающие зоны уже работают, но их мало. Расширение добавит мест для большегрузов. Водители смогут оставлять машины за городом и ехать дальше на общественном транспорте.

Такие парковки разгружают центр. В Ростове это актуально из-за трафика фур. Планы анонсировала городская администрация.