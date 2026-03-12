Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
платная парковка
платная парковка
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:53

Штрафы за парковку растут, как на дрожжах: сюрпризы для бюджета Ростова не прекращаются

В Ростове-на-Дону штрафы за неоплаченную парковку принесли городскому бюджету 146,5 миллиона рублей. Эти деньги превысили поступления от самой оплаты парковок. В 2021 году, когда система заработала на полную, оплаты составили 1,04 миллиона рублей, а штрафы — 919,9 тысячи. С 2022 года штрафы уверенно обогнали оплаты, и разрыв только увеличивается. Оператором парковок в центре выступает компания "Ростовское парковочное пространство". Город также готовит расширение перехватывающей парковки для фур на 50 процентов.

Как росли доходы от штрафов

Система платных парковок в Ростове запустилась в 2021 году. Тогда оплаты дали 1,04 миллиона рублей, а штрафы — почти миллион, 919,9 тысячи. Баланс был близким, но ненадолго. Уже на следующий год ситуация перевернулась.

Штрафы рванули вперед и не сбавляют темп. За последнее время они принесли больше 130 миллионов рублей, а общий объем доходов от парковок достиг 146,5 миллиона. Разрыв между штрафами и оплатами растет с каждым годом. Это видно по отчетам оператора.

Горожане платят штрафы чаще, чем парковку. Такая динамика заставляет задуматься о поведении водителей в центре. Штрафы стали основным источником пополнения бюджета от этой системы.

"Штрафы за парковку в Ростове превысили оплаты, собрав 146,5 миллиона рублей для бюджета. С 2022 года эта тенденция усилилась, что говорит о росте дисциплины среди водителей. Оператор эффективно работает, фиксируя нарушения. Дальше важно развивать инфраструктуру, чтобы снизить нагрузку на центр. Расширение перехватывающих парковок поможет разгрузить улицы."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Роль оператора парковок

Компания "Ростовское парковочное пространство" управляет зонами в центральной части города. Она следит за оплатами и выписывает штрафы. Именно ее данные показывают рост поступлений.

С 2022 года штрафы обогнали оплаты по объему. Это отражает реальную картину: водители игнорируют оплату чаще. Оператор фиксирует нарушения оперативно, что приносит бюджету стабильные деньги.

Работа компании меняет центр Ростова. Улицы стали свободнее, хотя штрафы растут. Город получает средства именно оттуда, где дисциплина хромает.

Общий итог — 146,5 миллиона рублей в казну. Оператор подчеркивает: штрафы стимулируют законопослушность. Без них система не работала бы так эффективно.

Расширение инфраструктуры

Ростов планирует увеличить перехватывающую парковку для фур на 50 процентов. Это снимет нагрузку с центральных улиц. Фуры часто создают пробки, и новая мера поможет.

Перехватывающие зоны уже работают, но их мало. Расширение добавит мест для большегрузов. Водители смогут оставлять машины за городом и ехать дальше на общественном транспорте.

Такие парковки разгружают центр. В Ростове это актуально из-за трафика фур. Планы анонсировала городская администрация.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Студень вместо рыбы: Азовское море захватила огромная масса, способная омолодить миллионы лиц сегодня в 11:25

В прибрежных водах назревает масштабная промышленная революция, связанная с переработкой избыточных биологических ресурсов в ценное сырье для здоровья и красоты.

Читать полностью » Туризм сохранил высокий интерес инвесторов в Крыму — эксперт Виноградова 12.01.2026 в 12:13
Инвесторы не уходят, а наращивают ставки: Крым удержал статус одного из самых привлекательных регионов

Крым удерживает место в десятке регионов с лучшим инвестклиматом: власти назвали четыре отрасли, которые сегодня наиболее интересны бизнесу.

Читать полностью » Сбережения жителей Кубани достигли 1,8 трлн рублей — Банк России 12.01.2026 в 12:01
Рост есть, драйва нет: депозиты в Краснодарском крае потеряли прежний размах

Сбережения жителей Кубани выросли до 1,8 трлн рублей, но темпы прироста вкладов замедлились из-за снижения доходности депозитов.

Читать полностью » Рынок услуг Кубани стал более конкурентным — аналитик Скороходова 12.01.2026 в 11:38
Не спорт и не бьюти: самый бурно растущий сервис на юге оказался неожиданным

Массажные салоны стали самым быстрорастущим сегментом сферы услуг Кубани, обогнав фитнес и индустрию красоты.

Читать полностью » В Краснодарском крае дожди перейдут в сильные снегопады — Фобос 12.01.2026 в 11:32
Дожди сменятся снегом, дороги — льдом: юг России входит в полосу резкой непогоды

Краснодарский край и Западный Кавказ накроет холодный фронт: за неделю может выпасть до трёх четвертей месячной нормы осадков.

Читать полностью » София и Михаил стали самыми частыми именами года — и.о. министра Филиппов 12.01.2026 в 11:27
Города-лидеры и классические имена: каким стал первый демографический итог года на Кубани

В новогодние праздники на Кубани родились почти полторы тысячи детей — минздрав региона рассказал о географии родов и самых популярных именах.

Читать полностью » Число работников на неполном дне выросло на 28 процентов на Кубани — минтруд региона 11.01.2026 в 12:59
Рабочий день сжимается: на Кубани выросло число занятых на сокращённом графике

В Краснодарском крае выросло число работников на неполном рабочем дне, но их доля в экономике региона остаётся минимальной.

Читать полностью » Учёные нашли погибших голубей у рек и ручьёв Кубани — орнитологи 11.01.2026 в 12:54
Тысячи мёртвых птиц в лесах Кубани: странная гибель голубей пугает масштабами

В Краснодарском крае учёные расследуют массовую гибель диких голубей: сотни птиц находят в лесах, а основной версией становится вспышка болезни.

Читать полностью »

Новости
СФО
Туристический магнит в горах: как игорная зона Республики Алтай изменит лицо региона
СФО
В поисках глубины: как генетика поможет понять миграционные маршруты редких птиц в Алтае
СФО
Родом с юга: свежая черемша уверенно завоевывает сердца красноярцев и полки магазинов
Недвижимость
Коридор сокровищ превращается в ловушку: обычный мусор у двери может стоить жизни и больших денег
СФО
Светила бизнеса из Красноярска вошли в топ мировых миллиардеров: как им это удалось
СКФО
Препятствия на пути к знаниям: учитель покорил заснеженные тропы ради экзамена в горах Дагестана
СКФО
Долги стали заложником: дерзкое похищение в Дагестане ставит под угрозу безопасность жителей
СКФО
Технологическая лихорадка на Ставрополье: вакансии будущего растут с невероятной скоростью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet