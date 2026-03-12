Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Строительные леса
Строительные леса
© https://unsplash.com by Etienne Girardet is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:49

Каждый дом как новая глава: как 197 строящихся объектов меняют растущий Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону строят 197 многоквартирных жилых домов. Разрешения выдали в Департаменте архитектуры и градостроительства города. Объекты капитального строительства еще не ввели в эксплуатацию. Данные взяли из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Городские власти подтвердили цифры в беседе с "Деловой газетой. Юг".

Масштабы строительства

Ростов-на-Дону сейчас превращается в большой строительный плацдарм. Сто девяносто семь объектов — это серьезный объем для одного города. Каждый дом меняет силуэт горизонта, где бетонные колонны растут под действием физики сжатия и растяжения, выдерживая тонны бетона на этажах.

Физика тут работает на пределе: арматура вяжет каркас, чтобы гравитация не смяла все в пыль. Антропологи отмечают, как такая плотность жилья меняет поведение людей — ближе соседи, быстрее ритм жизни. Строители укладывают сроки, но ввод в эксплуатацию ждет каждый объект.

Город растет вверх, а не вширь, из-за ограничений земли. Это классика урбанистики: вертикаль экономит пространство, но нагружает инженерные сети. Ростовцы уже видят краны повсюду, от окраин до центра.

Разрешения и процедуры

Департамент архитектуры и градостроительства выдал все разрешения сам. "Разрешения на строительство были выданы Департаментом архитектуры и градостроительства города. Данные объекты еще не введены в эксплуатацию", — рассказали власти. Процесс идет строго по правилам информационной системы.

"Строительство 197 домов в Ростове показывает динамику развития городской среды. Инфраструктура должна поспевать за жильем, иначе нагрузка на сети вырастет. Департамент правильно фиксирует данные в системе для прозрачности. Это помогает избежать хаоса в градостроительстве. Качество бетона и конструкций проверяют на всех этапах."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Система градостроительной деятельности собирает все данные в одном месте. Биохимия бетона играет роль: добавки ускоряют схватывание, чтобы зимой стройка не встала. Контроль строгий, без него дома не встанут ровно.

Региональный фон

Ростовская область смотрит на Ростов как на лидер. Ранее говорили о ремонте многоквартирных домов-памятников архитектуры. Их начнут чинить после изменений в законах о капремонте и охране культурного наследия. Это добавит нюансов в общую картину.

Антропология подсказывает: старое жилье хранит историю, новое — будущее. Физика старения бетона требует timely ремонта, иначе трещины разрастутся. Область балансирует между сохранением и новостройками.

Строительство в Ростове вписывается в региональный тренд. Дома растут, но памятники ждут закона. Город меняется, шаг за шагом заполняя карту новыми адресами.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

