Туризм и бизнес в одном флаконе: запуск водного маршрута Ростов — Мариуполь приближает два региона

Заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта Алена Беликова объявила о планах запустить водное сообщение между регионом и Мариуполем в Донецкой Народной Республике к 2027 году. Реализация проекта потребует переквалификации судов типа "Метеор". На эти работы выделят около 1,5 миллиарда рублей. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева уже ведет модификацию. Основные изменения коснутся осадки, чтобы суда могли безопасно заходить в порт Ростова-на-Дону по мелководному Дону.

Планы запуска маршрута

Ростовская область готовится к восстановлению пассажирского водного пути с Мариуполем. Запуск намечен на 2027 год, и это свяжет регион с Донецкой Народной Республикой скоростным сообщением. Проект решит логистические задачи для жителей и бизнеса, сократит зависимость от наземных путей.

Алена Беликова подчеркнула необходимость полной переквалификации судов перед стартом. Работы финансируют из регионального бюджета в объеме 1,5 миллиарда рублей. Это позволит создать надежный маршрут длиной в десятки километров по Азовскому морю и реке Дон.

Суда на подводных крыльях разгоняются до 80-100 километров в час благодаря гидродинамическому эффекту. При подъеме на крылья корпус выходит из воды, снижается сопротивление, растет скорость. Такой подход идеален для коротких дистанций между портами.

Модификация судов "Метеор"

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева взялось за доработку "Метеора". Требуется морская версия с адаптированными характеристиками. Бюро Алексеева, пионер в этой области, уже создавало подобные проекты для смешанных акваторий.

Переквалификация затронет корпус и двигатели, чтобы судно выдерживало морские волны. Физика процесса проста: подводные крылья генерируют подъемную силу по принципу авиакрыла, но в жидкости. Масса судна распределяется иначе, что влияет на устойчивость при переходе с реки на море.

"Восстановление водного сообщения усилит транспортные связи Ростовской области с приграничными территориями. Суда на подводных крыльях сочетают скорость и эффективность, минимизируя энергозатраты за счет динамического подъема. Модификация осадки позволит безопасно маневрировать по Дону, где глубина колеблется от 2 до 4 метров. Такие маршруты стимулируют экономику регионов, облегчая перемещение людей и грузов. Проект вписывается в стратегию развития инфраструктуры на юге." управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Стоимость работ оправдана: один "Метеор" перевозит до 120 пассажиров. Серия модифицированных судов обеспечит регулярные рейсы летом, когда Азовское море спокойно.

Адаптация к условиям Дона

Главное изменение — уменьшение осадки для захода в Ростовский порт. Дон имеет переменную глубину, особенно у города, где река сужается. Морские "Метеоры" сейчас садятся на мель из-за большей массы и формы киля.

Инженеры скорректируют угол атаки крыльев и балласт, чтобы осадка не превышала 1 метра в режиме ожидания. Гидродинамика Дона требует точных расчетов: течение до 1-2 метров в секунду влияет на курс. Антропологические аспекты тоже учитывают — рост трафика ожидают от местных жителей и туристов.

Тестирование пройдет на модели в бассейне бюро, потом на реальной акватории. Безопасность на первом месте: сенсоры и автоматика предотвратят навигационные риски. Маршрут оживит прибрежные зоны, интегрируя их в повседневный транспорт.