Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ЛЭП
© flickr.com by Matt Wiebe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Южный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:25

Свет без сюрпризов: на Дону готовят масштабный план по спасению электросетей от износа

В Ростовской области на 2026 год запланирована масштабная программа модернизации электросетевого хозяйства. Согласно официальным данным регионального правительства, специалисты проведут ремонт свыше 565 километров линий электропередачи и выполнят техническое обслуживание более 1,4 тысячи трансформаторных подстанций. Работы направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей в текущем году. Контроль за реализацией мероприятий осуществляет профильное ведомство совместно с заместителем губернатора Игорем Сорокиным.

Детали технического обновления

Масштабная кампания по ремонту инфраструктуры подразумевает комплексную замену изношенных компонентов. Инженерные бригады приступят к установке более 31 тысячи новых изоляторов на участках, требующих оперативного вмешательства. Также запланированы работы по обновлению несущих конструкций: энергетики поменяют две тысячи опор и проложат 220 километров современного провода.

Параллельно с физической заменой элементов ведется подготовка территорий к эксплуатации в сложных погодных условиях. Важной частью программы стала расчистка охранных зон от древесно-кустарниковой растительности, что помогает минимизировать риски аварийных отключений из-за падения веток на провода. Такой подход позволяет продлить срок службы установленного оборудования и снизить эксплуатационные расходы.

Комплекс мер охватывает не только линии, но и узловые точки распределения тока. Энергетикам предстоит привести в порядок почти тысячу силовых трансформаторов и значительный объем коммутационной техники. Работы ведутся согласно утвержденному графику, который ориентирован на предотвращение технологических нарушений в сетях в течение всего 2026 года.

Акцент на жилой фонд

Основную долю восстановительных работ составляют сети низкого напряжения, обеспечивающие электроэнергией жилые дома. Данная категория объектов занимает 63% от общего плана модернизации, что подчеркивает социальную значимость проекта. Равномерное распределение мощностей и своевременное обслуживание этих линий гарантируют стабильность подачи ресурса конечным потребителям.

Помимо замены проводов, на подстанциях предусмотрен текущий ремонт двух тысяч единиц коммутационного оборудования. Эти манипуляции необходимы для поддержания работоспособности защиты и автоматики при пиковых нагрузках в сезон отопления или летней жары. Таким образом, региональные власти стремятся минимизировать вероятность перебоев в электроснабжении городов и поселений.

Стабильная работа низковольтных сетей напрямую зависит от регулярности таких проверок и плановых замен. Все процедуры проходят под строгим надзором, так как техническое состояние именно этих узлов острее всего ощущается жителями в повседневной жизни. Проводимые мероприятия позволят поддерживать необходимые параметры качества напряжения в домах дончан на достойном уровне.

Энергетическая надежность региона

Стратегия развития энергосетевого комплекса строится на упреждающем ремонте наиболее изношенных участков. Инвестиции в 2026 году направлены на достижение целевых показателей надежности, которые критически важны для бесперебойного функционирования региональных систем жизнеобеспечения. Системный подход к обновлению помогает избегать критического износа основных фондов.

"Модернизация инфраструктуры должна идти в ногу с развитием городских территорий, что критически важно в условиях роста нагрузки на местную сеть. Ремонт ЛЭП и подстанционного оборудования — это не просто технический процесс, а гарантия стабильности жизни граждан и работы предприятий. Комплексный подход к обслуживанию позволяет избежать дорогостоящих аварийных ремонтов впоследствии. Управленческий фокус на замене именно низковольтных сетей абсолютно оправдан текущими запросами жителей."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Регулярная модернизация требует точной координации действий между администрацией и профильными энергокомпаниями. Заместитель губернатора Игорь Сорокин неоднократно подчеркивал, что выполнение данных работ является приоритетной задачей для сохранения энергетического потенциала субъекта. Устойчивость электросетевого комплекса остается фундаментом для дальнейшего развития всей инфраструктуры области.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet